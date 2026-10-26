Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

Для некоторых украинцев опасность возросла из-за высокой вероятности смертоносной атаки в ближайшие дни.

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Россия вновь может нанести ракетный удар по столице Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

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В ближайшие две ночи существует высокая угроза баллистической атаки РФ

Скорее всего, армия РФ будет атаковать ракетами Киев или область

Страна-агрессор Россия может готовить новый удар баллистическими ракетами по Украине. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "єРадар" вечером 26 октября.

Мониторы предупредили, что повышенная угроза применения баллистического вооружения будет ночью 27 и 28 октября. Враг, скорее всего, применит ракеты для удара по Киеву или области.

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"Повышенная угроза применения баллистического вооружения по столице и Киевской области этой и следующей ночью", - говорится в сообщении.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Для Украины возникла новая угроза обстрелов

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов.

Это особенно опасно для Украины, поскольку ракет-перехватчиков для систем ПВО критически мало. Поэтому Киеву необходимо усиливать превентивные действия против РФ, то есть симметричный ответ.

Балистические удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что в ночь на 22 октября Россия атаковала Киев тремя баллистическими ракетами с кассетными боеголовками. Одна из них попала в исторический центр столицы на Печерске.

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 октября раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами типа "Оникс-М".

Накануне стало известно, что вечером 18 октября в результате удара РФ баллистическими ракетами в Деснянском районе Киева было зафиксировано попадание в здание медицинского центра.

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Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

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