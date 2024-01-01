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Головоломка для веселых и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь

Андрей Ганчук
1 января 2024, 05:30
Разгадайте простую, но крайне увлекательную головоломку – на оптической иллюзии нужно быстро обнаружить сразу трех животных, который спрятались от вас.
Главное
Найдите львка, кошку и мышку за 9 секунд / Jagranjosh

В праздничные новогодние дни, которые мы проводим в кругу семьи и с друзьями, можно разгадывать и головоломки. Веселые оптические иллюзии помогут вам разнообразить ваше времяпровождение и потренировать внимательность. На этот раз нам надо разгадать оптическую иллюзию и увидеть льва, кошку и мышь.

Головоломка от Jagranjosh, веселая и очень необычная. Чтобы ее разгадать, нужно проявить нужно проявить креатив и изобретательность. Вы сможете найти правильные ответы, если внимательно изучить описание к картинке.

На изображении – рисунок, где, на первый взгляд, изображено одно животное. Однако если внимательно посмотреть на картинку, их можно отыскать сразу три – льва, кошку и мышь.

видео дня

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Внимательно смотрите на картинку, чтобы найти всех животных / Jagranjosh

Не удалось разгадать головоломку? Смотрите на картинку с правильным ответом.

Разгадка
Если удалось найти всех трех животных, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, у нас есть головоломка для тех, у кого блестящее зрение. На картинке с шалфеем, шишками и цветами нужно найти новогоднюю елку.

Кроме того, можно разгадать головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Среди Дедов Морозов, которые собрались вместе, закралась овечка. Ее нужно отыскать за 8 секунд.

А еще у нас есть головоломка, где надо найти букву O за 3 секунды. На картинке множество букв Q, среди которых нужно отыскать O. Оптическая иллюзия немного запутанная, но вы легко сможете ее разгадать.

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