Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти лису

Попробуйте разгадать веселую, но непростую головоломку – нужно быстро найти лису в коробке, которая отличается от других, изображенных на картинке.

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Найдите лису за 3 секунды / Jagranjosh

После праздников наступает привычная рутина и хочется себя чем-то развлечь. Чтобы поднять настроение и потренировать мозг, попробуйте разгадывать головоломки. На этот раз нам нужно найти особенную лису в коробке.

Головоломка от Jagranjosh, на первый взгляд, крайне непростая. Однако после того как вы внимательно рассмотрите картинку и максимально включите внимание, поймете, что разгадать ее будет легко.

На картинке – множество рыжих лис, которые сидят в оранжевых коробках. Они все одинаковые, кроме одной. Вот эту особенную лису вам и предстоит найти.

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Готовы? Дается всего 3 секунды! Поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете лису / Jagranjosh

Не удалось найти нужную лису? Ловите подсказку: лиса находится внизу, в третьем ряду, если считать слева. В отличие от других лис, она сидит не в оранжевой, а белой коробке.

Если удалось найти лису, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если вы не нашли правильного ответа. Пробуйте разгадывать другие оптические иллюзии. Например, можно поразгадывать головоломку для самых находчивых, где нужно найти букву W среди большого количества M. Нужно действовать быстро, дается лишь 4 секунды.

Также можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 4 секунды найти апельсин. Надо найти такой апельсин, который отличается от других. Это не просто, ведь они все похожи.

А еще у нас есть для вас головоломка, где надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь. Отыскать всех трех животных сразу нужно на одном изображении.

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