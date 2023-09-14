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Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика

Андрей Ганчук
14 сентября 2023, 15:31 обновлено 14 сентября, 15:41
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Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку – на полянке с деревьями нужно найти кролика, который очень хорошо спрятался от вашего взора.
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Найдите кролика на полянке всего за 12 секунд / Jagranjosh

Когда вам скучно и нужно немного отдохнуть от рутинных дел, разгадывайте головоломки. Оптические иллюзии хорошо тренируют мозг и включают творческое мышление. На этот раз на полянке с деревьями нужно найти спрятавшегося кролика.

Головоломка, которую советует нам разгадать Jagranjosh, очень нелегкая, но занимательная. Найти правильный ответ смогут только самые внимательные люди. Кролик на картинке есть, однако его еще нужно отыскать.

Перед вами изображена картинка с полянкой и деревьями. Задача – найти, где спрятался кролик. На решение задачки всего 12 секунд.

видео дня
загадка
Внимательно смотрите на картинку, чтобы найти кролика / Jagranjosh

Не нашли кролика? Подсказка – посмотрите в правый угол картинки и увидите дерево. Вот за ним, четвертым деревом, и прячется наш кролик.

разгадка
Нашли кролика? Вы очень внимательный человек/ Jagranjosh

Ранее мы предлагали вам разгадать головоломку, которая удивила даже гениев. Нужно среди множества чисел 8994 найти число 8694. На решение дается всего 17 секунд.

Кроме того, мы советовали безумную головоломку для мудрецов. Нужно отыскать эмодзи-сердечко. На это дается лишь 5 секунд.

Также мы рекомендуем попробовать разгадать головоломку, которая ошеломит гениев. На картинке гамбургеры, стейки и ребрышки. Ваша задача – найти гриль для барбекю. Гриль хорошо спрятан, поэтому на его поиски дается целая 21 секунда.

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