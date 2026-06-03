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Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядками

Руслана Заклинская
3 июня 2026, 20:19
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Распространенная ошибка большинства огородников — пытаться сделать междурядья идеально чистыми с помощью лопаты или мотыги.
Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядками
Как избавиться от сорняков между грядками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие условия больше всего способствуют прорастанию травы
  • Как правильно удалять сорняки вручную
  • Какими материалами лучше прикрывать почву между грядками

Еженедельное прополка междурядий мотыгой — это изнурительный труд, который дает лишь временный эффект. Более того, возделывание земли поднимает на поверхность спящие семена сорняков, стимулируя их прорастание. Чтобы освободить время для отдыха, стоит не уничтожать траву, а не дать ей ни единого шанса появиться.

Главред узнал, как эффективно уничтожить сорняки в саду и на огороде.

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Почему трава между грядками появляется так быстро

Сорняки растут там, где есть свет, влага и открытый грунт. Междурядья — идеальная среда для них. Семена легко заносятся ветром или обувью, а без регулярного контроля они быстро прорастают и образуют плотный покров.

Почему стоит отказаться от гербицидов

Королевское садоводческое общество утверждает, что при системном подходе почти все садовые сорняки (за исключением спорыша) можно контролировать без использования химических средств. Отказ от гербицидов имеет ряд важных преимуществ как для окружающей среды, так и для здоровья людей.

Гербициды оставляют значительный углеродный след из-за производства, упаковки и транспортировки. Кроме того, они могут загрязнять поверхностные и грунтовые воды из-за стока, случайных разливов или неправильной утилизации, что представляет опасность для водных экосистем.

Неправильное использование гербицидов может повредить или даже уничтожить растения в саду или на огороде. Кроме того, гербициды могут негативно влиять на дикую природу сада — от беспозвоночных до пчел и других опылителей.

Еще одной проблемой является загрязнение компоста остатками гербицидов. Некоторые вещества могут оставаться активными даже после компостирования и наносить вред садовым растениям.

Как бороться с сорняками без химикатов

Эффективность нехимического контроля зависит от правильного выбора метода в соответствии с типом сорняка.

Однолетние сорняки имеют поверхностную корневую систему и легко удаляются вручную. Их всходы также хорошо подавляются мульчей или укрывными материалами.

Многолетние сорняки сложнее в борьбе из-за мощных корней. Наилучший результат дает удаление корневой системы или регулярное срезание надземной части, что постепенно истощает растение.

Как правильно удалять сорняки вручную

Одним из самых простых способов борьбы является ручная прополка. Для этого можно использовать мотики, ручные вилы, специальные инструменты для удаления одуванчиков и других сорняков со стержневым корнем.

Крупные многолетние растения рекомендуется выкапывать лопатой или садовыми вилами вместе с максимальным количеством корней. Важно не добавлять корневища, луковицы и семена сорняков в домашний компост, если он не обеспечивает достаточно высокую температуру для их уничтожения.

Помогает ли регулярное скашивание уничтожить сорняки

Если сорняки трудно выкопать, эффективным методом является систематическое удаление их надземной части. Без листьев растение не может полноценно осуществлять фотосинтез и постепенно истощается.

Для этого используют обрезку побегов, триммеры, кусторезы или регулярное кошение газона. Через некоторое время даже стойкие многолетние сорняки могут погибнуть.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Как мульча помогает сдерживать рост сорняков

Мульчирование лишает сорняки доступа к свету, что значительно замедляет или полностью останавливает их развитие.

Для этого можно использовать картон, кору, древесную щепу, биоразлагаемые мульчирующие пленки или специальные джутовые коврики. Дополнительный эффект дает высадка почвопокровных растений, которые заполняют свободное пространство и не оставляют места для сорняков.

Чем именно прикрыть почву между грядками

Мульча хорошо тормозит рост травы, так как перекрывает свет и мешает прорастанию. Для грядок и дорожек подходят различные материалы: древесная щепа, кора, плотная органическая мульча, а для временного подавления травы — картон, толстый слой газет или пленка.

По данным RHS, слой мульчи около 5 см уместен между грядками, а университет Миннесоты советует даже накрывать проблемный участок на сезон, если нужно полностью убрать многолетнюю растительность.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Для чего нужны барьеры против сорняков

Барьеры помогают ограничить распространение особо агрессивных видов сорняков. Для этого используют бордюры между газоном и клумбами или специальные корневые барьеры, которые не дают корням распространяться на соседние участки.

Как избавиться от сорняков с помощью домашнего раствора

Для приготовления простого домашнего раствора нужно взять ведро воды (10 л) и добавить 5 столовых ложек пищевой соды. Считается, что сода нарушает структуру клеточных тканей сорняков и подавляет их рост.

Чтобы усилить действие смеси, добавляют 1 чайную ложку лимонной кислоты. Она ускоряет увядание растений, а также 1 чайную ложку уксуса, который помогает раствору лучше проникать в растение и усиливает общий эффект.

Смотрите видео, как приготовить раствор против сорняков дома:

Эффективна ли борьба с сорняками без гербицидов

При условии регулярного ухода нехимические методы позволяют успешно контролировать почти все садовые сорняки. Они более безопасны для людей, домашних животных, полезных насекомых и окружающей среды.

Лишь в случаях распространения особо агрессивных или инвазивных растений может возникнуть необходимость в ограниченном использовании гербицидов. Однако для большинства домашних садов механические и природные методы остаются вполне эффективной альтернативой химическим препаратам.

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Об источнике: Королевское садоводческое общество

Королевское садоводческое общество (англ. Royal Horticultural Society (RHS)) — одна из ведущих садоводческих организаций в мире, его деятельность посвящена продвижению и развитию садоводства.

Общество является организатором всемирно известных садоводческих выставок, таких как Выставка цветов в Челси, Выставка цветов в дворце Хэмптон-Корт, Выставка цветов в Таттон-парке и Cardiff Flower Show, где демонстрируются лучшие сады и растения. Также общество проводит обучение специалистов и садоводов-любителей.

Королевское садоводческое общество занимается оценкой садовых растений, выращиваемых в открытом грунте и теплицах Великобритании, а также ежегодно присуждает премию AGM за лучшие виды и сорта растений.

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