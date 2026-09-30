Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

Юрий Берендий
30 сентября 2026, 17:48обновлено 30 сентября, 18:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Киеве и Житомирской области ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно
Экстренные отключения света в Киеве - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

  • В Киеве ввели экстренные отключения света
  • Графики отключений пока не действуют
  • Аварийные отключения света действуют в Житомире

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что во время таких ограничений стандартные графики не применяются. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

видео дня

Точные сроки действия экстренных мер пока не сообщаются.

"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в ДТЭК.

Ранее в отдельных районах столицы пропало электричество после сильного взрыва. Местные СМИ сообщали об атаке беспилотников на Киев.

В то же время аварийные ограничения ввели и в Житомирской области. Местный оператор призвал потребителей позаботиться о защите бытовой техники от возможных перепадов напряжения.

"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАВ). В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения", - сообщили в "Житомироблэнерго".

Какова ситуация в регионах

По данным Министерства энергетики Украины, аварийные ограничения электроснабжения введены не только в Киеве и Житомирской области, но также в Киевской и Черниговской областях. Причиной стали многочисленные атаки на энергетическую инфраструктуру.

"В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Ограничения планируется отменить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за актуальной информацией об отключениях на официальных ресурсах своего оператора системы распределения", - отметили в Минэнерго.

Какое новое оружие для атаки применила РФ

Тем временем советник президента Украины по вопросам технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о новом типе боезаряда, который, по его словам, российские войска впервые применили сегодня. Речь идет о реактивном БПЛА со специальной кумулятивно-режущей нагрузкой.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций", - сообщил Бескрестнов .

Сообщение Сергея Бескрестнова
Пост Сергея Бескрестнова / Скриншот

По его данным, конструкция КРСН предусматривает основной боезаряд массой 40 кг и четыре модуля поражения. Эксперт предполагает, что одной из целей противника могут стать важные объекты энергетической инфраструктуры.

"КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения. Я думаю, что в планах противника - атаковать важные высоковольтные линии электропередач", - отметил Бескрестнов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что главной целью комбинированной ночной атаки врага стала энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области. Противник применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, в результате чего погибли пять человек, еще 14 получили ранения, а на местах поражений работают экстренные службы и ремонтные бригады.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал о разрушениях и пожарах в жилом секторе региона, в частности в Вышгороде. В ходе поисково-спасательных работ под завалами частного дома спасатели обнаружили погибшего ребенка 2012 года рождения, а также фиксируют уничтожение восьми гаражей и повреждение других сооружений.

В ГСЧС сообщили о ликвидации последствий баллистических и дронных ударов непосредственно в Киеве, где произошли возгорания жилых и складских зданий с последующей эвакуацией жителей. По информации спасателей, в результате атак по городу один человек погиб, а число пострадавших возросло до четырёх человек.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отключения веерные отключения отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

17:48Энергетика
В Украине уже исчезает свет: раскрыты тайные планы РФ по областям, чего ждать дальше

В Украине уже исчезает свет: раскрыты тайные планы РФ по областям, чего ждать дальше

16:43Аналитика
Операция "Вивальди": Зеленский прибыл на фронт и сообщил об успехах наступления ВСУ

Операция "Вивальди": Зеленский прибыл на фронт и сообщил об успехах наступления ВСУ

14:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Китайский гороскоп на завтра, 1 октября: Собакам - выдержка, Козлам - развитие

Китайский гороскоп на завтра, 1 октября: Собакам - выдержка, Козлам - развитие

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популярен

Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популярен

Последние новости

18:03

Конкурс на управление "Моршинской" снова хотят заблокировать в интересах российских бенефициаров, — блогеры

18:00

Похороны Сергея Соседова: что путинист говорил про Украину и звезд

17:55

Почему реактивные "Шахеды" сбивают вблизи Киева, а не далеко от столицы: Флэш ответил

17:54

Если бы Порошенко не заигрывал с Путиным и не торговал с россией, не было бы большой войны, — Стецкив

17:48

Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
17:05

Что будет с долларом в октябре: эксперт дал прогноз курса и назвал риски

16:55

Как избавиться от пятен от мыльных пузырей на одежде — лайфхак для родителей

16:43

В Украине уже исчезает свет: раскрыты тайные планы РФ по областям, чего ждать дальшеФото

16:41

"Нелепая смерть": неузнаваемая Королева опозорилась на похоронах Соседова

Реклама
16:17

Делают массаж и готовят еду: P. Diddy получил привилегии в тюрьме за деньги

16:10

Стилист показала 5 самых модных сумок на осень 2026: какой тренд возвращаетсяВидео

15:58

Осенние деруны с начинкой за 20 минут: рецепт шикарного ужина

15:27

"Не ради себя": Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 кг

15:18

Более 20 кашпо за копейки: как сделать бетонные горшки из ткани своими руками

15:13

Снял себя перед смертью: всплыло тревожное видео сына Синди Кроуфорд из рехабаВидео

15:02

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пьющего молоко мальчика за 35 с

14:59

Операция "Вивальди": Зеленский прибыл на фронт и сообщил об успехах наступления ВСУ

14:53

Семья Панеттьери неожиданно отреагировала на иск Кличко из-за наследства дочери

14:48

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Скорпионами - делать меньше, Козерогам - шанс

14:38

Удастся ли закончить войну до 2027 года: прогнозы экспертов, украинцев и ИИ

Реклама
14:22

Овощи в Украине подорожают до 20% в октябре: эксперты назвали, какие именно

14:14

Шоптенко вышла замуж и показала своего мужа

14:05

Полиция изымает автомобиль из-за поддельного VIN-кода: что делать водителю и как вернуть машину

13:57

Сильно задело: принц Уильям оказался втянут в очередной конфликт

13:48

Популярная певица лишилась голоса из-за болезни - детали

13:47

Потап и Настя Каменских ищут адвокатов в США: блогер раскрыл возможную причину

13:28

Пугачеву обвинили в смерти путиниста Соседова

13:14

"Моя единственная": Даниэль Салем сделал признание после слухов о свадьбе

12:59

Как одеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником

12:41

Кого ждет удача в октябре: названы пять знаков зодиака

12:32

Умерла 13-летняя дочь популярного американского актера: семья убита горем

12:30

Сделала грядки и наткнулась на хейт: дачница сказала, опасен ли шифер на огородеВидео

12:20

Впервые за долгое время РФ массированно атаковала энергетику Украины - первые деталиФото

11:51

Украине не хватает $20 млрд на оборону: что зависит от этих денег, объяснил премьер

11:37

В Украину врывается настоящая октябрьская погода: как изменится температура

11:36

Дрон попал прямо в супермаркет, 5 погибших, нет света: детали ночного удара РФФото

11:32

Китайский гороскоп на завтра, 1 октября: Собакам - выдержка, Козлам - развитие

10:57

Ограниченное перемирие между Украиной и РФ: СМИ узнали о новом плане США

10:55

ВСУ продвинулись на Донбассе и в Запорожской области – ISW

10:37

"Нас уже выписали": Соломия Витвицкая удивила выбором имени для сына

Реклама
10:14

Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

10:10

"Киевстар" повышает стоимость тарифов: кого коснутся изменения

10:08

Самолет Flydubai подал сигнал о захвате, Израиль поднял истребители: что известно

09:56

"Чуть не потерял зрение": судья "МастерШеф" раскрыл свой диагноз

09:30

Магнитная буря уровня G1 вновь охватит Землю: когда начнётся новый шторм

09:29

Густой "туман" накрыл Киев: в ГСЧС объяснили, что на самом деле висит в воздухе

09:26

Покрова Пресвятой Богородицы-2026: когда отмечают и что нельзя делать

09:12

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атакиФото

08:56

Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причинумнение

08:33

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять