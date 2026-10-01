Первые заморозки надвигаются на Украину: синоптик назвала дату изменения погоды

Несмотря на комфортные температуры в дневное время, ночью в ряде областей Украины температура на поверхности земли опустится до 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будут первые ночные заморозки

Какой будет температура в течение дня 2 октября

Как изменится погода в Киеве

Погоду в Украине завтра , 2 октября, будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что в ближайшую ночь высока вероятность заморозков на почве, но только в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

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"В пятницу максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +16+18 градусов, в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее - +12+16 градусов. В Закарпатье и в Крыму +20+22 градуса", - подчеркнула синоптик.

Погода в Украине 2 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 2 октября

В столице в пятницу ожидается ясная сухая погода. Максимальная температура в течение дня достигнет +16 градусов.

Погода в Киеве 2 октября / фото: скриншот с meteoprog

"Ночные заморозки вероятны только на окраинах или в области и исключительно на почве", - отметила Диденко.

Синоптик также добавила, что теплая и сухая погода в Украине продержится еще как минимум несколько дней.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

В Украинском гидрометеорологическом центре также предупредили украинцев, что ночью 2 и 3 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0–3 градуса.

I уровень опасности 2 октября / фото: facebook.com/UkrHMC

В связи с этим объявлен I уровень опасности (жёлтый). Погодные условия могут нанести ущерб несобранным овощам.

I уровень опасности 3 октября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 1 октября в Украине погода будет солнечной под влиянием северного антициклона. Лишь в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что средняя температура октября составит +6+12 градусов. Это значение близко к климатической норме и означает, что в масштабах всего месяца ни экстремально теплого, ни аномально холодного сценария пока не ожидается.

Накануне стало известно, что до 4 октября в большинстве областей Украины ожидается устойчивая погода, без значительных осадков и со стабильным температурным режимом.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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