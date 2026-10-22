Россия атаковала исторический центр Киева кассетной баллистикой: что заявил Зеленский

С 11 октября по энергетическим объектам Украины было зафиксировано более 170 попаданий, а разведка предупреждает о новых планах противника на ближайшие недели.

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Кассетные боеприпасы РФ попали в окрестности Киево-Печерской лавры / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Минобороны РФ

Кратко:

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22 октября Россия нанесла удар по Киеву тремя кассетными баллистическими ракетами

Одна из ракет попала между Лаврой и Свято-Введенским монастырем

С 11 октября в энергетическом секторе зафиксировано более 170 попаданий

В ночь на 22 октября Россия атаковала Киев, в том числе тремя баллистическими ракетами с кассетными боеголовками. Одна из них попала в исторический центр столицы на Печерске, в район между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Такие боеприпасы взрываются ещё в воздухе при подлёте к цели и обрушивают обломки на участок диаметром около 400 метров. В результате атаки пострадали здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другие гражданские объекты.

Глава государства обратил внимание на характер атаки и место, которое выбрал враг.

"Это осознанный выбор оружия, осознанный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданскому населению. Рядом даже теоретически не было ни одного военного объекта, а оружие рассчитано на масштабное поражение", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Москва не отказалась от своей тактики ведения войны и не демонстрирует никаких признаков реальной готовности её завершить.

Удары по регионам и энергетике

Днем воздушные тревоги в Киеве и многих других городах не утихали. В Харькове под удар попала городская электричка. Обстрелам подверглись Днепр, Марганец, Николаев, Херсон, а также населенные пункты Киевской, Житомирской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Ровенской областей.

Отдельно президент напомнил об атаках на энергосистему. С 11 октября по важным энергетическим объектам зафиксировано более 170 попаданий, и это несмотря на то, что значительную часть дронов-камикадзе и часть ракет удается обезвредить. Зеленский поблагодарил иностранных партнеров, которые помогают восстанавливать энергетику.

Разведка предупреждает о новых атаках

Украинские спецслужбы сообщили президенту, что в Москве уже разработали план террора против украинцев на ближайшие недели.

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок средств ПВО от партнеров. И столь же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы. Нужны другие сигналы, другие шаги - более решительные", - убежден Зеленский.

Президент поручил Министерству обороны совместно с военным командованием и МИД донести до союзников полную картину ситуации и угроз, опираясь на разведывательные данные. Ключевая задача, по его словам, - ускорить поступление оборонных пакетов, которые уже были согласованы.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ – объяснения экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Атака РФ на Киев в ночь на 22 октября 2026 года - новости

Как писал Главред, с вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили график работы Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливаются автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

По данным Воздушных сил ВСУ, прошлой ночью основным направлением удара армии РФ был Киев. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БПЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), "Гербер", а также дроны других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 32 локациях, а также падение обломков в 8 локациях.

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О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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