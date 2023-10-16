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Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 13:50 обновлено 16 октября, 13:55
Попробуйте разгадать очень хитрую и веселую головоломку – нужно быстро найти пингвина, который хорошо спрятался на картинке среди множества панд.
Главное
Найдите пингвина среди панд всего за 7 секунд / Jagranjosh

Когда день за днем вас одолевает скука, а рутина на работе лишает всякого энтузиазма, попробуйте разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии заставят вас улыбнуться и потренируют внимательность. На этот раз нам нужно найти пингвина среди панд.

Новая головоломка от Jagranjosh забавная и занимательная. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди. Пингвина найти достаточно просто, если разобраться, в чем фишка самой иллюзии.

Перед нами картинка, на которой много панд. Ваша задача – отыскать пингвина, который оказался среди них.

видео дня

На поиск дается всего 7 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Найти пингвина достаточно просто, будьте внимательны / Jagranjosh

Не смогли найти пингвина? Разгадка – он в левом углу картинки. Спрятался среди панд.

Отгадка
Если вам удалось быстро найти на картинке пингвина, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать сумасшедшую головоломку для самых внимательных. На черно-белом изображении нужно найти собаку всего за 5 секунд. Если у вас высокий уровень концентрации, вы легко справитесь с задачкой.

Также мы советуем разгадать и хитрую головоломку, где надо найти тыквы за 10 секунд. Во дворике, где гуляют люди с детьми, вам нужно обнаружить целых шесть тыкв, которые разбросаны в разных местах на площадке.

А если у вас зрение, как у орла, тогда смело можете приступать к разгадке головоломки, где надо за 12 секунд найти кролика. Ушастый спрятался так, что отыскать его очень непросто.

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