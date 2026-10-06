Отопительный сезон в Украине: когда ждать тепла в батареях и всем ли его дадут

Когда начнётся отопительный сезон 2026–2027 в Украине, при какой температуре включают батареи и когда начнётся подача тепла в Киеве - все подробности.

https://glavred.info/analytics/otopitelnyy-sezon-2026-2027-kogda-zhdat-tepla-v-batareyah-i-vsem-li-ego-dadut-10801943.html Ссылка скопирована

Отопительный сезон 2026–2027: когда включат отопление в Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда в Украине начнут подавать тепло в 2026 году

Что делать, если в квартире нет тепла

Какая температура должна быть в квартире зимой по закону

Отопительный сезон 2026–2027 в Украине пройдет в условиях войны, поэтому его начало и стабильность теплоснабжения будут зависеть сразу от нескольких факторов. Наряду с погодой и решениями местных властей важную роль играют готовность коммунальной инфраструктуры, возможные российские атаки и способность общин работать в аварийных условиях.

Главред выяснил, когда начнётся отопительный сезон 2026–2027 в Украине, как будет подаваться тепло и к чему нужно готовиться украинцам зимой.

видео дня

Когда начнётся отопительный сезон 2026–2027 в Украине

Отопительный сезон 2026–2027 в Украине не имеет единой фиксированной даты начала для всех населенных пунктов. Решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом температуры, погодных условий, технической готовности систем и других факторов, предусмотренных нормативами.

Поэтому в одном регионе батареи могут начать прогреваться раньше, тогда как жителям другого населенного пункта придется ждать еще несколько дней.

Однодневное похолодание само по себе не означает автоматического запуска всех котельных. Местные власти должны оценить ситуацию и принять соответствующее решение.

При какой температуре включают отопление в Украине

Отопление в Украине обычно начинают включать, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. Этот температурный критерий является главным ориентиром для определения момента, когда жилой фонд нуждается в централизованном отоплении.

Именно после такого длительного похолодания возникают основания для начала отопительного периода. При этом тепло не обязательно появляется во всех домах в один день.

Запуск системы - это поэтапный процесс, а конкретная скорость подключения зависит от особенностей теплосетей и организации работы коммунальных предприятий.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев пояснил, что техническая готовность страны уже позволяет приступить к запуску систем, однако сам процесс требует времени.

"Процесс запуска централизованного отопления может длиться примерно полторы-две недели. То есть тепло во всех домах может появляться не одновременно", - сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Ранок Live.

Отопление в Украине / Фото: УНИАН

Кто решает, когда включать отопление в городах Украины

Когда включать отопление в городах Украины, решают органы местного самоуправления. Именно к их полномочиям относится решение о начале и завершении отопительного периода.

При этом учитываются не только показания термометра, но и климатические условия, строительные нормы, правила эксплуатации тепловых установок и сетей, а также готовность местной инфраструктуры.

Поэтому Киев, Львов, Одесса, Харьков и другие города могут перейти к отопительному сезону в разные даты. Жителям важно ориентироваться прежде всего на решение своей общины, а не на условную календарную дату.

Руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других бюджетных учреждений при этом могут определять момент начала отопления с учетом погодных условий и финансирования.

Когда включат отопление в школах, детских садах и больницах

Отопление в школах, детских садах и больницах могут включить раньше, чем в жилых домах. Социальная сфера может перейти на отопление раньше, поскольку температурный режим напрямую влияет на условия пребывания людей и работу учреждений.

Прежде всего это касается больниц, детских садов, школ и других учреждений. Такой подход применялся и в ходе предыдущих отопительных сезонов.

В Киеве, в частности, медицинские учреждения, школы и детские сады могут начать отопительный сезон раньше, чем жилой сектор. Для этого руководители учреждений должны подать соответствующую заявку.

Можно ли включить отопление раньше установленной даты

Отопление могут начать подавать раньше календарной даты, если погодные условия требуют начала отопительного периода. Местные власти не должны ориентироваться только на конкретное число в календаре, а должны учитывать фактическую ситуацию в общине.

Именно поэтому конкретный населенный пункт может организовать запуск в соответствии с местными погодными условиями и готовностью систем.

Синоптический прогноз на осень дает лишь ориентировочное представление о возможных сроках. Предполагалось, что необходимое похолодание во многих городах может наступить примерно 20–25 октября, однако заранее гарантировать эти даты невозможно.

В прошлом году официальный отопительный сезон в Украине начался 28 октября, хотя в некоторых домах тепло появилось раньше.

На решение также может повлиять ситуация с газовой инфраструктурой. Если российские войска будут наносить массированные удары по энергетическим объектам, запуск теплоснабжения в отдельных населенных пунктах может быть отложен, чтобы более экономно использовать имеющиеся запасы газа.

Когда начнётся отопительный сезон в Киеве

Точная дата начала отопительного сезона в Киеве зависит от погодных условий и решения городских властей. Киев к началу отопительного сезона подготовил основные системы и завершил главные технические работы, однако массовый запуск отопления в жилом секторе столицы планируется после заметного похолодания.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сообщил в комментарии Новини.Live, что благоприятная погода дает городу возможность не спешить с массовым подключением домов. Это время столица использует также для дополнительных профилактических работ на сетях и экономии энергоносителей.

Люди греют руки у батареи / Фото: УНИАН

Социальная сфера Киева при этом имеет отдельный механизм входа в сезон. Руководители медицинских учреждений, школ и детских садов могут подать заявку, после чего им могут подать тепло раньше.

Массовое подключение жилых домов планируется проводить после заметного снижения среднесуточной температуры.

Насколько Украина готова к отопительному сезону 2026–2027

Украина готовится к отопительному сезону 2026–2027, и по состоянию на начало сентября было подготовлено 79,2% жилого фонда - более 114 тысяч домов из почти 144 тысяч запланированных.

Пока общины ожидают необходимого похолодания, параллельно завершается подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зимним нагрузкам.

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник подчеркнул, что готовность оценивается не только по количеству завершенных ремонтов. Особое значение имеют способность общин работать во время аварий, наличие резервов и возможность быстро восстанавливать поврежденные системы.

"Подготовка к отопительному сезону идет по плану: почти 80 % жилых домов уже готовы к зиме, высокий уровень готовности наблюдается и в социальной сфере, и в сфере теплоснабжения. В то же время мы оцениваем готовность не только по процентам выполненных работ. Наша ключевая задача - чтобы общины могли стабильно обеспечивать людей теплом, водой и другими базовыми услугами в условиях возможных атак и чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где риски самые высокие. Там должны быть резервные решения и возможность максимально быстро восстанавливать работу поврежденных систем", - отметил Николай Калашник.

Подготовка социальной сферы достигла 86,5%. Речь идет в целом о 20,6 тысячи школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

В сфере теплоснабжения уже подготовлено 14 194 котельных - почти 83% от плана. Также подготовлено более 13,3 тысячи километров тепловых сетей, продолжаются ремонты котлов, аварийных участков трубопроводов и центральных тепловых пунктов.

Отдельно общины формируют запасы топлива и готовят оборудование к работе в условиях возможных аварий.

Подготовка касается также водоснабжения и водоотведения. К зиме уже подготовлено 2900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тысячи скважин.

Дорожные службы подготовили 4124 единицы специализированной техники, отремонтировали 8,6 млн квадратных метров дорожного покрытия и заготовили более 1,3 млн тонн противогололедных материалов и реагентов.

Наибольшие требования предъявляются к прифронтовым территориям, где тепло- и водоснабжение, а также другая критическая инфраструктура работают под постоянной угрозой российских атак.

Как российские удары могут повлиять на отопление зимой

Российские удары по газовым, энергетическим и тепловым объектам могут вызвать перебои с электроэнергией и теплоснабжением в ходе нового отопительного сезона. Поэтому общины готовят резервные источники питания и аварийные сценарии.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что при отсутствии длительного периода сильных морозов у Украины есть шансы пережить зиму без катастрофического сценария. В то же время он допускает масштабные перебои с электроснабжением в крупных городах, в частности в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове.

"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы довольно спокойно переживем зиму. Да, в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Харькове возможны отключения электроэнергии, в том числе довольно масштабные. Аварийные отключения возможны и в других регионах. Но никакого апокалипсиса я лично не предвижу", - заявил Александр Харченко в интервью Главреду.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

По его оценке, у столицы больше возможностей для сохранения теплоснабжения даже в случае повреждения отдельных объектов. Причина заключается в масштабе системы и возможности маневрировать между различными тепловыми районами.

"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил эксперт.

Харченко при этом подчеркнул, что полностью обеспечить резервирование тепловой системы столицы за один сезон не удалось из-за ограничений по времени и финансированию. Однако подготовленные механизмы могут смягчить последствия повреждений.

"Даже если после поражения тепловых источников сотни домов в Киеве будут иметь ограниченный доступ к теплу - а это возможный сценарий, - у города есть много инструментов, чтобы смягчить ситуацию", - подчеркнул Александр Харченко.

Среди таких инструментов он назвал мобильные котельные, генераторы и возможность соединения отдельных тепловых районов между собой.

"Это и мобильные котельные, и запасы генераторов, которые можно подключать к домам в случае отключения тепла и электричества, и возможность соединять тепловые районы между собой. Это позволяет, пусть и при более низкой температуре, но обеспечивать теплом многоквартирные дома", - пояснил эксперт.

Какие города могут остаться без отопления из-за ударов РФ

Наибольший риск остаться без отопления имеют небольшие города, где система построена вокруг одной котельной без альтернативного источника тепла. В то же время локальные проблемы могут возникнуть и в крупных областных центрах, если одновременно будут повреждены несколько тепловых объектов.

Александр Харченко обращает внимание на населенные пункты, где система отопления построена вокруг одной котельной без альтернативного источника тепла. В таком случае обеспечить резервирование системы значительно сложнее.

"Меня лично гораздо больше беспокоит ситуация в относительно небольших городах, где система отопления часто построена по котельной модели. То есть есть одна котельная, вокруг нее - дома, подключенные к ней, а соединение с другими тепловыми районами отсутствует вообще", - сказал Александр Харченко.

При таком устройстве повреждение основного источника может создать проблему, которую невозможно быстро компенсировать другой котельной.

"Если эту котельную повредят, то людей просто неоткуда обеспечить теплом. И это действительно риск, действительно вызов. К сожалению, есть информация, что россияне могут атаковать, в частности, и такие объекты", - предупредил эксперт.

В то же время риск не ограничивается небольшими населенными пунктами. Крупные областные центры также могут столкнуться с локальными проблемами, если одновременно будут повреждены несколько тепловых объектов.

"Если, например, в условном Львове будут уничтожены несколько районных котельных, во Львове тоже возникнут проблемы. Это касается любого города", - отметил Харченко.

Для снижения таких рисков, по мнению эксперта, Украине придется перестраивать тепловую инфраструктуру уже в среднесрочной перспективе.

"Поэтому в ближайшие два-три года нам точно придется решать, как изменить системы отопления, чтобы они были более устойчивыми к таким вызовам. Что именно нужно делать, в целом понятно. Но для этого нужны большие деньги и время", - подытожил Александр Харченко.

Какая температура должна быть в квартире зимой

Температура в квартире зимой должна соответствовать установленным нормативам, а качество отопления не стоит оценивать только по тому, насколько горячей является батарея на ощупь. Радиаторы могут быть изготовлены из разных материалов, а температура теплоносителя зависит от многих технических факторов.

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова обращает внимание на важную деталь: даже относительно прохладная батарея не обязательно означает нарушение, если температура воздуха в квартире соответствует нормативам.

Воронкова объясняет, что законодательные требования касаются прежде всего температуры воздуха в помещении и параметров теплоносителя, а не конкретной температуры поверхности батареи. Для официальной проверки качества услуги нужно обращаться к поставщику.

"На самом деле в этой процедуре нет смысла. Ведь батареи изготавливают из разных материалов, и иногда они могут быть едва теплыми на ощупь, однако в помещении будет тепло", - пояснила адвокат в комментарии УНИАН.

Для самостоятельной проверки температуру нужно измерять правильно. Термометр следует располагать примерно по центру комнаты на высоте 1–1,5 метра от пола, а не возле окна, батареи, пола или потолка.

Показатель можно зафиксировать на видео, после чего обратиться к поставщику услуг с требованием провести официальную проверку. Бытовые термометры или регистраторы температуры могут помочь жильцу контролировать ситуацию, однако самостоятельное измерение не заменяет официальной фиксации нарушения.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Если температура действительно ниже нормы, представитель поставщика должен прибыть, провести измерения и составить соответствующий акт-претензию. Если он не прибыл в установленный договором срок, но не позднее суток, или безосновательно отказался подписать документ, потребитель может составить акт при участии как минимум двух других потребителей.

Для части жилых помещений норма составляет не менее 18 °C, а для угловых комнат - не менее 20 °C. Согласно постановлению Кабинета Министров № 127, если температура более чем на шесть градусов ниже нормативной, плата за поставку тепловой энергии не должна начисляться.

При меньшем отклонении потребитель может потребовать уменьшения платы на коэффициент 0,05 - то есть на 5% за каждый градус отклонения. После официальной проверки и подтверждения нарушения поставщик должен провести соответствующий перерасчет.

"За 12 лет работы я ни разу не видела, чтобы потребители обращались с проблемой, что отопление осуществляется на ненадлежащем уровне", - рассказала Воронкова.

Адвокат пояснила, что причиной такой низкой активности потребителей может быть сложность оказания влияния на качество теплоснабжения. В то же время она подчеркивает: во время войны ситуация дополнительно осложняется, ведь повреждение тепловой инфраструктуры может привести к холоду в квартирах даже не по вине поставщика.

В то же время массовый отказ от оплаты коммунальных услуг также может создать дополнительные проблемы, поскольку предприятиям будет сложнее финансировать ремонт и восстановление систем.

"Важно осознавать, что массовые отказы от оплаты коммунальных услуг могут привести к тому, что в бюджете не будет средств на ремонт этих систем", - подчеркнула адвокат.

Что делать, если батареи остались холодными

Если в населенном пункте уже официально начался отопительный сезон, но конкретный дом или квартира остаются без тепла, в первую очередь нужно обратиться в службу, ответственную за дом. Это может быть управляющая компания, ЖЭК или ОСМД.

Если проблема не связана с внутридомовыми сетями, следующим шагом должно быть обращение в предприятие теплоснабжения. Необходимо сообщить об отсутствии отопления и потребовать выяснения причины.

Отдельная ситуация - когда стояк в доме горячий, а конкретная батарея остаётся холодной. В таком случае проблема может быть связана с завоздушиванием системы.

Тогда нужно обратиться в службу, ответственную за дом, чтобы сотрудники проверили систему и, если это необходимо, выпустили воздух. Если же температура воздуха в квартире остается ниже установленных нормативов, следует потребовать официального измерения и составления акта.

Как зафиксировать холод в квартире и добиться перерасчета

Чтобы зафиксировать холод в квартире и добиться перерасчета, нужно правильно измерить температуру, зафиксировать показатели и обратиться к поставщику с заявкой на официальную проверку. Самостоятельного измерения термометром достаточно для бытового контроля, но для перерасчета требуется официальная фиксация нарушения.

Температуру нужно измерять примерно в центре комнаты, на высоте 1–1,5 метра от пола. Не стоит ставить термометр непосредственно возле батареи или окна, ведь это может исказить результат.

Показания желательно зафиксировать на видео и обратиться к поставщику с заявкой на проверку качества услуги. Представитель должен провести измерения и составить акт-претензию.

Если нарушение подтвердится, поставщик должен произвести предусмотренный законодательством перерасчет. В случае отказа или неявки представителя потребитель имеет возможность оформить акт при участии как минимум двух соседей.

Сколько могут платить украинцы за коммунальные услуги зимой

Зимний счет за коммунальные услуги для квартиры площадью около 50 квадратных метров может составить около 6000 гривен в месяц, по оценке эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко. В эту сумму он включает электроэнергию, воду, водоотведение, вывоз отходов, тепло, газ, управление ОСМД и другие расходы.

По его расчетам, расходы на электроэнергию без дополнительного электрообогрева могут составить около 1100 гривен при потреблении 250 кВт·ч. Вода и водоотведение по среднему тарифу и при потреблении около 5 кубометров - ориентировочно 500 гривен.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Теплоснабжение при среднем расчете 40 гривен за квадратный метр для квартиры площадью 50 квадратных метров составляет около 2000 гривен. Дополнительно учитываются газ, вывоз бытовых отходов, взносы на управление домом и другие платежи.

Олег Попенко считает, что совокупность этих расходов может существенно увеличить зимний счет.

"В сумме получается около 5000 грн в месяц за квартиру площадью 50 квадратных метров. Но если добавить расходы на управление ОСМД, то это ещё не менее 500–700 грн, кроме того, ещё 300–500 грн могут понадобиться на различные расходы. Вот так и получится 6000 грн на квартиру площадью 50 квадратных метров. Квартира площадью 70 квадратных метров обойдется вам не менее чем в 7000 грн при том же количестве жильцов. А дальше считайте сами", - подытожил Олег Попенко.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с 16 июля 2026 года, до этого был главой Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред