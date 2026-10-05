Путин придумал новый "план победы": зачем РФ усиливает удары и что будет зимой

Россия усиливает удары по энергетике, мостам и другой критически важной инфраструктуре, стремясь создать для Украины максимально тяжелые условия зимой.

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Россия кардинально изменила стратегию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, Минобороны России

О чем идет речь в материале:

Какую новую стратегию войны выбрал Путин

Почему Россия усиливает удары по городам и инфраструктуре Украины

На что рассчитывает Кремль в ходе кампании ударов

Россия изменила подход к войне против Украины и все больше делает ставку на масштабные удары по городам и критической инфраструктуре. Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер называет эту стратегию "войной городов".

Главред выяснил, как Россия меняет тактику войны против Украины и почему Кремль все больше делает ставку на удары по городам и украинской инфраструктуре.

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Как пишет FAZ, ранее Кремль рассчитывал измотать украинскую армию и одержать победу непосредственно на поле боя. Однако российское наступление не принесло ожидаемого перелома, а потери РФ остаются значительными.

Теперь Москва всё активнее атакует объекты вдали от линии фронта. Речь идёт о мостах, энергетических и промышленных объектах, транспортной инфраструктуре, дата-центрах, медицинских учреждениях и других объектах, важных для функционирования городов.

Почему Киев стал главной целью России

Особенно масштабной эта кампания может оказаться в отношении Киева. Швейцарское издание NZZ обращает внимание на атаки российских дронов по столичным мостам. Повреждение переправ через Днепр может серьезно затруднить передвижение миллионов людей и работу города.

Однако мосты - лишь часть российской стратегии. Под ударами оказываются также гражданские объекты. По данным NZZ, среди них были школы, промышленные предприятия и другие объекты, которые напрямую не связаны с ведением боевых действий. Цель таких ударов - ослабить экономику Украины, затруднить поддержку армии и максимально усложнить жизнь гражданского населения.

Какие объекты планирует атаковать РФ

Минобороны РФ 4 октября заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. Россияне утверждают, что атаки будут направлены на военные и военно-промышленные объекты, а также связанную с ними инфраструктуру.

В ведомстве назвали это ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он сообщил, что Украина активизирует удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на усиление российских атак.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Что заявил Зеленский

3 октября Зеленский заявил в интервью газете The Financial Times о дальнейшей эскалации со стороны России. Он подчеркнул, что российские войска все чаще атакуют объекты, не имеющие непосредственной связи с военной инфраструктурой.

Президент упомянул удары по складам "Новой почты" и "Укрпочты", а также атаки на мосты и дата-центры.

"Сейчас они наносят удары по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать? Бьют по дата-центрам. Все это касается людей", - заявил Зеленский.

Ключевые цели в РФ / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что российские удары по гражданской инфраструктуре направлены на эскалацию войны.

"Честно говоря, я удивлен этим зверским стремлением ежедневно эскалировать конфликт", - добавил президент.

Россия наращивает воздушные удары

Эффективность российских атак также растет на фоне проблем с украинской ПВО. NZZ отмечает, что запасы ракет для систем Patriot в значительной степени исчерпываются, тогда как Россия увеличивает производство более современных беспилотников.

По приведенным в материалах оценкам, доля сбитых украинской ПВО воздушных целей в сентябре снизилась примерно до 55–57%.

Однако украинские силы ПВО начали сбивать реактивные беспилотники "Герань-5" с помощью роботизированных турелей. Такие системы используют машинное зрение и искусственный интеллект.

"Уже есть случаи сбивания даже реактивных БПЛА, в том числе "Герань-5", с тех же турелей", - рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

По словам Игната, искусственный интеллект помогает избежать человеческой ошибки и повышает точность работы систем. В частности, турели используют машинное зрение для обнаружения и поражения целей. Радиус действия таких систем пока невелик, поскольку основным средством поражения является пулемет.

В то же время Москва готовится к длительной войне. Bloomberg сообщал, что Россия планирует на 40% увеличить военные расходы в следующем году. При этом это почти на 380% больше, чем предусматривал российский довоенный бюджет. Значительная часть средств может быть направлена на производство вооружения.

На что рассчитывает Кремль

Конрад Шуллер считает, что Россия стремится добиться перелома зимой, нанося удары по системам отопления, электростанциям и промышленности. Расчет Кремля заключается в создании масштабного экономического и гуманитарного давления, которое может заставить Украину согласиться на выгодные для Москвы условия.

В то же время эксперт подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины. Среди ключевых мер он называет укрепление украинской ПВО, сокращение доходов России и стабильное финансирование Киева.

Какую цель преследует Россия

Россия может раньше, чем обычно, начать зимнюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, считают в Институте изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что Москва хочет нанести максимальный ущерб до того, как Украина усилит защиту от баллистических ракет и реактивных беспилотников.

Минобороны РФ уже сформировало риторическое обоснование для новой масштабной кампании ударов осенью и зимой 2026–2027 годов. В Москве пытаются представить её как ответ на якобы украинские удары по гражданским объектам России.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

В ISW предполагают, что успехи Украины на поле боя могли заставить Владимира Путина пересмотреть первоначальную теорию победы в войне.

"Риторика Министерства обороны России направлена на то, чтобы оправдать перед россиянами и международным сообществом усиление своей кампании ударов, которая будет направлена против и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в отчете.

По оценке ISW, Москва может делать ставку не на масштабное наступление на фронте, а на дальнобойные удары. Их цель - максимально усложнить жизнь украинцам и таким образом заставить Украину согласиться на российские требования.

Почему РФ может начать удары раньше

Россия каждую зиму, начиная с 2022–2023 годов, наносит удары по украинской энергетике. Однако в этом году Москва, вероятно, решила начать кампанию раньше.

В ISW связывают это со стремлением нанести удары до того, как Украина успеет разработать более эффективные меры противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам. Именно эти средства уже нанесли значительный ущерб украинской инфраструктуре.

В то же время в Минобороны Украины заявляли, что в результате украинских дальнобойных операций было выведено из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Может ли в Киеве надолго пропасть свет

Россия может вызвать масштабные отключения электроэнергии в Украине, в частности в Киеве. В то же время у столицы есть наработки, которые помогут обеспечить тепло- и водоснабжение даже в случае серьезных проблем с энергосистемой, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

По его словам, энергетические риски в Украине различаются в зависимости от региона. Самая сложная ситуация в прифронтовых областях, где из-за регулярных российских ударов аварийные отключения уже стали обычным явлением.

Другая категория - крупные центры потребления, в частности Киев, Одесса и частично Кривой Рог. Здесь значительное энергопотребление сочетается с недостаточным объемом собственной генерации.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Харченко отметил, что Киеву требуется около 1,5 ГВт электроэнергии. В то же время примерно 1,3 ГВт собственной генерации столицы в настоящее время не работает.

По его словам, к Новому году в Киеве ожидается появление около 180 МВт новой распределенной защищенной генерации. Однако ее хватит в первую очередь для критической инфраструктуры, а не для полного покрытия потребностей города.

"Поэтому ситуацию в Киеве можно описать словами: "темно, но тепло и с водой", - сказал Харченко.

Эксперт подчеркнул, что масштабные отключения электроэнергии в столице вполне возможны. В то же время Киев провёл значительную подготовительную работу, чтобы в случае массированных российских ударов сохранить работу систем тепло- и водоснабжения.

"Могут ли в Киеве быть крупные отключения электроэнергии? Сто процентов могут. Давайте это констатируем. Сможем ли мы с ними справиться? Справимся", - отметил директор Центра исследований энергетики.

О чём свидетельствуют удары РФ по мостам

Россия могла усовершенствовать возможности для точечного поражения мостов в Киеве. Если российские дроны действительно способны поражать ключевые узлы конструкций с высокой точностью, стратегические транспортные объекты потребуют дополнительной защиты, рассказал в интервью Главреду эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов.

Он отметил, что ранее "Шахеды" и другие средства поражения представляли меньшую угрозу для мостов из-за недостаточной точности. В то же время отдельные узлы конструкций имеют ограниченные размеры, поэтому попадание именно в них может иметь серьезные последствия.

"Но если россияне способны очень точно поражать конкретные узлы моста, фактически с точностью до десятков сантиметров, - это плохие новости. В таком случае нашим мостам понадобится дополнительная защита", - пояснил Беспалов.

По его словам, стратегические сооружения можно защищать специальными сетками, дополнительными конструкциями и укреплениями. В то же время эксперт не стал уточнять, какие именно элементы мостов являются наиболее уязвимыми, назвав эту информацию конфиденциальной.

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О персоне: Дмитрий Беспалов Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА). В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего начал работать на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects. В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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