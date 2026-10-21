На какой компромисс по Украине готов пойти Путин: росСМИ узнали

Путин может согласиться на демилитаризацию части Донбасса в обмен на гарантии безопасности Украине.

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В РФ состоялась встреча Путина с Уиткоффом / коллаж: Главред, фото: росСМИ

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В РФ состоялась встреча Путина с Уиткоффом

Уиткофф привез Путину предложения, согласованные с Зеленским в Осло

В Кремле могут рассматривать вариант компромисса по завершению войны против Украины, который предусматривает вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса и создание там демилитаризованной зоны. Взамен Киев мог бы получить гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей Североатлантического договора, но без вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает российское издание "Агентство" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По данным издания, американский представитель привез предложения, согласованные накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло.

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Как утверждает собеседник "Агентства", одним из возможных вариантов договоренностей может стать отвод украинских войск из оставшейся под контролем Киева части Донбасса с последующим превращением этой территории в демилитаризованную зону по аналогии с корейской моделью.

Взамен Украина могла бы получить гарантии безопасности, предусматривающие обязательство защищать страну в случае новой агрессии. При этом речь не идет о вступлении Украины в НАТО или обещании принять ее в Альянс в будущем.

"Это то, на что Путин, мог бы, кажется, согласиться. Это фактически в его пользу", - заявил источник издания.

По его словам, подобная схема может стать возможной точкой компромисса в переговорах. Вместе с тем пока речь идет о варианте, который, по оценке собеседника "Агентства", может обсуждаться сторонами, а не о согласованном мирном соглашении.

Публичные заявления участников переговорного процесса и появляющиеся утечки, как отмечает издание, указывают на то, что подобные предложения могут находиться в повестке обсуждений.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какие решения за спиной Киева решат исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Зеленского, спецпосланника президента США Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Уиткофф должен встретиться с российской стороной. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября спецпосланник США Стив Уиткофф приехал в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он представит Кремлю обновленное предложение о завершении войны.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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