Угроза РФ не исчезнет даже после окончания войны: Зеленский назвал причину

Президент попросил лидеров ЕС учесть оборонный потенциал Украины в бюджете Евросоюза на период с 2028 года

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Путин планирует надолго остаться у власти: Зеленский предупредил Европу об угрозе после войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Путин, по словам Зеленского, планирует править ещё очень долго

Россию превращают в подобие Северной Кореи

Киев просит заложить средства на свою оборону в бюджет ЕС с 2028 года

Страна-агрессор Россия не демонстрирует готовности завершить войну и будет оставаться угрозой для Европы и после заключения мира, ведь Путин планирует удерживать власть еще долго. Поэтому ЕС должен учесть оборонные потребности Украины в своем бюджете на период с 2028 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе, с которым глава государства выступил 16 октября.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на скорейшее завершение войны, но Россию тем временем перестраивают по северокорейскому образцу.

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"Мы верим, что эта война закончится как можно скорее. Но Путин планирует оставаться еще значительно дольше. Он строит Россию, похожую на Северную Корею, где детей с раннего возраста воспитывают для войны и готовности умереть за своего лидера. Поэтому Россия не перестанет быть опасной", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно украинская армия и технологии сегодня помогают гарантировать безопасность всей Европы. Однако, по его мнению, эти гарантии пока не отражены в будущем бюджете ЕС.

"Давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Давайте определим, как именно оборонный потенциал Украины должен быть учтен в этом бюджете", - обратился президент к европейским лидерам.

Сколько денег Украина просит у Европы

Президент напомнил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 млрд евро, а от партнеров в ЕС Киев рассчитывает дополнительно получить не менее 70 млрд евро - на оборону, вооружение и обеспечение устойчивости. Главный аргумент - дроны, производство которых, по словам Зеленского, упирается в финансирование.

Отдельно он призвал ЕС принять жесткий 22-й пакет санкций и ввести ограничения в отношении каждой компании и лица, причастных к производству российских баллистических ракет, современных систем связи и дронов, а также к работе финансовой системы РФ. Президент также раскритиковал так называемое дизельное соглашение, из-за которого, по его словам, деньги снова начнут поступать в Россию.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Почему Путин превращает Россию в подобие Северной Кореи?

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью "Главреду" отметил, что Кремль рассматривает Украину лишь как поле боя, а настоящим противником считает Запад. Поэтому, по его мнению, даже неудачу в прямом столкновении с НАТО Путин может обратить себе на пользу.

"Даже если РФ нападет на НАТО и получит отпор, это тоже пойдет на пользу логике Путина, ведь позволит ему зарыться в РФ и превратить ее в некий аналог Северной Кореи - Северную Евразию - и сохранить свой режим. Поэтому мы стоим на пороге выхода тотальной войны за пределы украинского фронта", - подчеркнул эксперт.

Говоря о целях Москвы в отношении Европы, Горбач разграничил тактические и стратегические задачи Кремля. По его оценке, нынешнее давление - это уже подготовка к новому конфликту.

"Их тактическая задача - отрезать Украину от европейской помощи, то есть лишить европейцев мотивации помогать Украине. Стратегическая - подчинить российской воле процессы в Европе. И это уже не просто гибридная война. Это фактически нулевая фаза следующего конфликта", - пояснил Горбач.

В то же время эксперт сомневается, что европейские столицы готовы действовать на опережение. "Европейцы, насколько я понимаю, не решатся действовать проактивно. Они будут думать, что существует режим сдерживания и их никто серьезно не затронет. Но градус напряжённости постепенно повышается", - подытожил аналитик.

Переговоры о завершении войны - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите ЕС в Брюсселе Зеленский заявил, что Россия стремится не только захватить Донбасс, но и уничтожить украинское государство. По его словам, территориальные уступки Кремлю не гарантируют окончания войны, а могут создать предпосылки для новой агрессии. Президент также ответил на критику Дональда Трампа и рассказал о дефиците ракет для ПВО.

Между тем США пытаются вернуть Москву за стол переговоров с помощью соглашения об экспорте российского дизельного топлива. По данным Reuters, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи в Майами признали перед украинскими представителями, что Путин пока не готов обсуждать прекращение войны. В Вашингтоне надеются, что соглашение позволит возобновить трехсторонние переговоры.

В Кремле же отвергают саму идею перемирия. Как отметили в Институте изучения войны (ISW), Москва отрицает существование энергетического перемирия и отвергает содержательные предложения о прекращении огня. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "перемирия не будет".

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - украинский политолог, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях о внешней и внутренней политике Украины, в частности об избирательных стратегиях и избирательных технологиях.

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