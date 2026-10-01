РФ открыла "ящик Пандоры" ударами по мостам в Киеве: реально ли их уничтожить

Россия впервые ударила по Южному мосту в Киеве. Эксперты объяснили, способны ли российские удары разрушить переправы и к каким последствиям это может привести.

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Удары РФ по мостам Киева: реально ли уничтожить переправы через Днепр / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что известно об атаке РФ на Южный мост в Киеве

Какую негласную договоренность нарушила Россия

Как удары по мостам могут повлиять на Киев и реально ли их разрушить

Страна-агрессор Россия впервые нанесла удары по Южному мосту в Киеве, поставив под сомнение негласную "красную линию", которая на протяжении полномасштабной войны сдерживала системные атаки на крупные переправы через Днепр. В то же время эксперты по-разному оценивают последствия такого изменения.

Главред выяснил, может ли Россия разрушить мосты Киева и к каким последствиям могут привести удары по переправам через Днепр.

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Что известно об атаке РФ на Южный мост в Киеве

Первые сообщения об инциденте на Южном мосту появились в местных Telegram-каналах. В них сообщалось, что в Киеве беспилотник, возможно, попал в ограждение возле проезжей части Южного моста в тот момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры услышали взрыв, увидели вспышку, после чего в вагоне появился дым.

Как изменилось движение через Южный мост после атаки

После сообщений об ударе ситуацию прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил о двух попаданиях беспилотников вблизи опорной части Южного моста и отметил, что сооружение должны обследовать специалисты.

"Два попадания БПЛА вблизи опорной части Южного моста. В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено. Специалисты КП "Киевавтошляхмист" обследуют состояние сооружения после попаданий", - сообщил Виталий Кличко.

Сообщение Виталия Кличко / Скриншот

По информации КП "Киевский метрополитен", взрывная волна проникла в вагон через вентиляционную систему. Поезд после инцидента продолжил движение до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили, а сам подвижной состав доставили в электродепо для дополнительного осмотра.

Из-за атаки движение по зеленой линии изменили: поезда курсировали только на подземных участках между "Сырцем" и "Выдубичами", а также между "Осокорками" и "Красным хутором".

"Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра", - сообщили в Киевском метрополитене.

Позже в КГГА сообщили, что движение наземного общественного транспорта через Южный мост возобновилось в обычном режиме.

По предварительным результатам обследования специалисты КП "Киевавтошляхмист" не выявили критических повреждений конструкций моста.

В частности, возобновлено движение автобусов № 22 и № 91 через Южный мост. Они снова курсируют по своим стандартным маршрутам.

В то же время специалисты продолжают проверять конструкции метрополитена на Южном мосту. О возобновлении движения поездов в штатном режиме сообщат дополнительно.

Какую негласную договоренность нарушила Россия

Удар по Южному мосту может означать изменение негласных правил войны между Украиной и Россией, которые до сих пор предполагали избегание атак на ключевые мосты через Днепр. Теперь РФ могла перейти к проверке того, способна ли серия целенаправленных ударов вывести переправу из строя. Об этом сообщил политолог, руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко.

По его словам, ранее стороны фактически соблюдали определённую границу в отношении мостовой инфраструктуры. Ситуация изменилась после атаки на Южный мост.

"В последнее время в украино-российской войне существовало несколько красных линий. И одна из них - мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена", - заявил Денисенко.

Одной из причин такого шага РФ эксперт считает появление нового типа ударных дронов и временное окно, когда у Украины ещё нет достаточного количества средств противодействия реактивным "Шахедам". По его мнению, российская сторона может проверять, насколько серия атак способна повлиять на работу моста.

"У россиян есть, как минимум, двухмесячное окно возможностей, пока у Украины нет защиты от реактивных "шахедов". Сейчас, похоже, принято решение проверить, могут ли эти "шахеды" повредить мост настолько, чтобы он перестал функционировать. Мост - довольно прочная конструкция, и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут дать результат. Сейчас россияне начали этот "эксперимент"", - отметил политолог.

Отдельным фактором Денисенко называет возможную подготовку Кремля к украинской атаке на Крымский мост. В то же время он считает, что значение этого сооружения для РФ уже не такое, как в начале полномасштабной войны.

"Путин осознает, что Украина попытается атаковать Крымский мост. Но, и это очень важно, на данном этапе войны Крымский мост утратил то сакральное символическое значение, которое он имел в начале войны", - сказал Денисенко.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Еще один расчет российского руководства может касаться ограничений для Украины в ответных ударах по российской инфраструктуре. Эксперт связывает это с давлением президента США Дональда Трампа в отношении атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

"Путин считает, что мы сейчас связаны давлением Трампа в связи с ударами по НПЗ и не осмелимся асимметрично ответить, увеличив масштаб ударов по нефтезаводам и нефтеперевалке. У нас нет выбора: нам нужно повышать ставки в переговорах с США и требовать оказать влияние на РФ. День атаки на мост выбран не случайно. Это специально сделано в День защитника", - подчеркнул политолог.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по мостам могут повлиять на Киев

Офицер командования штурмовых войск Денис Ярославский оценивает удары по мостам как часть потенциально более широкой стратегии России в отношении крупных украинских городов. По его мнению, речь идет не только о физическом повреждении отдельных переправ, но и о попытке затруднить функционирование целых городских агломераций.

"Они сейчас действуют против крупных городов, пытаясь превратить их в мертвые города. Это приоритетная задача, поставленная Путиным. Их спикеры заявляют, что нужно наносить удары по мостам. Мосты входят в их планы, и они будут повреждать мосты в Киеве. Это приведет к коллапсу", - заявил Денис Ярославский в комментарии YouTube-каналу Фабрика новостей.

Военный отдельно поднял вопрос о готовности городских властей к длительному повреждению транспортной инфраструктуры. Он также предположил, что российские удары могут быть направлены не только на Киев, но и на другие переправы через Днепр по всей Украине.

"Посмотрите, сколько мостов пересекает Днепр по всей Украине - их всего 12. Во всей стране. Если это их замысел, они будут наносить удары по всем мостам, объясняя свой террор логистикой. Власти должны сказать: „У нас есть план B, С и D", а не просто „уезжайте из города"", - сказал Ярославский.

Могут ли удары по мостам в Киеве вызвать транспортный коллапс

Авиационный эксперт Константин Криволап, в свою очередь, не согласен с утверждением, что потенциальные удары по киевским мостам автоматически приведут к транспортному коллапсу столицы.

По словам эксперта, даже повреждение одного или нескольких мостов не приведет к полной потере связи между двумя берегами. Для достижения такого результата, по его мнению, России пришлось бы последовательно выводить из строя все основные киевские мосты.

"Мост в Херсоне выбивали почти месяц. Чтобы создать такую ситуацию в Киеве, нужно уничтожить все мосты, начиная с Северного и заканчивая Южным. Нужно бить и бить...", - пояснил Константин Криволап в комментарии Телеграфу.

Он также обратил внимание на сложность поражения ключевых элементов крупных мостов. По его мнению, для разрушения конструкции недостаточно повредить дорожное покрытие - необходимо поразить критические элементы, в частности опоры.

"Самое точное оружие россиян в этом вопросе - это "Искандер-М". Почти 500 кг взрывчатки. Его нужно не просто поразить, чтобы перекрыть путь, саму дорогу и сам пролет. А нужно попасть туда, где он разрушится, например, в опоры. А опоры там очень прочные, и такой сценарий в принципе невозможен", - сказал Криволап.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Что будет с Киевом в случае повреждения моста

Инженер и специалист по инфраструктуре Анна Минюкова также подчеркивает конструктивную прочность крупных мостов через Днепр. По её словам, крупные переправы существенно отличаются от небольших мостов в прифронтовых районах, а отдельные элементы, в частности дорожное полотно, могут быть повреждены быстрее, чем основные конструкции.

"Действительно, мосты строились с определенным запасом прочности, и если сравнивать то, что враг наносит удары по прифронтовым регионам, то в большинстве случаев это малые или средние мосты, то есть мосты небольшой длины, и, конечно, их разрушить гораздо легче, чем большой мост через Днепр", - отметила Анна Минюкова в эфире Апострофа.

По её оценке, в случае воздушного удара по крупной киевской переправе первой уязвимой частью может стать монолитная плита проезжей части. Её повреждение действительно может привести к длительным ремонтным работам и серьёзному затруднению движения, однако само по себе ещё не означает полного уничтожения моста.

Эксперт также обращает внимание на количество мостов в столице. По ее словам, в Киеве шесть мостов через Днепр, поэтому повреждение одного сооружения не должно полностью отрезать один берег от другого.

Минюкова отмечает, что в экстремальном случае могут применяться и временные способы организации сообщения. Среди них она называет понтонные переправы и водный транспорт. По её словам, Украина получила от европейских партнёров значительное количество понтонов, которых достаточно для обустройства переправ через Днепр.

"В Киеве шесть мостов, поэтому повреждение одного из них не должно полностью парализовать транспортное сообщение между правым и левым берегами", - отметила специалист.

В то же время Минюкова не отрицает, что повреждение большого моста создаст серьезные проблемы для города. Прежде всего это повлечет за собой перераспределение транспортных потоков, увеличение нагрузки на другие переправы и, соответственно, рост пробок.

Что касается скорости восстановления, она объясняет, что обычные ремонтные работы могут затягиваться из-за ограниченного финансирования и необходимости выполнять их без полного перекрытия сооружения. Однако в условиях чрезвычайной ситуации, по ее словам, средства могут быть оперативно выделены из резервного фонда.

"В Украине есть крупные компании, специалисты и необходимая техника для проведения масштабных и быстрых ремонтных работ", - подчеркнула Минюкова.

Эксперт также указывает на наличие алгоритмов взаимодействия между гражданскими инженерами, военными и другими службами на случай чрезвычайных ситуаций. Поэтому, по её мнению, сценарий повреждения моста следует рассматривать прежде всего как сложную инфраструктурную проблему, а не автоматически как полную остановку города.

"Война мостов" может ударить и по России

Военный эксперт Олег Жданов допускает, что Россия технически может попытаться вывести из строя киевские мосты. Однако он обращает внимание на то, что за годы полномасштабной войны Россия не перешла к массированному системному уничтожению крупных мостов в глубоком тылу Украины. Одним из объяснений этого Жданов называет риск зеркального ответа со стороны Украины в отношении российской транспортной инфраструктуры.

По его словам, такая взаимная эскалация могла бы создать для России серьезные проблемы из-за особенностей ее транспортной сети. На российских территориях большие расстояния между ключевыми населенными пунктами, а плотность автомобильных и железнодорожных путей ниже.

"Если мы начнём выбивать у них мосты, то у них будет ещё худшая ситуация, чем у нас. У них менее развита дорожная сеть и менее развита железнодорожная сеть. У нас плотность гораздо выше", - сказал он в комментарии Фокусу.

Отдельным аргументом эксперт называет возможность неформального взаимного сдерживания. По его словам, даже если между сторонами нет формальной договоренности не наносить удары по определенным крупным мостам, фактическое отсутствие системных ударов по таким объектам может свидетельствовать о понимании взаимных последствий.

"Я думаю, что это своего рода, возможно, негласный или непреднамеренный договор: они не трогают наши мосты - мы не трогаем их", - предположил Жданов.

В качестве примера он привёл российскую железнодорожную логистику на оккупированной территории юга Украины. Жданов обращает внимание на железнодорожную ветку из Ростовского направления в сторону Мелитополя, где находится мост через Кальмиус. По его словам, этот объект имеет значение для военных перевозок РФ и находится в зоне досягаемости украинских средств поражения.

"Мы знаем, что железная дорога является основным средством доставки войск и техники для россиян. Но почему-то мы её не трогаем", - отметил эксперт.

Подобную логику эксперт применяет и к атомной энергетике. Он напоминает, что ядерная инфраструктура находится по обе стороны границы, а потому расширение масштабов атак на такие объекты создавало бы риски уже другого уровня.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Именно поэтому Жданов рассматривает возможные удары по киевским мостам как крайний вариант эскалации. По его оценке, наличие военной возможности ещё не означает автоматического перехода к её практическому применению.

"Крупные мосты фактически могут оставаться своеобразной "священной коровой" для обеих сторон", - отметил эксперт.

Может ли РФ разрушить мосты и плотины на Днепре

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отдельно рассматривает возможность ударов не только по мостам, но и по плотинам гидроэлектростанций. Он считает, что полное физическое уничтожение крупных гидротехнических сооружений - задача гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Он обращает внимание на конструктивные особенности советских плотин, часть которых проектировалась с большим запасом прочности. Кроме того, результат удара по плотине зависит от количества воды и давления на конструкцию.

"Вряд ли им удастся без ядерного удара, допустим, снести какую-то плотину. Где-то ещё есть те советские плотины, которые рассчитывались на ядерный удар и имеют определённый запас прочности", - сказал военный аналитик.

В то же время эксперт объясняет, что даже мощный удар по плотине не обязательно даст ожидаемый военный результат, если перед этим изменить уровень воды. Он приводит пример Каховского водохранилища и ситуации после спуска воды.

Свитан считает, что украинские специалисты в области водного хозяйства понимают эту проблему и могут регулировать уровень воды таким образом, чтобы уменьшить потенциальный эффект от поражения гидротехнических сооружений.

"Слейте воду, и удар по плотине вам ничего не даст, абсолютно. Вот сейчас сколько бы ни били по плотине Каховского водохранилища, а что вы сделаете с Херсоном? Да ничего", - пояснил он.

Херсон / Инфографика: Главред

При этом Свитан проводит разграничение между самими плотинами и энергетическим оборудованием гидроэлектростанций. По его мнению, именно оборудование может быть значительно более уязвимым для ударов и представлять отдельную проблему для энергетической безопасности Украины.

Что касается мостов, военный эксперт проводит аналогичную параллель. По его словам, большинство старых советских мостов имеют значительный запас прочности, а потому их невозможно просто уничтожить одним ударом. Дополнительной проблемой для российских войск является необходимость точно поразить определенную конструктивную часть.

"Мосты такие же - практически все старые советские мосты. Их просто так взорвать практически невозможно", - подчеркнул Свитан.

Отдельно он обращает внимание на системы защиты ключевых переправ. По его словам, основные мосты прикрываются средствами радиоэлектронной борьбы и другими системами, а их ограниченное количество позволяет концентрировать оборонные возможности именно вокруг таких объектов.

Свитан при этом считает, что городские администрации и органы власти населенных пунктов вдоль Днепра должны заранее готовить альтернативные механизмы переправы. По его словам, речь идет не только о понтонных мостах, но и об использовании водного транспорта.

Он предлагает рассмотреть вариант с дебаркадерами - специальными пристанями, между которыми можно организовывать перевозки на баржах и других плавсредствах. Такой механизм, по его словам, позволил бы поддерживать перевозку людей и грузов даже в случае повреждения стационарных мостов.

"Оптимальный вариант - это не понтонные переправы, а режим работы таких дебаркадеров, то есть пристань справа, берег слева, чтобы можно было с помощью барж или других механизмов перевозить с одного берега на другой какие-то материалы", - пояснил Свитан.

Эксперт также подчеркивает, что даже полное разрушение всех мостов само по себе не обязательно будет означать мгновенный коллапс. Однако он считает принципиально важным заранее отработать альтернативные маршруты и механизмы сообщения.

Наиболее принципиальным моментом в возможной эскалации Свитан называет не только непосредственные последствия для Украины, но и риск перехода к взаимным ударам по транспортной инфраструктуре России. По его мнению, если Москва начнет систематически уничтожать украинские мосты, у Украины будут возможности нанести ответные удары по российским переправам.

"Но россияне откроют ящик Пандоры, если затронут хотя бы один наш мост, дело в том, что мы можем добраться до российских мостов", - заявил Свитан.

Он утверждает, что украинские средства поражения уже способны действовать на значительном расстоянии вглубь российской территории. Поэтому, по его оценке, системная кампания против мостов могла бы создать для России дополнительную проблему - необходимость одновременно защищать собственную транспортную инфраструктуру.

"Я не думаю, что они пойдут на такого рода действия, связанные с ударами по мостам", - отметил Свитан.

В то же время военный эксперт проводит четкую грань между крупными мостами в глубоком тылу и переправами в непосредственной близости от фронта. В трансфронтальной зоне, по его словам, логика иная: там удары по мостам и путепроводам являются частью военной логистики и могут осуществляться значительно активнее.

"А вот мосты непосредственно в трансфронтальной зоне - там россияне будут пытаться поразить практически все мосты и все путепроводы. То есть это сугубо военная задача", - подчеркнул Свитан.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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