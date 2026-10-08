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Переход на зимнее время: почему его не отменили и когда переводить часы в октябре

Юрий Берендий
8 октября 2026, 18:31
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В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время, хотя Рада еще в 2024 году приняла закон об отмене переходов.
Когда в Украине переводят часы на зимнее время и почему
Когда в Украине переводят часы на зимнее время и почему / Коллаж: Главред

Читайте в материале

  • Почему часы переводят именно в ночь на воскресенье
  • Почему Зеленский не подписывает закон об отмене перехода на летнее время
  • Как смена времени влияет на сердце, сон и психику

В ночь на 25 октября 2026 года Украина снова перейдет на зимнее время : в 04:00 стрелки часов переведут на час назад. Несмотря на принятый Верховной Радой закон об отмене сезонного перевода часов, осенью 2026 года украинцы снова будут жить по зимнему времени.

Главред выяснил, почему Украина до сих пор переводит часы, почему закон об отмене сезонного перехода не вступил в силу и как смена времени влияет на здоровье.

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Когда в Украине переведут часы на зимнее время в 2026 году

В Украине переход на зимнее время в 2026 году состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 04:00 стрелки часов повернут на 03:00, поэтому один час повторится дважды, а сутки продлятся 25 часов. Страна оставит летнее время UTC+3 и вернется к UTC+2.

Смартфоны и компьютеры с доступом к сети обновят показания автоматически, а механические часы и устройства без автоматической синхронизации придется настроить вручную.

Перевод часов в Украине
Перевод часов в Украине / Инфографика: Главред

Почему часы переводят именно в последнее воскресенье октября

Сама дата не случайна: её определяет не календарь конкретного года, а правило, заложенное ещё в 1996 году. Порядок исчисления времени регулирует постановление Кабинета Министров № 509: в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелки переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября в 04:00 - на час назад.

Выбран выходной день из-за более низкой активности людей: до понедельника есть время адаптироваться, общественный транспорт и ночные смены загружены меньше, а смена времени меньше влияет на работу предприятий и информационных систем. Кроме того, международные расписания транспорта проще синхронизировать именно в период минимальной деловой активности.

Министерство экономики, информирующее о сезонных изменениях времени, также напоминает, что аналогичные сроки для стран Европейского Союза определяет директива 2000/84/ЕС.

"Введение летнего времени является общепринятой международной практикой", - отмечали в Минэкономики.

Почему закон об отмене перевода часов до сих пор не действует

Действующий порядок перевода часов мог измениться еще в 2024 году. 16 июля того года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине", который предусматривал установление в Украине постоянного зимнего времени - UTC+2.

Согласно анкете законопроекта № 4201, 21 августа 2024 года документ с подписью председателя Верховной Рады был направлен президенту. На этом его прохождение фактически остановилось.

Против принятия закона выступила общественная организация "Академия наук высшей школы Украины". Ее председатель Александр Наконечный обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето.

По его мненению, документ был принят без заключений НАН, НАМН и ведущих университетов, а постоянное зимнее время может иметь негативные последствия для части страны.

"С принятием законопроекта № 4201 Украина отошла от практики исчисления времени, общепринятой для стран ЕС. Такое решение трудно объяснить с точки зрения какой-либо политической логики", - подчеркнул Наконечный.

Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Почему Зеленский не подписывает закон об отмене перевода часов

Обращение ученых стало не единственным сигналом против закона. Осенью 2024 года появилась информация, что президент не планирует подписывать документ.

Собеседники BBC News Украина в Офисе президента и президентской фракции рассказывали, что глава государства не планирует вводить закон в действие, а срок его возвращения в парламент уже истек.

Один из них оценил возможные экономические потери от отмены перехода на летнее и зимнее время в несколько миллиардов, не уточнив валюту и расчеты. Автором законопроекта был председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который выступал за постоянное зимнее время.

"Спикер против, это его идея, поэтому, чтобы не обидеть его, вето не будет, но и подписи не будет", - сказал депутат от президентской фракции в комментарии BBC.

Еще один собеседник издания сформулировал главный аргумент противников инициативы значительно короче.

"У украинцев украдут их вечера", - сказал собеседник BBC.

Почему постоянное зимнее время может навредить востоку Украины

Аргумент о вечерах имеет вполне конкретную географию. В случае отказа от летнего времени на востоке страны летом солнце восходило бы очень рано, а световой день заканчивался бы раньше. Это могло бы увеличить потребность в освещении и сказаться на вечернем энергопотреблении.

Подобную логику отстаивал заместитель председателя комитета Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, который выступал против отмены сезонных переходов. В комментарии "Телеграфу" в октябре 2025 года он связал сохранение действующего порядка с ситуацией в энергосистеме и ориентацией Украины на Европу.

"Экономически это выгодно, потому что меньше расходы на электроэнергию. Тем более что у нас сейчас нет её профицита. Политически хотелось бы меньше российского, больше европейского", - сказал нардеп.

Экономит ли перевод часов электроэнергию

В то же время энергетический аргумент сторонников сезонных переходов исследователи ставят под сомнение. Чешские экономисты Томаш Гавранек и Зузана Иршова в метаанализе оценили среднюю экономию примерно в 0,34% потребления.

Сам Стефанчук, обосновывая законопроект, говорил о "сезонном временном скачке", который сбивает биоритмы и обостряет хронические заболевания. По данным опроса группы "Рейтинг" 2024 года, 55% украинцев поддерживали отмену перехода на летнее время, 39% выступали против.

Переводят ли часы в других странах

Дискуссия об отмене сезонного времени продолжается не только в Украине. В 2018 году 84% участников опроса Еврокомиссии высказались за отказ от перехода на летнее и зимнее время, а в 2019-м Европарламент поддержал соответствующую идею. Однако окончательного решения страны ЕС так и не приняли.

В октябре 2025 года премьер-министр Испании Педро Санчес предложил сделать 2026-й последним годом сезонных переходов.

Украина при этом остается в меньшинстве. По подсчетам "Эспрессо", сезонные переходы сохраняют около 70 государств, тогда как 120 стран от них отказались.

Согласно опросу 2021 года, 42% украинцев выступали за полный отказ от переходов, 25% хотели постоянного летнего времени, 17% - зимнего.

Почему зимнее время считают лучшим для здоровья украинцев

Отдельный аргумент в пользу постоянного зимнего времени - влияние режима света и темноты на организм человека. Сторонники такого подхода считают, что UTC+2 лучше соответствует естественному световому режиму значительной части Украины.

Медицинские аргументы в пользу зимнего времени подробно объяснял председатель Украинского врачебного общества Луганской области Степан Швидюк в интервью "Суспильному".

По словам врача, общество, которое он возглавляет, поддерживает отмену перевода часов каждые полгода. Швидюк считает, что для украинцев более физиологичным является именно зимнее, или восточноевропейское, время.

"Даже не на биологическом, а на генетическом уровне люди, родившиеся в Украине, приспособлены к зимнему времени, а не к летнему. И поэтому этот зимний период времени - переход называют восточноевропейским или киевским - является наиболее физиологичным для украинцев", - рассказал руководитель общества.

Врач также отмечает, что организму человека сложно адаптироваться к регулярным изменениям времени, особенно во время весеннего перехода.

"Такие перепады времени: то вперед, то назад - влияют на все наши биологические часы, на циркадные ритмы, что приводит ко многим негативным последствиям. Весенний переход более агрессивен, чем осенний. В этот период резко увеличивается количество заболеваний, растет число психических и поведенческих расстройств у людей. Возникает агрессивность, у многих - депрессия, у других - утомляемость", - рассказал врач.

Как перевод часов влияет на сон

Среди главных негативных последствий сезонного перевода часов Швидыук называет нарушение сна. Он связывает это с работой биологических ритмов и воздействием света на организм.

"Для того чтобы цикл сна был нормальным, нужен мелатонин. А этот гормон вырабатывается только при наличии солнца. И чем дольше мы будем находиться в этом солнечном периоде - от восхода до заката, тем лучше будет настроен организм", - объясняет председатель Украинского врачебного общества Луганской области Степан Швидыук.

Именно поэтому врач считает важным, чтобы режим работы и повседневная активность людей как можно лучше соответствовали естественному световому дню.

Почему на востоке и западе Украины разное время рассвета

Обосновывая свою позицию, Швидюк обращает внимание на значительную протяженность Украины с запада на восток. Из-за географического положения разные регионы страны встречают рассвет и закат в разное время, хотя формально находятся в одном часовом поясе.

"У нас в Закарпатье есть небольшая часть области, которая на минуту входит в первый европейский часовой пояс, а Луганская и Донецкая области - на 11 минут в третий часовой пояс. Если в Луганской области солнце восходит на полтора часа раньше, то в западной Украине - на полтора часа позже. Поэтому при переходе на летнее время жители Луганской и Донецкой областей выражали недовольство, так как у них рассвет начинался в 3:00", - рассказывает врач.

В то же время переход на зимнее время может создавать противоположную проблему для жителей западных областей: утром рабочий день может начинаться тогда, когда на улице ещё темно.

Как можно согласовать время для разных регионов Украины

Компромисс Швидюк видит не в очередном переводе стрелок, а в адаптации рабочего графика к местной продолжительности светового дня.

"Например, в Луганской области дать возможность местным общинам начинать работу в 6:00–7:00 утра, а на западе - в 9:00–10:00. Вся Украина будет в едином часовом поясе. Потому что, например, в Киеве сегодня 12:00, в Луганске по мировому времени 12:40, а в Закарпатье 11:35. Просто нужно изменить ритм работы людей, и они будут максимально находиться в солнечном периоде", - рассказывает Степан Швидюк.

По его словам, такой подход позволил бы сохранить единое официальное время для всей страны, при этом учтя разницу в продолжительности светового дня между регионами.

Как подготовиться к переходу на зимнее время

Переход на зимнее время даёт организму дополнительный час сна, однако изменение привычного режима всё равно может сказаться на самочувствии. Чтобы легче адаптироваться, Швидюк советует заранее скорректировать режим сна.

В частности, врач рекомендует накануне перехода ложиться спать примерно на час раньше. Это может помочь организму легче приспособиться к новому расписанию.

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О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX созыва с 8 октября 2021 года. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019 - 7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019 - 7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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