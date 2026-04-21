В Украине фиксируют масштабный сбой в работе 'Киевстара': что говорят в компании

О чем идет речь в материале:
- Абоненты сообщают о сбое в работе "Киевстара"
- В компании работают над решением проблемы
Вечером 21 апреля в Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". Абоненты из разных регионов жалуются на перебои со связью, в частности на невозможность совершать звонки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Согласно сообщению сервиса, абоненты сети жалуются на проблемы с голосовыми вызовами и отсутствие связи.
В ответ на жалобы абонентов в Facebook в компании "Киевстар" подтвердили факт проблемы и заявили, что уже работают над ее решением.
"Сейчас действительно есть сложности с осуществлением звонков. Технический отдел уже занимается решением проблемы", — указали в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский мобильный оператор "Киевстар" пересмотрел стоимость ряда тарифов, в частности "Киевстар Комфорт 2018" и "LOVE UA Базовый". Изменения вступили в силу с 1 марта.
В то же время оператор Vodafone Украина также объявил о существенном росте стоимости одного из популярных пакетов. С начала марта абоненты платят за него уже 300 гривен вместо прежних 240, что означает повышение на 25%.
Кроме того, Vodafone ранее обновил тарифы линейки FLEXX — новые условия для пользователей вступили в силу с 14 января 2026 года, о чем сообщалось на сайте компании.
Об источнике: Киевстар
ЧАО "Киевстар" — телекоммуникационная компания в Украине, предоставляющая услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.
12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar пропала мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператора мобильной связи "Киевстар".
