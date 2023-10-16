Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

Когда день за днем вас одолевает скука, а рутина на работе лишает всякого энтузиазма, попробуйте разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии заставят вас улыбнуться и потренируют внимательность. На этот раз нам нужно найти пингвина среди панд.
Новая головоломка от Jagranjosh забавная и занимательная. Разгадать ее смогут только самые внимательные люди. Пингвина найти достаточно просто, если разобраться, в чем фишка самой иллюзии.
Перед нами картинка, на которой много панд. Ваша задача – отыскать пингвина, который оказался среди них.
На поиск дается всего 7 секунд. Готовы? Тогда поехали!
Не смогли найти пингвина? Разгадка – он в левом углу картинки. Спрятался среди панд.
Ранее мы предлагали вам разгадать сумасшедшую головоломку для самых внимательных. На черно-белом изображении нужно найти собаку всего за 5 секунд. Если у вас высокий уровень концентрации, вы легко справитесь с задачкой.
Также мы советуем разгадать и хитрую головоломку, где надо найти тыквы за 10 секунд. Во дворике, где гуляют люди с детьми, вам нужно обнаружить целых шесть тыкв, которые разбросаны в разных местах на площадке.
А если у вас зрение, как у орла, тогда смело можете приступать к разгадке головоломки, где надо за 12 секунд найти кролика. Ушастый спрятался так, что отыскать его очень непросто.
Другие головоломки:
- Безумная головоломка для мудрецов: надо найти странный эмодзи-сердечко за 5 секунд
- Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле
- Головоломка, которая удивила даже гениев: надо найти число 250 за 5 секунд