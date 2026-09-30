"Киевстар" повышает стоимость тарифов: кого коснутся изменения

За последнее время увеличилась стоимость горючего, оборудования и других ресурсов, необходимых для обеспечения стабильной работы связи.

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"Киевстар" повышает стоимость тарифов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Кратко:

Новые цены начнут действовать с 8 октября 2026 года

Изменения затронут только часть абонентов оператора

Мобильный оператор "Киевстар" с 8 октября 2026 года изменит стоимость некоторых тарифных планов. Новые цены будут действовать не для всех абонентов.

Об изменении условий компания сообщила в своем заявлении, объяснив пересмотр стоимости ростом расходов на содержание и восстановление телекоммуникационной сети.

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"Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут", - пояснили в "Киевстаре".

В компании отметили, что за последнее время увеличилась стоимость горючего, оборудования и других ресурсов, необходимых для обеспечения стабильной работы связи. Кроме того, полномасштабная война создает дополнительные сложности для эксплуатации сети и логистики.

Отдельно оператор подчеркнул необходимость дальнейших инвестиций в устойчивость инфраструктуры.

"Мы и дальше системно инвестируем в энергостойкость сети и усиливаем резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением", - заявили в компании.

Новые цены начнут действовать с 8 октября 2026 года. Изменения затронут только часть абонентов оператора.

Пользователей, которых коснется пересмотр стоимости, "Киевстар" обещает предупредить заранее с помощью SMS. В сообщении будет указана новая цена тарифа, обновленные условия и доступные дополнительные возможности.

Если новые условия не устроят абонента, он сможет выбрать другой тариф из актуальной линейки оператора. Кроме того, договор можно досрочно расторгнуть в соответствии с действующим законодательством.

Тарифы на мобильную связь - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский мобильный оператор "Киевстар" пересмотрел стоимость ряда тарифов, в частности "Киевстар Комфорт 2018" и "LOVE UA Базовый". Изменения вступили в силу с 1 марта.

В то же время оператор Vodafone Украина также объявил о существенном росте стоимости одного из популярных пакетов. С начала марта абоненты платят за него уже 300 гривен вместо прежних 240, что означает повышение на 25%.

Кроме того, Vodafone ранее обновил тарифы линейки FLEXX - новые условия для пользователей вступили в силу с 14 января 2026 года, о чем сообщалось на сайте компании.

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Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя пользователей Kyivstar исчез мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку.В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

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