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В Киеве прогремела серия мощных взрывов - россияне запустили баллистику

Руслана Заклинская
21 октября 2026, 22:15
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В столице в результате атаки были повреждены частные дома и АЗС.
В Киеве прогремела серия мощных взрывов — россияне запустили баллистику
Россия атаковала столицу баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): УНИАН, скриншот из видео

В Киеве вечером 21 октября прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.

видео дня

До этого Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева.

По предварительным данным мониторинговых каналов, для атаки могли быть применены шесть баллистических ракет типа "Оникс-М" и ракеты комплекса С-400. Некоторые цели двигались со скоростью более 11 тысяч километров в час.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в Днепровском районе Киева в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома. Также в другом месте Днепровского района повреждена АЗС.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", - добавили в КМВА.

Также мониторинговые каналы сообщают о попадании баллистических ракет на левом берегу столицы. Угроза баллистических ударов сохраняется до утра.

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