Чтобы вернуть блеск деревянному полу, не обязательно покупать дорогое моющее средство.

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Чем помыть деревянный пол / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как вернуть блеск деревянному полу

Почему черный чай используют для мытья пола

Как помыть пол чаем, чтобы не повредить покрытие

Деревянный пол требует бережного ухода, ведь неправильные средства могут постепенно повреждать покрытие и лишать его естественного блеска. В то же время для уборки не всегда нужна дорогая бытовая химия.

Эксперты советуют обратить внимание на обычный черный чай, пишет Главред со ссылкой на Express. Таниновые соединения в его составе могут помочь очистить поверхность и сделать древесину визуально более блестящей.

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Зачем протирать пол черным чаем

Специалисты по напольным покрытиям объясняют, что секрет эффективности черного чая заключается в высоком содержании танинов. Эти природные вещества помогают подчеркнуть текстуру древесины, восстанавливают ее естественный оттенок и придают легкий блеск. В отличие от многих современных спреев, которые оставляют липкие следы или со временем делают поверхность матовой, чай действует мягко и не повреждает покрытие.

Кроме того, черный чай обладает способностью растворять грязь и уменьшать скопление пыли. Это означает, что пол дольше остается чистым, а уход за ним становится проще. Важно помнить: другие сорта чая не дают такого эффекта, ведь концентрация танинов в них значительно ниже.

Как правильно приготовить раствор

Для очистки пола нужно заварить от 10 до 15 пакетиков черного чая в большой кастрюле с почти двумя литрами воды. Воду доводят до кипения, после чего оставляют чай настаиваться примерно 15 минут. Это позволяет танинам максимально перейти в раствор.

После настаивания чайные пакетики следует хорошо отжать. Далее раствор нужно охладить до теплой температуры, поскольку слишком горячая жидкость может повредить покрытие.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как использовать чай для мытья

Прежде чем обрабатывать весь пол, стоит протестировать средство в незаметном месте - например, в углу комнаты.

Если результат вас устраивает, можно переходить к остальной части пола. Для удобства можно использовать швабру, но важно избегать избыточного количества жидкости. После обработки пол оставляют высыхать естественным путем.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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