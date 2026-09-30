Читайте в материале:
- Чем заменить точильный камень дома
- Под каким углом вести лезвие по стеклу
- Сколько движений нужно сделать с каждой стороны
Затупившийся кухонный нож можно вернуть в рабочее состояние без точильного камня и каких-либо профессиональных инструментов - его заменяет обычная стеклянная бутылка, которая есть в каждом доме. Стекло обладает достаточной плотностью и твердостью, чтобы выпрямить загнутую кромку лезвия и вернуть ножу точный рез буквально за несколько минут, сообщает Diario Uno.
Речь идет не о снятии металла, как это делает абразив, а о правке лезвия: рабочей поверхностью становится шейка или горлышко пустой бутылки из-под вина, пива или соуса. Тот же принцип работает и с обычной стеклянной банкой.
Дело здесь не только в комфорте нарезки. Тупой нож заставляет давить на продукт сильнее, чем обычно, и именно из-за этого лезвие срывается с поверхности - риск порезаться возрастает в разы по сравнению с острым инструментом.
Пошаговый алгоритм заточки
Бутылку берут пустую и чистую, прочно фиксируют на столе или подкладывают под неё сухое полотенце, чтобы стекло не скользило по столешнице. Нож удерживают рабочей рукой, а основание лезвия ставят на горлышко под углом примерно 15–20 градусов.
Далее лезвие ведут плавным и равномерным движением - от части, ближайшей к рукоятке, к самому острию, как бы слегка "срезая" горлышко бутылки. Таких проходов делают 10–15 с одной стороны, после чего повторяют столько же с противоположной.
Что делать после процедуры
Заключительный этап - нож обязательно моют водой с моющим средством для посуды. Это нужно, чтобы удалить с поверхности металлическую крошку и другие загрязнения, оставшиеся на кромке после контакта со стеклом, прежде чем инструмент снова соприкоснётся с продуктами.
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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