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Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву O за 3 секунды

Андрей Ганчук
10 декабря 2023, 05:30
Разгадайте занимательную оптическую иллюзию – вам нужно на картинке, где множество букв Q, отыскать букву O, которая среди них решила от вас спрятаться.
Загадка
Найдите нужную букву всего за 3 секунды / YouTube

Каждому из нас порой нужно переключиться на другие дела или немного расслабиться. И здесь выручат головоломки. Их можно разгадывать дома с семьей, с друзьями и даже на работе. На этот раз надо найти букву O среди других буквы.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, нужно только внимательно посмотреть на картинку и сразу понять, что требуется. Особая концентрация здесь не нужна.

На картинке – множество букв Q, среди которых запряталась O. Нужно внимательно смотреть на изображение и вы быстро решите эту задачку.

видео дня

Дается лишь 3 секунды. Готовы? Поехали!

Загадка
Внимательно посмотрите на картинку, и вы быстро найдете ответ / YouTube

Не удалось найти букву? Подсказка – она слева на картинке, пятая по горизонтали.

Разгадка
Вы разгадали головоломку, если нашли букву O / YouTube

Предлагаем вам поразгадывать и другие головоломки. Можно поизучать оптическую иллюзию, где надо за 10 секунд найти рыбу. Белые медведи в разноцветных свитерах тоже ее ищут, поэтому вы можете помочь животным.

Также у нас есть головоломка для тех, у кого идеальное зрение. Надо внимательно изучать картинку, чтобы обнаружить лампочку. Дается всего 11 секунд.

Кроме того, можете разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. Там нужно найти белых кошек среди рыже-белых котов, некоторые из которых, чтобы вас запутать, в черных шляпах.

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