Пустая стеклянная бутылка может заменить точильный камень: достаточно выдержать угол около 15–20 градусов и сделать по 10–15 движений лезвием с каждой стороны.

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Как быстро заточить нож в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Чем заменить точильный камень дома

Под каким углом вести лезвие по стеклу

Сколько движений нужно сделать с каждой стороны

Затупившийся кухонный нож можно вернуть в рабочее состояние без точильного камня и каких-либо профессиональных инструментов - его заменяет обычная стеклянная бутылка, которая есть в каждом доме. Стекло обладает достаточной плотностью и твердостью, чтобы выпрямить загнутую кромку лезвия и вернуть ножу точный рез буквально за несколько минут, сообщает Diario Uno.

Речь идет не о снятии металла, как это делает абразив, а о правке лезвия: рабочей поверхностью становится шейка или горлышко пустой бутылки из-под вина, пива или соуса. Тот же принцип работает и с обычной стеклянной банкой.

Дело здесь не только в комфорте нарезки. Тупой нож заставляет давить на продукт сильнее, чем обычно, и именно из-за этого лезвие срывается с поверхности - риск порезаться возрастает в разы по сравнению с острым инструментом.

Пошаговый алгоритм заточки

Бутылку берут пустую и чистую, прочно фиксируют на столе или подкладывают под неё сухое полотенце, чтобы стекло не скользило по столешнице. Нож удерживают рабочей рукой, а основание лезвия ставят на горлышко под углом примерно 15–20 градусов.

Далее лезвие ведут плавным и равномерным движением - от части, ближайшей к рукоятке, к самому острию, как бы слегка "срезая" горлышко бутылки. Таких проходов делают 10–15 с одной стороны, после чего повторяют столько же с противоположной.

Что делать после процедуры

Заключительный этап - нож обязательно моют водой с моющим средством для посуды. Это нужно, чтобы удалить с поверхности металлическую крошку и другие загрязнения, оставшиеся на кромке после контакта со стеклом, прежде чем инструмент снова соприкоснётся с продуктами.

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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