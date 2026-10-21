Харьковщину и Полтавщину атаковали дроны: есть жертвы, среди пострадавших - дети

В Кременчуге под удар РФ попало здание университета, под Харьковом атакованы жилые дома.

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Дроны атаковали Харьковщину и Полтавщину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

В Кременчуге дрон попал в здание университета

Возник пожар, ликвидированы последствия удара

Среди раненых под Харьковом двое детей

Вечером 20 октября Кременчуг атаковали дроны. Вражеский беспилотник попал в здание учебного заведения. После удара там вспыхнул пожар. О последствиях российской атаки сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Отмечается, что в результате попадания в Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского пострадали два человека. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести. Также получил травмы 16-летний ребенок, у которого диагностировали сотрясение мозга и контузию. Ребенка доставили в больницу.

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Дякивнич отметил, что беспилотник попал в один из учебных корпусов университета. Там возник пожар, который впоследствии ликвидировали. Информацию о последствиях уточняют.

Атака на Харьковщину

В ночь на 21 октября армия РФ атаковала деревню Коротич под Харьковом. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения, есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Коротич находился под массированной атакой дронов. В результате обстрела повреждены 13 частных домов, авто. Огнем было уничтожено хозяйственное сооружение.

"В результате атаки погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек получили острую реакцию на стресс, среди пострадавших - 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка. Всем была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что все экстренные службы работали в усиленном режиме, ликвидируя последствия атаки.

Последствия атаки РФ на Коротич / Фото: t.me/synegubov

Атака на Киев

Как писал Главред, утром 21 октября и в ночь на среду в Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.

В Святошинском районе Киева БпЛА попал в 24-этажку на уровне 20-го этажа. Вспыхнул пожар. В Соломенском районе Киева БПЛА упал на открытой территории. Предварительно, обошлось без возгорания.

В Деснянском районе зафиксировано падение БПЛА на открытой территории. Возникло возгорание рядом с припаркованными автомобилями.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, 20 октября дроны атаковали Киев. Один человек погиб, ещё семь пострадали. В Соломенском районе в результате попадания беспилотника повреждено здание медицинского учреждения. В другом районе столицы обломки дрона упали недалеко от жилой застройки. По информации мэра, в Голосеевском районе их обнаружили на открытой территории.

Еще одно падение обломков зафиксировали на железнодорожной инфраструктуре. В Соломенском районе они упали на пути, однако пожара не возникло.

Наиболее тяжелые последствия зафиксировали возле автозаправочной станции на границе Киева с Киевской областью. Там в результате падения вражеского беспилотника погиб человек, еще семеро - получили ранения.

Российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

18 октября в Киеве также гремели взрывы. В результате удара РФ в Деснянском районе было зафиксировано попадание в здание медицинского центра.

В поселке Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складские и производственные помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.

Также в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

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О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года. Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию. Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года. В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области. С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька). С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации. В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва. В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА. С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области. 8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации. Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

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