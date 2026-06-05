Без химии и вреда для урожая: как эффективно избавиться от муравейников на огороде

Некоторые виды муравьев могут доставить немало хлопот.

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Как бороться с муравьями на огороде / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Как избавиться от муравейника на участке

Какие растения эффективны против появления муравьев

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Муравейник на грядке или террасе — явление привычное. И хотя многим хозяевам он кажется проблемой, муравьи могут быть не только вредителями, но и полезными соседями. Они уничтожают клещей, личинок жуков и других вредителей, убирают остатки растений и мертвых насекомых, разрыхляют почву и насыщают ее органикой.

Более того — разносят семена полевых цветов и даже участвуют в опылении. Поэтому если муравейник притаился в углу и не мешает, иногда стоит оставить его как природного помощника, пишет Better Homes & Gardens.

Когда муравьи становятся проблемой

Впрочем, бывают случаи, когда колония становится слишком назойливой. Муравьи могут поселиться в трещинах тротуара, на террасе или прямо на грядке, и тогда приходится действовать. Есть несколько безопасных способов избавиться от муравейника без химии и дорогих препаратов.

Самый простой — разровнять гнездо граблями или лопатой, повторяя процедуру, пока насекомые не покинут место. Более быстрый вариант — выкопать муравейник и залить водой или кипятком, хотя для агрессивных видов этот метод опасен.

Затопление шлангом в течение нескольких минут разрушает туннели, а кипяток эффективен для небольших колоний, но может повредить растения. В органическом садоводстве разрешены борная кислота и бура — их используют в приманках, уничтожающих колонию вместе с маткой.

Альтернативные методы борьбы

Есть и другие способы, не требующие химии. Диатомовая земля, уксус с содой или мыльная вода помогают разрушать гнезда, но требуют осторожности, чтобы не навредить опылителям и ценным растениям. Домашние куры и дикие птицы тоже охотно раскапывают муравейники и поедают насекомых.

Как предотвратить появление муравейников

Чтобы колонии вообще не появлялись, стоит поддерживать порядок в саду: косить траву, убирать хворост и плоды, перекапывать грядки, контролировать тлю. Хорошо помогают растения с резким запахом — мята, базилик или лавровый лист, а также натуральные репелленты на основе специй и эфирных масел.

Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

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Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens — издание, созданное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. На протяжении ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым источником идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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