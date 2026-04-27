Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

Сорняки обычно появляются в самых неудобных местах: между стыками плитки или в трещинах на дорожках. Издание Martha Stewart собрало советы специалистов, как избавиться от них без агрессивной химии, наносящей вред экосистеме.
Почему важно начать с ручного удаления
Эксперты советуют начинать именно с ручного удаления растений. Это "первая линия защиты", которая позволяет очистить пространство для дальнейшей обработки.
Энди Маклафлин из компании RF Paving подчеркивает:
Вам нужно вырвать как можно больше сорняков с корнями, чтобы предотвратить их восстановление. Для облегчения процесса удаления выкорчевывайте их вручную ножом, чтобы удалить корень.
Как кипяток уничтожает сорняки и когда он бессилен
Если у вас под рукой есть чайник, кипяток может стать быстрым помощником.
Просто поливайте водой непосредственно на сорняки, обязательно позаботившись о перчатках и других средствах защиты, — рекомендует МакЛафлин.
Однако важно понимать ограничения этого метода: он действует только на верхнюю часть растения. Эксперт предупреждает, что кипяток не проникает глубоко к корню, поэтому без дополнительных средств сорняк со временем может вернуться.
Сода против сорняков: простое средство для трещин и швов
Райан Уолтс из Lawn Squad считает пищевую соду эффективным средством для уничтожения небольших растений.
Пищевая сода помогает уничтожить растения благодаря содержанию соли в составе. Соль высушивает растение, затрудняя поглощение влаги, что приводит к его гибели, — объясняет специалист.
Наносить ее можно двумя способами: сыпать порошок прямо на сорняк или готовить раствор с водой. Волтс советует использовать этот способ, когда на улице сухо и нет ветра.
Соль с осторожностью: чем опасен популярный метод
Соль действует аналогично соде — она обезвоживает растение. Однако здесь есть важное предостережение от Маклафлина:
Частое использование соли, особенно на натуральном камне, может ослабить структурную целостность плитки, а также вызвать изменение цвета и даже эрозию.
Чтобы защитить покрытие дорожки и почву вокруг, эксперт рекомендует использовать разбавленный раствор: 1 часть соли на 3 части воды.
Уксус против сорняков: дешевый и эффективный лайфхак
Дистиллированный белый уксус — это продукт, который полезен не только на кухне. Благодаря высокой кислотности он разрушает клетки растений. Для лучшего результата МакЛафлин советует смешивать уксус с несколькими каплями средства для мытья посуды — так жидкость лучше будет держаться на листьях, а не просто стекать вниз. Чтобы полностью вывести сорняки, такую обработку стоит проводить каждые две недели.
Видео о том, как избавиться от сорняков между брусчаткой, можно посмотреть здесь:
Живой барьер: какие растения помогут забыть о сорняках
Лучший способ предотвратить рост сорняков в будущем — заполнить пустоты другими растениями. Это создает естественную конкуренцию за воду и питательные вещества.
Альваро Вальдес, владелец SuperGreen Hardscapes, рекомендует такой подход для садовых дорожек:
Мы рекомендуем клиентам такие растения, как седум и корсиканская мята.
Высаживать такие культуры стоит уже после того, как вы полностью удалили старые сорняки. Это позволит поддерживать чистоту дорожек без постоянной прополки.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
