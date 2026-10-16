Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

Юрий Берендий
16 октября 2026, 18:05обновлено 16 октября, 19:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент попросил лидеров ЕС учесть оборонный потенциал Украины в бюджете Евросоюза на период с 2028 года
Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину
Путин планирует надолго остаться у власти: Зеленский предупредил Европу об угрозе после войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Главное из заявления:

  • Путин, по словам Зеленского, планирует править ещё очень долго
  • Россию превращают в подобие Северной Кореи
  • Киев просит заложить средства на свою оборону в бюджет ЕС с 2028 года

Страна-агрессор Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго. Поэтому ЕС должен учесть оборонные потребности Украины в своем бюджете на период с 2028 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе, с которым глава государства выступил 16 октября.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на скорейшее завершение войны, но Россию тем временем перестраивают по северокорейскому образцу.

видео дня

"Мы верим, что эта война закончится как можно скорее. Но Путин планирует оставаться еще значительно дольше. Он строит Россию, похожую на Северную Корею, где детей с раннего возраста воспитывают для войны и готовности умереть за своего лидера. Поэтому Россия не перестанет быть опасной", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно украинская армия и технологии сегодня помогают гарантировать безопасность всей Европы. Однако, по его мнению, эти гарантии пока не отражены в будущем бюджете ЕС.

"Давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Давайте определим, как именно оборонный потенциал Украины должен быть учтен в этом бюджете", - обратился президент к европейским лидерам.

Сколько денег Украина просит у Европы

Президент напомнил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 млрд евро, а от партнеров в ЕС Киев рассчитывает дополнительно получить не менее 70 млрд евро - на оборону, вооружение и обеспечение устойчивости. Главный аргумент - дроны, производство которых, по словам Зеленского, упирается в финансирование.

Отдельно он призвал ЕС принять жесткий 22-й пакет санкций и ввести ограничения в отношении каждой компании и лица, причастных к производству российских баллистических ракет, современных систем связи и дронов, а также к работе финансовой системы РФ. Президент также раскритиковал так называемое дизельное соглашение, из-за которого, по его словам, деньги снова начнут поступать в Россию.

Обещания Кремля и реальность
Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Почему Путин превращает Россию в подобие Северной Кореи?

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью "Главреду" отметил, что Кремль рассматривает Украину лишь как поле боя, а настоящим противником считает Запад. Поэтому, по его мнению, даже неудачу в прямом столкновении с НАТО Путин может обратить себе на пользу.

"Даже если РФ нападет на НАТО и получит отпор, это тоже пойдет на пользу логике Путина, ведь позволит ему зарыться в РФ и превратить ее в некий аналог Северной Кореи - Северную Евразию - и сохранить свой режим. Поэтому мы стоим на пороге выхода тотальной войны за пределы украинского фронта", - подчеркнул эксперт.

Говоря о целях Москвы в отношении Европы, Горбач разграничил тактические и стратегические задачи Кремля. По его оценке, нынешнее давление - это уже подготовка к новому конфликту.

"Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе. И это уже не просто гибридная война. Это фактически нулевая фаза следующего конфликта", - пояснил Горбач.

В то же время эксперт сомневается, что европейские столицы готовы действовать на опережение. "Европейцы, насколько я понимаю, не решатся действовать проактивно. Они будут думать, что существует режим сдерживания и их никто серьезно не затронет. Но градус напряжённости постепенно повышается", - подытожил аналитик.

Переговоры о завершении войны - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Россия стремится не только захватить Донбасс, но и уничтожить украинское государство. По его словам, территориальные уступки Кремлю не гарантируют окончания войны, а могут создать предпосылки для новой агрессии. Президент также ответил на критику Дональда Трампа и рассказал о дефиците ракет для ПВО.

Между тем США пытаются вернуть Москву за стол переговоров с помощью соглашения об экспорте российского дизельного топлива. По данным Reuters, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Майами признали перед украинскими представителями, что Путин пока не готов обсуждать прекращение войны. В Вашингтоне надеются, что соглашение позволит возобновить трехсторонние переговоры.

В Кремле же отвергают саму идею перемирия. Как отметили в Институте изучения войны (ISW), Москва отрицает существование энергетического перемирия и отвергает содержательные предложения о прекращении огня. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "перемирия не будет".

Читайте также:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - украинский политолог, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях о внешней и внутренней политике Украины, в частности об избирательных стратегиях и избирательных технологиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

19:16Мир
Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

19:06Мир
Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

18:05Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

Последние новости

19:16

Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

19:10

Признание Маска о Starshield: Невзлин объяснил, кто управляет военным Starlinkмнение

19:06

Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

18:55

Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа

18:50

Червивые грибы не обязательно выбрасывать — когда их можно естьВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:05

Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

18:00

РФ собралась массированно атаковать запад Украины - мониторы назвали сроки и цели

17:57

Украина может втрое увеличить производство дронов: Зеленский рассказал, чего не хватает

17:16

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

Реклама
17:14

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

17:09

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

16:56

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от УкраиныВидео

16:43

"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

16:39

Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

16:38

Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трампмнение

16:23

Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивилВидео

16:22

США с 2025 года больше не финансируют Украину: в Польше объяснили, чего требуют Европа

16:13

Федоров должен объяснить, куда исчезли обещанные им государственные проекты на миллионы, - эксперт

16:13

Диван станет чистым без дорогих средств: простой лайфхак от застарелых пятен

16:03

Доллар дешевеет, евро рванул вверх: новый курс валют на 19 октября

Реклама
15:54

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить вниманиеВидео

15:51

Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

15:49

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:27

Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

15:27

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

15:03

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчисткиВидео

14:58

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:55

В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

Реклама
12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять