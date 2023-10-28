Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

Попробуйте разгадать очень непростую головоломку – нужно найти сразу несколько кошек, которые спрятались так, что их еще надо умудриться увидеть.

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Найдите 5 кошек за 30 секунд / News18

Когда вам скучно дома или на работе, разгадывайте головоломки. Они помогут вам тренировать мышление, реакцию и внимательность. Оптические иллюзии заставляют ваш мозг интенсивно работать и искать выход из ситуации. На этот раз нам предлагают разгадать хитрую и крайне непростую головоломку.

Головоломка от News18 потребует максимального внимания и концентрации, чтобы ее разгадать, нужно отложить на какое-то время все дела и всматриваться в картинку.

На картинке – осенний парк, где гуляют люди. Там прячутся кошки, которых нужно отыскать. Ваша задача – внимательно смотреть на картинку и найти 5 котов.

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Дается целых 30 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Если вам удалось найти всех кошек на картинке - вы гений / News18

Не удалось найти кошек? Давайте считать и искать вместе. Смотрите очень внимательно на картинку.

Первый кот спрятался в левой части фотографии, он сидит за кустом. Второй рядом с деревом слева, возле группы детей, одетых в костюмы. Третий кот уселся прямо за вторым, за серым кустом, рядом с двумя детьми в костюмах. Четвертый кот сидит на скамейке с правой стороны, рядом с женщиной, которая идет с черной сумкой. А последний кот уселся в крайнем верхнем правом углу картинки на дороге.

Не расстраивайтесь, если не удалось сразу разгадать головоломку. Это действительно сложная оптическая иллюзия, которая требует максимум концентрации.

Также вы можете попробовать разгадать хитрую головоломку для самых внимательных, там надо за 13 секунд найти паука. Паук спрятался среди разноцветных конфет.

Предлагаем вам и другую головоломку, которую осилит лишь гений. Там понадобится за 15 секунд найти число 125.

Кроме того, есть и головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. Всего за 7 секунд надо найти пингвина, который спрятался среди панд.

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