Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

В Евросоюзе ожидают решения о разблокировании многомиллиардной помощи, согласованной ранее европейскими институтами, сообщила Кая Каллас.

90 миллиардов евро для Украины — в Евросоюзе готовят срочное решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро может быть принято уже в течение ближайших 24 часов. Об этом она заявила после заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось 21 апреля в Люксембурге, передает "Европейская правда".

"После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по кредиту на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов", — заявила Каллас.

Она также отметила, что министры иностранных дел стран Евросоюза призвали как можно быстрее продвигаться с подготовкой 20-го пакета санкций против России.

По ее словам, ЕС должен и в дальнейшем обеспечивать Украину всем необходимым для поддержания обороны, пока Москва не осознает бесперспективность войны. Кроме того, в Евросоюзе планируют пересмотреть ранее заблокированные решения, в частности относительно открытия новых кластеров переговоров о вступлении Украины.

Также речь идет о необходимости обновления подходов к Европейскому фонду мира, в частности его инструменту для вооружения, и пересмотре санкций, которые ранее не были согласованы, а также подготовке новых ограничительных мер.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии, президентом Европейского совета Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно разблокирования пакета финансовой поддержки ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года. Речь идет о средствах, которые уже были одобрены Европейским советом, но оставались заблокированными.

"Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который разбили россияне. Мы отремонтировали. Надеемся, что и Евросоюз будет выполнять договоренности. Давно нет прогресса также и по новым санкциям против России за эту войну. Тем более это не помогает, когда Америка ослабляет ограничения. Давление должно быть, чтобы россияне не чувствовали, что могут воевать спокойно и без последствий", — подчеркнул он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Венгрия может согласиться снять вето на предоставление Украине кредита от ЕС в размере 90 млрд евро, если будут возобновлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил оппозиционный политик Петер Мадяр.

В то же время Европейская комиссия отложила выплату первого транша в рамках этого финансового пакета, заявила представительница Паула Пинью.

Из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

О личности: Кая Каллас Кая Каллас — эстонская и европейская политическая деятельница, бывший премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 по 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, пишет Википедия.

