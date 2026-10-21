Украина может приступить к испытаниям собственной системы ПВО FREYJA уже к концу 2026 года.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-soobshchil-kogda-mogut-ispytat-ukrainskuyu-sistemu-pvo-freyja-10806014.html Ссылка скопирована

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Норвегия активно участвует в европейской программе разработки FREYJA

Украина хочет с помощью FREYJA решить проблему с американскими Patriot

Украина рассчитывает начать испытания собственной антибаллистической системы ПВО FREYJA до конца 2026 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями предприятия.

По словам главы государства, Норвегия активно участвует в европейской программе разработки FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы.

видео дня

"Норвегия активно участвует в нашей европейской антибаллистической программе FREYJA. Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где мы можем и должны ускориться, чтобы приступить к испытаниям до конца этого года", - заявил Зеленский.

Во время встречи также обсудили начало работы над новыми возможностями спутниковой связи для украинских военных. Президент отметил, что Украина намерена привлекать партнеров, которые могут оказать необходимую поддержку.

Президент подчеркнул, что системы противовоздушной обороны NASAMS практически ежедневно защищают украинцев и критическую инфраструктуру от российских ракетных и беспилотных атак.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на получение дополнительного пакета оборонной помощи от Норвегии в следующем месяце.

FREYJA / Инфографика: Главред

Когда заработает Freyja

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина рассказал, что в проекте Freyja осталось больше политических вопросов, чем технических.

"Что касается технических решений, там все очень просто. В Европе есть все необходимое для того, чтобы собрать ракетный комплекс, не хватает только ракеты", - пояснил Криволап.

По его словам, Украина выступила инициатором идеи общеевропейского противоракетного щита и уже имеет ракету, которую осталось оснастить головкой самонаведения. Радары, подходящие для Freyja, тоже хорошо известны, и часть из них Украина уже получила для предварительного тестирования.

"Еще нужно написать программное обеспечение, которое объединит все компоненты ПВО. Вопрос пусковых установок также технически решается за несколько месяцев. Таким образом, до конца года могут начаться испытания этого комплекса (Freyja – ред.)", – предположил он.

Украинская система ПВО FREYJA - главное

Напомним, "Главред" сообщал, что Украина возглавила панъевропейский проект Freyja по разработке недорогого перехватчика баллистических ракет, который должен стать альтернативой PAC-3 для Patriot. Причина - дефицит систем ПВО в Украине и у её союзников, слишком высокая цена американских ракет и слишком медленные темпы их производства.

В августе Зеленский говорил, что Украина способна уже совсем скоро создать собственную баллистику и разработать противоракетную систему.

В июле украинская компания Fire Point представила антибаллистическую ракету-перехватчик FP-7.x, которая станет основой для системы ПВО Freyja.

Читайте также:

О проекте: FREYJA FREYJA - инициированный Украиной проект общеевропейской системы противоракетной и противобаллистической обороны, создаваемый в партнерстве с европейскими государствами и оборонными компаниями как более доступная и массовая альтернатива американским комплексам Patriot. Основой будущей системы является украинская ракета-перехватчик FP-7.x, которую разрабатывает украинская оборонная компания Fire Point. Проект предусматривает интеграцию украинской ракеты с европейскими технологиями, в частности немецкими радиолокационными системами и норвежскими технологиями наведения. Цель: Перехват вражеских баллистических и гиперзвуковых ракет (включая "Искандер", "Кинжал" и "Циркон") с помощью принципа кинетического удара (hit-to-kill). Целевая стоимость одной ракеты - около 700 000 долларов. Техническая интеграция и испытания отдельных компонентов ведутся активно, первые практические тесты системы запланированы на конец 2026 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред