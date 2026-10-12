Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

Энергетическое перемирие должно оградить украинские электростанции от ударов РФ. Зеленский требует давления США на Кремль и взаимного выполнения условий.

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Зеленский сделал ряд важных заявлений в рамках Варшавского форума по безопасности / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что может стать важным шагом к завершению войны

Как Россия отреагировала на энергетическое перемирие, объявленное Трампом

Каково основное условие проведения выборов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит от реального давления на Россию и готовности Москвы прекратить атаки на украинскую инфраструктуру. Украина поддержала предложение об энергетическом перемирии, однако, по словам главы государства, российские удары продолжались и после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа. Зеленский также объяснил, при каких условиях Украина может провести выборы, предупредил о риске продовольственного кризиса и рассказал о возвращении незаконно вывезенных украинских детей.

Главред выяснил, при каких условиях Зеленский готов завершить войну и чего ожидает от Трампа.

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Почему Зеленский требует энергетического перемирия с Россией

Во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, которое транслировала газета The Sun, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение об энергетическом перемирии может стать важным шагом к завершению войны. В то же время он подчеркнул, что для достижения результата необходимо не только политическое заявление Дональда Трампа, но и реальные действия американской стороны, которые обеспечат выполнение договоренностей со стороны России.

По словам главы государства, Украина поддержала американскую инициативу, поскольку российские атаки на электростанции, сети и другие объекты критической инфраструктуры создают угрозу для миллионов людей в преддверии зимы. Зеленский напомнил, что значительная часть Киева оставалась без водоснабжения и электроэнергии после российских ударов, а ремонтные бригады продолжали восстанавливать поврежденные объекты.

"Этой зимой, если Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы дадим ответ", - заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона неоднократно предлагала прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Он также пояснил, что Украина зависит от импорта значительных объемов нефтепродуктов, тогда как Россия располагает собственными мощностями по переработке нефти и экспорту энергоресурсов.

Президент подчеркнул, что украинское предложение предусматривает взаимные обязательства. Если Москва хочет добиться прекращения украинских ударов на большие расстояния по своим нефтеперерабатывающим заводам и объектам экспорта нефти, она должна отказаться от атак на украинскую энергетику.

"Если Россия хочет, чтобы мы прекратили наши удары на большие расстояния по её нефтеперерабатывающим заводам и объектам экспорта нефти, то Россия должна прекратить свои удары по нашей энергетической системе и критической инфраструктуре, а также прекратить убивать наших людей. Это единственное, что нужно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно президент сообщил об атаках, которые, по его словам, произошли после объявления американской инициативы.

Он подчеркнул, что вчера вечером российские нефтеперерабатывающие заводы оставались неповрежденными.

Однако в полночь российский беспилотник с реактивным двигателем атаковал украинский объект газодобывающей отрасли. Кроме того, несколько российских дронов нанесли удар по обычной автозаправочной станции.

"Сразу после этого призыва (объявления Трампа об энергетическом перемирии, - ред.) Россия нанесла целенаправленный удар по электростанции в Харькове, причинив дальнейший ущерб нашей энергетической системе. Было очевидно, что Путин не следит за Truth Social, а его дроны "Шахед" действуют по другим инструкциям", - указал он.

Таким образом, Россия нарушила энергетическое перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп. В течение сегодняшнего утра всё больше российских самолётов продолжали входить в воздушное пространство над Киевом и другими украинскими городами. Значительную часть этих целей пришлось бы уничтожить, ведь в противном случае украинская энергетическая инфраструктура понесла бы еще более серьезные разрушения.

"Поэтому сейчас это ответ Путина Трампу. Российские атаки", - подчеркнул он.

Глава государства ожидает от Вашингтона конкретных шагов, которые позволят проверить готовность Москвы соблюдать договоренности. По его мнению, энергетическое перемирие может стать началом более широкого процесса деэскалации, если США обеспечат его выполнение.

"Это энергетическое перемирие может сработать. И оно может стать важным шагом к окончанию войны, если американцы действительно вмешаются сейчас и обеспечат соблюдение россиянами энергетического перемирия", - заявил президент Украины.

При каких условиях Зеленский готов провести выборы в Украине

Вопрос о возможных выборах стал отдельной темой выступления Владимира Зеленского на Варшавском форуме по безопасности. Журналистка Касия Медейра спросила президента, как можно организовать голосование в стране, которая продолжает находиться в состоянии войны и подвергается регулярным российским атакам.

Зеленский пояснил, что главным препятствием является ситуация с безопасностью. По его словам, российские войска атакуют украинские города и населенные пункты круглосуточно, поэтому организовать полноценный избирательный процесс в нынешних условиях чрезвычайно сложно. Кроме того, необходимо обеспечить возможность голосования для украинских военнослужащих, значительная часть которых находится на передовой.

Президент признал, что для организации выборов при условии прекращения огня придется искать сложные правовые решения. Он упомянул о возможных изменениях в законодательстве и Конституции, которые потребуют сотрудничества с украинским парламентом.

"Поэтому в таких условиях провести выборы невозможно. Поэтому, конечно, нужно перемирие, полное перемирие. И тогда, несмотря на то, что это невозможно на уровне нашего законодательства, но если будет перемирие и если американцы достигнут такого соглашения с россиянами, я готов сотрудничать с нашим парламентом и искать сложные решения", - сказал Владимир Зеленский.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Глава государства отдельно обратил внимание на проблему участия военных в голосовании. Речь идет о более чем миллионе человек, которые служат в Силах обороны Украины и должны получить возможность реализовать свое избирательное право. Организация голосования для них потребует отдельного механизма.

Зеленский также связал возможность проведения выборов с позицией Дональда Трампа относительно прекращения боевых действий. Он призвал американского президента использовать свое влияние на российского лидера Владимира Путина, чтобы добиться полного прекращения огня.

"И если у нас будет хотя бы 60-дневное полное прекращение огня, я буду готов работать над проведением выборов", - заявил президент Украины.

Таким образом, Зеленский назвал 60-дневное полное прекращение огня условием, при котором он готов приступить к работе над организацией выборов. В то же время он подчеркнул, что вопросы безопасности и правовые аспекты остаются серьезными препятствиями для проведения голосования.

Почему Зеленский сомневается в готовности России соблюдать энергетическое перемирие

После заявления о возможности энергетического перемирия Владимир Зеленский пояснил, что украинская сторона не получала предварительного уведомления о соответствующих договоренностях между США и Россией. По его словам, об инициативе Дональда Трампа украинские власти узнали из средств массовой информации.

Президент предположил, что американская сторона могла контактировать с российской стороной в рамках определенного формата переговоров. Однако для Украины определяющим является не способ достижения договоренностей, а их практический результат - стабильное электроснабжение и бесперебойная работа критически важной инфраструктуры.

"Для нас важно, чтобы у людей было электроснабжение, чтобы была электроэнергия, чтобы работало водоснабжение", - пояснил Владимир Зеленский.

Он отметил, что не слышал заявлений российской стороны о согласии на предложенное перемирие. По мнению президента, отсутствие соответствующих подтверждений вызывает вопросы относительно реальных намерений Кремля. Дополнительным аргументом для сомнений остаются удары по украинским энергетическим объектам.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу американского президента, но ожидает от России четкого ответа. Украина, по его словам, готова выполнять взаимные договоренности, если Москва также согласится на ограничение ударов.

"Поэтому мы это поддерживаем. Но я не слышал, чтобы российская сторона одобрила это предложение", - сказал глава государства.

Он также выразил надежду, что Дональд Трамп сможет убедить Владимира Путина принять предложение. В то же время Зеленский дал понять, что сам факт объявления перемирия не означает его автоматического выполнения.

Почему Зеленский раскритиковал соглашение США с Россией о дизельном топливе

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский прокомментировал договоренности Соединенных Штатов с Россией о поставках дизельного топлива. Президент усомнился в экономической целесообразности такого соглашения и предположил, что его мотивы могут выходить за пределы непосредственных потребностей энергетического рынка.

По словам Зеленского, речь шла о возможных объемах поставок от 300 до 500 тысяч тонн в месяц. Он сравнил эти показатели с мировым потреблением дизельного топлива, которое, по приведенным им данным, составляет около 120 миллионов тонн в месяц.

По мнению украинского президента, такие объемы российского топлива не способны существенно изменить ситуацию на мировом рынке. Поэтому он призвал американскую сторону рассмотреть альтернативный вариант сотрудничества - договоренности о поставках дизельного топлива из Украины.

"Подумайте об этом. В то время как мировое потребление составляет 120 миллионов в месяц. Я не думаю, что это окажет ощутимое влияние", - заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина также имеет возможности влиять на ситуацию на энергетическом рынке. В частности, он упомянул украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам, используемым для экспорта нефти. По его мнению, Вашингтон мог бы рассмотреть соглашение с Киевом, которое учитывало бы эти обстоятельства.

Зеленский связал вопрос энергетического сотрудничества с необходимостью защиты украинской инфраструктуры. Он подчеркнул, что Украина не должна игнорировать собственные потребности ради обеспечения интересов других государств, если ее энергетическая система продолжает подвергаться российским атакам.

"Если они не могут гарантировать защиту нашей энергетической сети, мы не будем реагировать на их потребности в дизельном топливе. Для нас электроснабжение означает, прежде всего, помощь людям, обеспечение их электроэнергией", - заявил президент.

Он также пояснил, что стабильная работа украинской энергетики важна не только для внутренних потребителей. Поскольку Украина интегрирована в европейскую энергосистему, восстановление и защита её мощностей могут иметь значение для соседних стран, сталкивающихся с дефицитом электроэнергии.

"Если наша энергетика не подвергнется атакам, то мы сможем помочь другим странам, испытывающим дефицит электроэнергии, нашей более дешевой энергией. Поэтому давайте заключим такое соглашение с президентом Соединенных Штатов", - сказал Владимир Зеленский.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему Зеленский предупредил о продовольственном кризисе из-за войны

Помимо энергетической безопасности, президент Украины обратил внимание на риски для мирового продовольственного рынка. Отвечая на вопрос о подготовке России к новому зимнему периоду, Владимир Зеленский подчеркнул, что последствия войны выходят далеко за пределы украинской территории и непосредственных проблем с поставками энергоресурсов.

По его словам, блокировка морских маршрутов создает угрозы для экспорта украинского продовольствия. Если ситуация не изменится, через несколько месяцев отдельные государства Африки, Азии и Ближнего Востока могут столкнуться с дефицитом продуктов питания.

Зеленский пояснил, что Украина поставляет на эти рынки миллионы тонн продовольствия, поэтому нарушение экспортных маршрутов может повлечь за собой серьезные международные последствия. Он призвал партнеров оценивать не только влияние войны на энергетику, но и возможные последствия для продовольственной безопасности.

"Все говорят о дизельном топливе, но все забывают о зерне. Поверьте мне, через два-три месяца все будут говорить о кризисе в сельском хозяйстве, потому что возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке, ведь мы экспортируем миллионы тонн продовольствия на эти рынки", - заявил президент Украины.

Глава государства также провёл параллель между ограничением морских перевозок и кризисом вокруг Ормузского пролива. Он отметил, что сбои в логистике могут повлиять на международные рынки, даже если отдельные государства напрямую не ощущают последствий войны.

По словам Зеленского, США должны учитывать взаимозависимость энергетических и продовольственных рынков. Он подчеркнул, что кризисы можно предотвратить, если международные партнеры будут совместно работать над защитой торговых маршрутов и снижением уровня эскалации.

"Когда заблокированы маршруты поставок продовольствия, это становится проблемой, и это голод, с которым могут столкнуться многие страны. Поэтому мы должны иметь это в виду. Мы должны думать обо всех, ведь мы все живем на этой планете, и многих кризисов можно избежать", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что Украина не видит со стороны России достаточных признаков готовности завершить войну. По его мнению, Москва стремится к переговорам на условиях, предполагающих уступки со стороны Украины, тогда как Киев настаивает на равноправном диалоге и сохранении государственной независимости.

"Он стремится к диалогу, которому не хватает справедливости и равенства. Он стремится к диалогу с уступками, но Украина демонстрирует, что является достойным независимым государством, стремящимся достичь соглашения, но Украина не будет позорить себя", - подчеркнул Зеленский.

Что Зеленский заявил о возвращении украинских детей из России

Отдельную часть беседы на Варшавском форуме по безопасности посвятили украинским детям, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий или депортировала. Журналистка Касия Медейра спросила президента, что происходит с детьми, которые из-за действий России лишились возможности самостоятельно определять своё будущее.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над возвращением детей при поддержке международных партнеров. По его словам, к этому процессу привлечены европейские структуры, страны Ближнего Востока и Канада. Президент подчеркнул, что возвращение несовершеннолетних требует длительной координации между государствами, соответствующими службами и дипломатическими каналами.

Он подчеркнул, что детей нельзя рассматривать как предмет обмена между сторонами войны. Для их возвращения Украина вынуждена использовать различные механизмы международного взаимодействия и искать способы воздействия на российские власти.

"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Вы знаете, что дети не могут быть предметом обмена. Вернуть детей можно только с помощью различных партнеров, служб и стран как в Европе, так и на Ближнем Востоке", - заявил президент Украины.

Зеленский поблагодарил международных партнеров, присоединившихся к этой работе. Он отдельно упомянул Европейскую комиссию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду, которые, по его словам, участвуют в усилиях по возвращению украинских детей.

В то же время президент сообщил о серьезных трудностях, с которыми сталкивается украинская сторона. По его словам, Россия не демонстрирует готовности добровольно возвращать всех незаконно вывезенных детей, поэтому процесс требует постоянной дипломатической работы и поиска новых рычагов влияния.

"Тысячи детей были незаконно усыновлены россиянами. Сейчас они находятся в детских домах. Их имена и фамилии изменены, а тех, кто уже повзрослел, сейчас отправляют на войну. Конечно, это геноцид", - заявил Владимир Зеленский.

Почему США заинтересованы в соглашении с РФ по дизельному топливу - комментарий эксперта

Война на Ближнем Востоке могла стать одним из факторов, повлиявших на возможные договоренности между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду".

В то же время, по оценке Чаленко, сам факт контактов между российским и иранским руководством не дает оснований утверждать, что именно Тегеран стал ключевым элементом потенциального соглашения.

Эксперт обратил внимание на распределение власти в Иране. По его словам, президент страны не является главной фигурой в определении военной политики, а решающее влияние оказывают военные структуры и Корпус стражей исламской революции под руководством Моджтабы Хаменеи.

Один из ключевых вопросов потенциальной сделки - конечный потребитель топлива. Пока неизвестно, может ли оно пойти на пополнение американских резервов или его планируют использовать для других целей. При этом энергетическая ситуация в США не свидетельствует о нехватке дизельного топлива.

"Однако мы не знаем, куда именно пойдет российский дизель, если Россия действительно его поставит, и каким будет его конечное назначение. Речь идет о государственных потребностях Соединенных Штатов, например, о пополнении сократившихся резервов?" - отметил Чаленко.

Эксперт напомнил, что США являются одним из крупнейших игроков на мировом рынке дизельного топлива и обеспечивают значительную долю его экспорта. По его мнению, рост цен связан прежде всего с нестабильностью на Ближнем Востоке и рыночными спекуляциями, а не с нехваткой ресурса в самих Соединенных Штатах.

Могут ли на поставках заработать люди из окружения Трампа

По версии Чаленко, коммерческая логика потенциальной сделки может заключаться в закупке российского топлива по сниженной цене с последующей продажей на международном рынке по более высокой цене. В таком случае речь шла бы не столько об удовлетворении потребностей американской экономики, сколько о возможности получить прибыль за счет разницы.

Отдельным фактором, который может влиять на внешнеполитические решения американского президента, является отсутствие очевидного пути к урегулированию конфликта с Тегераном. Чаленко указывает на трудности переговорного процесса и риски дальнейшей эскалации.

"Впрочем, Трамп сейчас не знает, как выйти из ситуации вокруг Ирана. Мы видим, что переговоры, которые велись, в частности, в Пакистане с участием Джей Ди Венса, не дают результата. Более того, даже в Нью-Йорке произошел дипломатический скандал, когда Марко Рубио попросил иранскую сторону как можно скорее покинуть территорию Соединенных Штатов", - подчеркнул эксперт.

Марко Рубио / Инфографика Главред

По мнению Чаленко, перспектива полномасштабной наземной операции против Ирана также создает для Трампа серьезные политические риски. Американский президент осознает, что такое решение может вызвать резкое недовольство внутри страны.

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