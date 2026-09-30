Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

Ключевые факты:
- В Киеве ввели экстренные отключения света
- Графики отключений пока не действуют
- Аварийные отключения света действуют в Житомире
В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что во время таких ограничений стандартные графики не применяются. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Точные сроки действия экстренных мер пока не сообщаются.
"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в ДТЭК.
Ранее в отдельных районах столицы пропало электричество после сильного взрыва. Местные СМИ сообщали об атаке беспилотников на Киев.
В то же время аварийные ограничения ввели и в Житомирской области. Местный оператор призвал потребителей позаботиться о защите бытовой техники от возможных перепадов напряжения.
"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАВ). В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения", - сообщили в "Житомироблэнерго".
Какова ситуация в регионах
По данным Министерства энергетики Украины, аварийные ограничения электроснабжения введены не только в Киеве и Житомирской области, но также в Киевской и Черниговской областях. Причиной стали многочисленные атаки на энергетическую инфраструктуру.
"В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.
В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Ограничения планируется отменить после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за актуальной информацией об отключениях на официальных ресурсах своего оператора системы распределения", - отметили в Минэнерго.
Какое новое оружие для атаки применила РФ
Тем временем советник президента Украины по вопросам технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о новом типе боезаряда, который, по его словам, российские войска впервые применили сегодня. Речь идет о реактивном БПЛА со специальной кумулятивно-режущей нагрузкой.
"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций", - сообщил Бескрестнов .
По его данным, конструкция КРСН предусматривает основной боезаряд массой 40 кг и четыре модуля поражения. Эксперт предполагает, что одной из целей противника могут стать важные объекты энергетической инфраструктуры.
"КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения. Я думаю, что в планах противника - атаковать важные высоковольтные линии электропередач", - отметил Бескрестнов.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что главной целью комбинированной ночной атаки врага стала энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области. Противник применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, в результате чего погибли пять человек, еще 14 получили ранения, а на местах поражений работают экстренные службы и ремонтные бригады.
Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал о разрушениях и пожарах в жилом секторе региона, в частности в Вышгороде. В ходе поисково-спасательных работ под завалами частного дома спасатели обнаружили погибшего ребенка 2012 года рождения, а также фиксируют уничтожение восьми гаражей и повреждение других сооружений.
В ГСЧС сообщили о ликвидации последствий баллистических и дронных ударов непосредственно в Киеве, где произошли возгорания жилых и складских зданий с последующей эвакуацией жителей. По информации спасателей, в результате атак по городу один человек погиб, а число пострадавших возросло до четырёх человек.
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.
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