Первые заморозки надвигаются на Украину: синоптик назвала дату изменения погоды

Вы узнаете:
- Когда в Украине будут первые ночные заморозки
- Какой будет температура в течение дня 2 октября
- Как изменится погода в Киеве
Погоду в Украине завтра , 2 октября, будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что в ближайшую ночь высока вероятность заморозков на почве, но только в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.
"В пятницу максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +16+18 градусов, в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее - +12+16 градусов. В Закарпатье и в Крыму +20+22 градуса", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве 2 октября
В столице в пятницу ожидается ясная сухая погода. Максимальная температура в течение дня достигнет +16 градусов.
"Ночные заморозки вероятны только на окраинах или в области и исключительно на почве", - отметила Диденко.
Синоптик также добавила, что теплая и сухая погода в Украине продержится еще как минимум несколько дней.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях
В Украинском гидрометеорологическом центре также предупредили украинцев, что ночью 2 и 3 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0–3 градуса.
В связи с этим объявлен I уровень опасности (жёлтый). Погодные условия могут нанести ущерб несобранным овощам.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что 1 октября в Украине погода будет солнечной под влиянием северного антициклона. Лишь в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что средняя температура октября составит +6+12 градусов. Это значение близко к климатической норме и означает, что в масштабах всего месяца ни экстремально теплого, ни аномально холодного сценария пока не ожидается.
Накануне стало известно, что до 4 октября в большинстве областей Украины ожидается устойчивая погода, без значительных осадков и со стабильным температурным режимом.
Больше новостей:
- Россия дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро
- Джим Керри тайно женился на популярной актрисе - подробности
- Какие места в доме нужно проверить перед отопительным сезоном, чтобы не терять тепло
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред