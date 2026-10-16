РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

Президент обсудил с руководством ЕС вопросы укрепления ПВО и энергетической поддержки Украины.

https://glavred.info/war/rf-ne-sobiraetsya-zavershat-voynu-zelenskiy-obratilsya-k-lideram-es-10804676.html Ссылка скопирована

Зеленский заявил, что Россия не хочет мира / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Офис президента

Главное из заявления Зеленского:

Кремль своими действиями не приближает мир

От лидерства Европы зависит защита украинцев от террора

Украина и ЕС скоординировали евроинтеграционный трек

Страна-агрессор Россия не демонстрирует готовности прекращать агрессию против Украины. Ежедневные удары по украинским городам свидетельствуют о намерении Кремля продолжать боевые действия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с руководством ЕС.

Глава государства считает, что поведение Москвы не оставляет места для иллюзий относительно ее намерений.

видео дня

"Сейчас нет никаких сигналов от России о том, что она готова закончить эту свою войну. Ее сигналы демонстрируют совершенно другое и точно не приближают мир", - подчеркнул он.

В качестве примера президент привел ночные атаки оккупантов на энергетическую инфраструктуру, смертоносный удар по Харькову и попадание в торгово-развлекательный центр в Ровно.

По мнению Зеленского, именно от лидерства европейских партнеров зависит, получат ли украинцы достаточную защиту от российского террора.

Глава государства добавил, что он обсудил с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйн дальнейшую помощь Украине, прежде всего в энергетике, ПВО и финансировании.

"Также скоординировали работу по вопросам евроинтеграции. Важно, что на этой неделе были открыты новые переговорные кластеры. Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть остальные два", - подытожил Зеленский.

Почему США обвиняют Украину в продолжении войны

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс.

По его словам, соглашение с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября. Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны", - убежден он.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, политолог Хел Брендс говорил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения войны в Украине, однако его действия на международной арене могут не приблизить мир, а, наоборот, укрепить позиции России.

В то же время в Кремле опровергли, что договоренность с США по поводу российского дизельного топлива может быть связана с переговорами о завершении войны в Украине.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в итогах этих переговоров определяющая.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред