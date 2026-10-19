Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

В Москве не уточнили, кого именно хотят видеть в качестве представителя Украины и в каком формате могут проходить встречи.

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В Кремле сделали заявление о переговорах без участия Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Кратко:

Кремль считает мирное соглашение без участия Киева невозможным

Москва высоко оценила посреднические усилия США

Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут приехать на саммит в Китай

В Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Москва якобы высоко ценит усилия Соединенных Штатов по поиску выхода из войны. Впрочем, одних лишь контактов между Россией и США, по мнению Кремля, для окончательных договоренностей, мол, недостаточно.

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"Окончательное урегулирование украинского конфликта без участия кого-либо из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", - сказал Песков.

Однако он не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть представителем Украины на переговорах, и не назвал возможный формат будущих встреч.

Отдельно пресс-секретарь диктатора рассказал о возможной встрече лидеров России, Китая и США. По его словам, эту тему затрагивали, однако конкретных договоренностей по ней пока нет.

Песков допустил, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут приехать на предстоящий саммит в Китае. Однако, как он отметил, предметных предложений относительно отдельной встречи трех лидеров пока не поступало.

Почему переговоры могут затянуться

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что реальных договоренностей о завершении войны России против Украины до промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не стоит.

По его мнению, переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением и шантажом.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал он.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к новым встречам с американской стороной в ближайшие дни и рассчитывает на продолжение диалога по установлению мира.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что настоящий прорыв в мирном процессе возможен только после личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, поскольку переговоры на более низком уровне такой динамики не обеспечат.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио убежден, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. Однако Соединенные Штаты и впредь готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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