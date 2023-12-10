Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву O за 3 секунды

Каждому из нас порой нужно переключиться на другие дела или немного расслабиться. И здесь выручат головоломки. Их можно разгадывать дома с семьей, с друзьями и даже на работе. На этот раз надо найти букву O среди других буквы.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, нужно только внимательно посмотреть на картинку и сразу понять, что требуется. Особая концентрация здесь не нужна.
На картинке – множество букв Q, среди которых запряталась O. Нужно внимательно смотреть на изображение и вы быстро решите эту задачку.
Дается лишь 3 секунды. Готовы? Поехали!
Не удалось найти букву? Подсказка – она слева на картинке, пятая по горизонтали.
Предлагаем вам поразгадывать и другие головоломки. Можно поизучать оптическую иллюзию, где надо за 10 секунд найти рыбу. Белые медведи в разноцветных свитерах тоже ее ищут, поэтому вы можете помочь животным.
Также у нас есть головоломка для тех, у кого идеальное зрение. Надо внимательно изучать картинку, чтобы обнаружить лампочку. Дается всего 11 секунд.
Кроме того, можете разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. Там нужно найти белых кошек среди рыже-белых котов, некоторые из которых, чтобы вас запутать, в черных шляпах.
Другие новости:
- Невероятная головоломка для людей с высоким IQ: только гений найдёт цифру "5"
- Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку
- Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку