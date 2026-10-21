В Киеве прогремела серия мощных взрывов — россияне запустили баллистику

В Киеве вечером 21 октября прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.видео дня
До этого Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева.
По предварительным данным мониторинговых каналов, для атаки могли быть применены шесть баллистических ракет типа "Оникс-М" и ракеты комплекса С-400. Некоторые цели двигались со скоростью более 11 тысяч километров в час.
Киевская городская военная администрация сообщила, что в Днепровском районе Киева в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома. Также в другом месте Днепровского района повреждена АЗС.
"По предварительной информации, есть пострадавшие", - добавили в КМВА.
Также мониторинговые каналы сообщают о попадании баллистических ракет на левом берегу столицы. Угроза баллистических ударов сохраняется до утра.
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