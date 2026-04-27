Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

Сорняки между плитками портят вид участка — безопасные методы борьбы без химии, которые помогут быстро очистить дорожки и предотвратить их появление.

https://glavred.info/sad-ogorod/deshevo-i-effektivno-kak-legko-izbavitsya-ot-sornyakov-na-dorozhkah-10760084.html Ссылка скопирована

Как избавиться от сорняков между плиткой

Сорняки обычно появляются в самых неудобных местах: между стыками плитки или в трещинах на дорожках. Издание Martha Stewart собрало советы специалистов, как избавиться от них без агрессивной химии, наносящей вред экосистеме.

Почему важно начать с ручного удаления

Эксперты советуют начинать именно с ручного удаления растений. Это "первая линия защиты", которая позволяет очистить пространство для дальнейшей обработки.

видео дня

Энди Маклафлин из компании RF Paving подчеркивает:

Вам нужно вырвать как можно больше сорняков с корнями, чтобы предотвратить их восстановление. Для облегчения процесса удаления выкорчевывайте их вручную ножом, чтобы удалить корень.

Как кипяток уничтожает сорняки и когда он бессилен

Если у вас под рукой есть чайник, кипяток может стать быстрым помощником.

Просто поливайте водой непосредственно на сорняки, обязательно позаботившись о перчатках и других средствах защиты, — рекомендует МакЛафлин.

Однако важно понимать ограничения этого метода: он действует только на верхнюю часть растения. Эксперт предупреждает, что кипяток не проникает глубоко к корню, поэтому без дополнительных средств сорняк со временем может вернуться.

Сода против сорняков: простое средство для трещин и швов

Райан Уолтс из Lawn Squad считает пищевую соду эффективным средством для уничтожения небольших растений.

Пищевая сода помогает уничтожить растения благодаря содержанию соли в составе. Соль высушивает растение, затрудняя поглощение влаги, что приводит к его гибели, — объясняет специалист.

Наносить ее можно двумя способами: сыпать порошок прямо на сорняк или готовить раствор с водой. Волтс советует использовать этот способ, когда на улице сухо и нет ветра.

Соль с осторожностью: чем опасен популярный метод

Соль действует аналогично соде — она обезвоживает растение. Однако здесь есть важное предостережение от Маклафлина:

Частое использование соли, особенно на натуральном камне, может ослабить структурную целостность плитки, а также вызвать изменение цвета и даже эрозию.

Чтобы защитить покрытие дорожки и почву вокруг, эксперт рекомендует использовать разбавленный раствор: 1 часть соли на 3 части воды.

Уксус против сорняков: дешевый и эффективный лайфхак

Дистиллированный белый уксус — это продукт, который полезен не только на кухне. Благодаря высокой кислотности он разрушает клетки растений. Для лучшего результата МакЛафлин советует смешивать уксус с несколькими каплями средства для мытья посуды — так жидкость лучше будет держаться на листьях, а не просто стекать вниз. Чтобы полностью вывести сорняки, такую обработку стоит проводить каждые две недели.

Видео о том, как избавиться от сорняков между брусчаткой, можно посмотреть здесь:

Живой барьер: какие растения помогут забыть о сорняках

Лучший способ предотвратить рост сорняков в будущем — заполнить пустоты другими растениями. Это создает естественную конкуренцию за воду и питательные вещества.

Альваро Вальдес, владелец SuperGreen Hardscapes, рекомендует такой подход для садовых дорожек:

Мы рекомендуем клиентам такие растения, как седум и корсиканская мята.

Высаживать такие культуры стоит уже после того, как вы полностью удалили старые сорняки. Это позволит поддерживать чистоту дорожек без постоянной прополки.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред