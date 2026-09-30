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Деревянный пол будет сиять, как новый: поможет неожиданное средство из кухни

Инна Ковенько
30 сентября 2026, 20:25
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Чтобы вернуть блеск деревянному полу, не обязательно покупать дорогое моющее средство.
Деревянный пол будет сиять, как новый: поможет неожиданное средство из кухни
Чем помыть деревянный пол / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как вернуть блеск деревянному полу
  • Почему черный чай используют для мытья пола
  • Как помыть пол чаем, чтобы не повредить покрытие

Деревянный пол требует бережного ухода, ведь неправильные средства могут постепенно повреждать покрытие и лишать его естественного блеска. В то же время для уборки не всегда нужна дорогая бытовая химия.

Эксперты советуют обратить внимание на обычный черный чай, пишет Главред со ссылкой на Express. Таниновые соединения в его составе могут помочь очистить поверхность и сделать древесину визуально более блестящей.

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Зачем протирать пол черным чаем

Специалисты по напольным покрытиям объясняют, что секрет эффективности черного чая заключается в высоком содержании танинов. Эти природные вещества помогают подчеркнуть текстуру древесины, восстанавливают ее естественный оттенок и придают легкий блеск. В отличие от многих современных спреев, которые оставляют липкие следы или со временем делают поверхность матовой, чай действует мягко и не повреждает покрытие.

Кроме того, черный чай обладает способностью растворять грязь и уменьшать скопление пыли. Это означает, что пол дольше остается чистым, а уход за ним становится проще. Важно помнить: другие сорта чая не дают такого эффекта, ведь концентрация танинов в них значительно ниже.

Как правильно приготовить раствор

Для очистки пола нужно заварить от 10 до 15 пакетиков черного чая в большой кастрюле с почти двумя литрами воды. Воду доводят до кипения, после чего оставляют чай настаиваться примерно 15 минут. Это позволяет танинам максимально перейти в раствор.

После настаивания чайные пакетики следует хорошо отжать. Далее раствор нужно охладить до теплой температуры, поскольку слишком горячая жидкость может повредить покрытие.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как использовать чай для мытья

Прежде чем обрабатывать весь пол, стоит протестировать средство в незаметном месте - например, в углу комнаты.

Если результат вас устраивает, можно переходить к остальной части пола. Для удобства можно использовать швабру, но важно избегать избыточного количества жидкости. После обработки пол оставляют высыхать естественным путем.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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