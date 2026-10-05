Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Путин придумал новый "план победы": зачем РФ усиливает удары и что будет зимой

Руслана Заклинская
5 октября 2026, 15:05обновлено 5 октября, 16:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия усиливает удары по энергетике, мостам и другой критически важной инфраструктуре, стремясь создать для Украины максимально тяжелые условия зимой.
Путин придумал новый
Россия кардинально изменила стратегию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, Минобороны России

О чем идет речь в материале:

  • Какую новую стратегию войны выбрал Путин
  • Почему Россия усиливает удары по городам и инфраструктуре Украины
  • На что рассчитывает Кремль в ходе кампании ударов

Россия изменила подход к войне против Украины и все больше делает ставку на масштабные удары по городам и критической инфраструктуре. Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер называет эту стратегию "войной городов".

Главред выяснил, как Россия меняет тактику войны против Украины и почему Кремль все больше делает ставку на удары по городам и украинской инфраструктуре.

видео дня

Как пишет FAZ, ранее Кремль рассчитывал измотать украинскую армию и одержать победу непосредственно на поле боя. Однако российское наступление не принесло ожидаемого перелома, а потери РФ остаются значительными.

Теперь Москва всё активнее атакует объекты вдали от линии фронта. Речь идёт о мостах, энергетических и промышленных объектах, транспортной инфраструктуре, дата-центрах, медицинских учреждениях и других объектах, важных для функционирования городов.

Почему Киев стал главной целью России

Особенно масштабной эта кампания может оказаться в отношении Киева. Швейцарское издание NZZ обращает внимание на атаки российских дронов по столичным мостам. Повреждение переправ через Днепр может серьезно затруднить передвижение миллионов людей и работу города.

Однако мосты - лишь часть российской стратегии. Под ударами оказываются также гражданские объекты. По данным NZZ, среди них были школы, промышленные предприятия и другие объекты, которые напрямую не связаны с ведением боевых действий. Цель таких ударов - ослабить экономику Украины, затруднить поддержку армии и максимально усложнить жизнь гражданского населения.

Какие объекты планирует атаковать РФ

Минобороны РФ 4 октября заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. Россияне утверждают, что атаки будут направлены на военные и военно-промышленные объекты, а также связанную с ними инфраструктуру.

В ведомстве назвали это ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он сообщил, что Украина активизирует удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на усиление российских атак.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Что заявил Зеленский

3 октября Зеленский заявил в интервью газете The Financial Times о дальнейшей эскалации со стороны России. Он подчеркнул, что российские войска все чаще атакуют объекты, не имеющие непосредственной связи с военной инфраструктурой.

Президент упомянул удары по складам "Новой почты" и "Укрпочты", а также атаки на мосты и дата-центры.

"Сейчас они наносят удары по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать? Бьют по дата-центрам. Все это касается людей", - заявил Зеленский.

Ключевые цели в РФ: куда дотянется Украина ракетой FP-9
Ключевые цели в РФ / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что российские удары по гражданской инфраструктуре направлены на эскалацию войны.

"Честно говоря, я удивлен этим зверским стремлением ежедневно эскалировать конфликт", - добавил президент.

Россия наращивает воздушные удары

Эффективность российских атак также растет на фоне проблем с украинской ПВО. NZZ отмечает, что запасы ракет для систем Patriot в значительной степени исчерпываются, тогда как Россия увеличивает производство более современных беспилотников.

По приведенным в материалах оценкам, доля сбитых украинской ПВО воздушных целей в сентябре снизилась примерно до 55–57%.

Однако украинские силы ПВО начали сбивать реактивные беспилотники "Герань-5" с помощью роботизированных турелей. Такие системы используют машинное зрение и искусственный интеллект.

"Уже есть случаи сбивания даже реактивных БПЛА, в том числе "Герань-5", с тех же турелей", - рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

По словам Игната, искусственный интеллект помогает избежать человеческой ошибки и повышает точность работы систем. В частности, турели используют машинное зрение для обнаружения и поражения целей. Радиус действия таких систем пока невелик, поскольку основным средством поражения является пулемет.

В то же время Москва готовится к длительной войне. Bloomberg сообщал, что Россия планирует на 40% увеличить военные расходы в следующем году. При этом это почти на 380% больше, чем предусматривал российский довоенный бюджет. Значительная часть средств может быть направлена на производство вооружения.

На что рассчитывает Кремль

Конрад Шуллер считает, что Россия стремится добиться перелома зимой, нанося удары по системам отопления, электростанциям и промышленности. Расчет Кремля заключается в создании масштабного экономического и гуманитарного давления, которое может заставить Украину согласиться на выгодные для Москвы условия.

В то же время эксперт подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины. Среди ключевых мер он называет укрепление украинской ПВО, сокращение доходов России и стабильное финансирование Киева.

Какую цель преследует Россия

Россия может раньше, чем обычно, начать зимнюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, считают в Институте изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что Москва хочет нанести максимальный ущерб до того, как Украина усилит защиту от баллистических ракет и реактивных беспилотников.

Минобороны РФ уже сформировало риторическое обоснование для новой масштабной кампании ударов осенью и зимой 2026–2027 годов. В Москве пытаются представить её как ответ на якобы украинские удары по гражданским объектам России.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

В ISW предполагают, что успехи Украины на поле боя могли заставить Владимира Путина пересмотреть первоначальную теорию победы в войне.

"Риторика Министерства обороны России направлена на то, чтобы оправдать перед россиянами и международным сообществом усиление своей кампании ударов, которая будет направлена против и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в отчете.

По оценке ISW, Москва может делать ставку не на масштабное наступление на фронте, а на дальнобойные удары. Их цель - максимально усложнить жизнь украинцам и таким образом заставить Украину согласиться на российские требования.

Почему РФ может начать удары раньше

Россия каждую зиму, начиная с 2022–2023 годов, наносит удары по украинской энергетике. Однако в этом году Москва, вероятно, решила начать кампанию раньше.

В ISW связывают это со стремлением нанести удары до того, как Украина успеет разработать более эффективные меры противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам. Именно эти средства уже нанесли значительный ущерб украинской инфраструктуре.

В то же время в Минобороны Украины заявляли, что в результате украинских дальнобойных операций было выведено из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Может ли в Киеве надолго пропасть свет

Россия может вызвать масштабные отключения электроэнергии в Украине, в частности в Киеве. В то же время у столицы есть наработки, которые помогут обеспечить тепло- и водоснабжение даже в случае серьезных проблем с энергосистемой, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

По его словам, энергетические риски в Украине различаются в зависимости от региона. Самая сложная ситуация в прифронтовых областях, где из-за регулярных российских ударов аварийные отключения уже стали обычным явлением.

Другая категория - крупные центры потребления, в частности Киев, Одесса и частично Кривой Рог. Здесь значительное энергопотребление сочетается с недостаточным объемом собственной генерации.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Харченко отметил, что Киеву требуется около 1,5 ГВт электроэнергии. В то же время примерно 1,3 ГВт собственной генерации столицы в настоящее время не работает.

По его словам, к Новому году в Киеве ожидается появление около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Однако ее хватит в первую очередь для критической инфраструктуры, а не для полного покрытия потребностей города.

"Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: "темно, но тепло и с водой", - сказал Харченко.

Эксперт подчеркнул, что масштабные отключения электроэнергии в столице вполне возможны. В то же время Киев провёл значительную подготовительную работу, чтобы в случае массированных российских ударов сохранить работу систем тепло- и водоснабжения.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся", - отметил директор Центра исследований энергетики.

О чём свидетельствуют удары РФ по мостам

Россия могла усовершенствовать возможности для точечного поражения мостов в Киеве. Если российские дроны действительно способны поражать ключевые узлы конструкций с высокой точностью, стратегические транспортные объекты потребуют дополнительной защиты, рассказал в интервью Главреду эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов.

Он отметил, что ранее "Шахеды" и другие средства поражения представляли меньшую угрозу для мостов из-за недостаточной точности. В то же время отдельные узлы конструкций имеют ограниченные размеры, поэтому попадание именно в них может иметь серьезные последствия.

"Но если россияне способны очень точно поражать конкретные узлы моста, фактически с точностью до десятков сантиметров, - это плохие новости. В таком случае нашим мостам понадобится дополнительная защита", - пояснил Беспалов.

По его словам, стратегические сооружения можно защищать специальными сетками, дополнительными конструкциями и укреплениями. В то же время эксперт не стал уточнять, какие именно элементы мостов являются наиболее уязвимыми, назвав эту информацию конфиденциальной.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работать на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects.

В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление

Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление

16:08Украина
Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября

Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября

16:06Экономика
Крымскому мосту приготовиться: как ответит Украина на удары по Киеву

Крымскому мосту приготовиться: как ответит Украина на удары по Киеву

15:55Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

Морозы до -15 накроют Европу: какой будет погода в Украине до конца октября

Умер народный артист Украины Олег Шаварский

Умер народный артист Украины Олег Шаварский

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Враг оккупировал село и продвинулся на горячем участке фронта: раскрыты детали

Последние новости

16:08

Хакеры атаковали сайт АТБ и потребовали $400 тысяч: в компании сделали заявление

16:06

Доллар взлетел до исторического максимума: новый курс валют на 6 октября

15:55

Крымскому мосту приготовиться: как ответит Украина на удары по Киеву

15:34

Людей ищут под завалами дома: РФ нанесла смертельный удар по Харькову

15:26

"Восемь ран на груди": предательница Марченко заявила о загадочной болезни

Запорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимойЗапорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимой
15:05

Путин придумал новый "план победы": зачем РФ усиливает удары и что будет зимой

14:59

Для подогрева или хранения: как правильно использовать ящик под плитой

14:55

Пока отопление ещё не включили: 4 простых хитрости, которые помогут согреть дом

14:00

"Я бы сказал в лицо": популярный ведущий публично послал Потапа и Настю

Реклама
13:43

Распространенная ошибка, из-за которой еда в микроволновке нагревается неравномерно

13:31

"Армия": Ким Кардашьян удивила количеством нянь для детей от Канье Уэста

13:28

Снаряд РФ попал в будку и автобус на границе с Молдовой: ранен пограничник

13:20

Голубцы больше не будут сухими: повара советуют добавить в фарш неожиданный ингредиент

13:17

В РФ умер популярный исполнитель шансона

12:59

"Не сладкая жизнь": Винник заговорил о возвращении и назвал условие

12:50

Почему дети лгут: скрытые причины, о которых родители даже не догадываются

12:43

Счета за отопление станут меньше: на какую отметку установить регулятор батареи

12:37

Украшение за миллионы исчезло после трагедии Панеттьери — всплыли детали

12:24

Дерево будет быстро расти и останется здоровым: 7 важных правил ухода от садоводов

12:11

Россия хочет стереть с лица земли и захватить крупный город: какой план у врага

Реклама
12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 октября: Собакам - влияние, Свиньям - раздражение

11:58

Киев стал ключевой целью РФ: эксперт рассказал, что ждет столицу зимой

11:52

Полмиллиона мобилизованных не спасут Кремль: Жданов назвал слабые места армии РФ

11:24

Новая волна резкого похолодания надвигается: когда Украину зальет дождями

11:22

Песни-мемы: 5 украинских хитов обрели новую жизнь и покорили соцсети

11:06

Ошибка при выкапывании может погубить георгины: эксперты рассказали, как сохранить клубни

11:05

Можно ли чистить кастрюли и сковородки стальной мочалкой: ответ удивит

10:47

Су-34 и Су-35 превратились в пепелище: появились снимки аэродрома РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 6 октября: Ракам - новое начало, Девам - решение

10:38

Украинцы могут сидеть без света до 16 часов в сутки уже в октябре – прогноз

10:31

Всеволод Трофименко досье

10:07

Агроткань против сорняков: садовница объяснила, почему это худший выбор

10:05

Как использовать в быту пустые тюбики от зубной пасты — классные лайфхаки

09:53

"Сбросила 27 кг": победительница "Холостяка" Белень радикально изменилась

09:49

Гороскоп на завтра, 6 октября: Водолеям — расходы, Ракам — соперник

09:19

"Партия мира" зазвучала не случайно: Кущ - о сроках окончания войнымнение

09:16

Сантехники назвали 3 привычки, которые "убивают" унитаз: чего делать точно не стоит

09:11

Сытный осенний салат "Яркий": рецепт вкусного ужина за 7 минут

09:03

Одесская область охвачена огнем, под удар попала инфраструктура: что известноФото

08:34

Россия в спешке усиливает обстрелы Украины: ISW рассказал о новом плане Москвы

Реклама
08:26

Удар по Бортничам Киев почти не заметит: где настоящий риск для канализации

07:57

Магнитные бури усиливаются: известна дата пика шторма красного уровня

07:32

Чума в России: Белый дом следит за вспышкой в Сибири - СМИ

06:49

РФ ударила "Бандеролями" по домам в Харькове: есть жертва и пострадавшиеФото

05:11

Собаки с грозной репутацией: ветеринары назвали 7 пород, которые на самом ласковые

04:44

Зачем японцы бросают бутылку с водой в стиральную машину: удивительный лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слона у водопоя за 39 с

03:40

Как правильно чистить ершик для унитаза и как часто его нужно менять

02:27

Бегония зацветет еще пышнее следующим летом: что нужно обязательно сделать в октябре

00:50

Сенсационное открытие ученых: объект в обитаемой зоне самой горячей звезды

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять