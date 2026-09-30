Графики не действуют: в Украине начались экстренные отключения света, что известно

В Киеве и Житомирской области ввели экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://glavred.info/energy/grafiki-ne-deystvuyut-v-ukraine-nachalis-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-chto-izvestno-10800416.html Ссылка скопирована

Экстренные отключения света в Киеве - что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты:

В Киеве ввели экстренные отключения света

Графики отключений пока не действуют

Аварийные отключения света действуют в Житомире

В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что во время таких ограничений стандартные графики не применяются. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

видео дня

Точные сроки действия экстренных мер пока не сообщаются.

"Киев: по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в ДТЭК.

Ранее в отдельных районах столицы пропало электричество после сильного взрыва. Местные СМИ сообщали об атаке беспилотников на Киев.

В то же время аварийные ограничения ввели и в Житомирской области. Местный оператор призвал потребителей позаботиться о защите бытовой техники от возможных перепадов напряжения.

"В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (ГАВ). В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения", - сообщили в "Житомироблэнерго".

Какова ситуация в регионах

По данным Министерства энергетики Украины, аварийные ограничения электроснабжения введены не только в Киеве и Житомирской области, но также в Киевской и Черниговской областях. Причиной стали многочисленные атаки на энергетическую инфраструктуру.

"В результате многочисленных атак врага на энергетическую инфраструктуру Киева, Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Ограничения планируется отменить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за актуальной информацией об отключениях на официальных ресурсах своего оператора системы распределения", - отметили в Минэнерго.

Какое новое оружие для атаки применила РФ

Тем временем советник президента Украины по вопросам технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о новом типе боезаряда, который, по его словам, российские войска впервые применили сегодня. Речь идет о реактивном БПЛА со специальной кумулятивно-режущей нагрузкой.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций", - сообщил Бескрестнов .

Пост Сергея Бескрестнова / Скриншот

По его данным, конструкция КРСН предусматривает основной боезаряд массой 40 кг и четыре модуля поражения. Эксперт предполагает, что одной из целей противника могут стать важные объекты энергетической инфраструктуры.

"КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения. Я думаю, что в планах противника - атаковать важные высоковольтные линии электропередач", - отметил Бескрестнов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что главной целью комбинированной ночной атаки врага стала энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области. Противник применил почти 190 ударных дронов и баллистическое вооружение, в результате чего погибли пять человек, еще 14 получили ранения, а на местах поражений работают экстренные службы и ремонтные бригады.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщал о разрушениях и пожарах в жилом секторе региона, в частности в Вышгороде. В ходе поисково-спасательных работ под завалами частного дома спасатели обнаружили погибшего ребенка 2012 года рождения, а также фиксируют уничтожение восьми гаражей и повреждение других сооружений.

В ГСЧС сообщили о ликвидации последствий баллистических и дронных ударов непосредственно в Киеве, где произошли возгорания жилых и складских зданий с последующей эвакуацией жителей. По информации спасателей, в результате атак по городу один человек погиб, а число пострадавших возросло до четырёх человек.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред