Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

Марина Иваненко
18 апреля 2026, 15:53
Как эффективно избавиться от портулака и не разнести его по всему участку — ошибки, метод соляризации и полезные свойства этого растения.
Как избавиться от портулака на огороде?
Как избавиться от портулака на огороде? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему портулак сложно уничтожить на огороде
  • Как правильно избавиться от сорняка
  • Почему нельзя выбрасывать портулак в компост

Многие огородники каждое лето борются с агрессивным сорняком — портулаком огородным. Растение с мясистыми листьями способно за несколько дней покрыть свободные участки земли плотным ковром. Прополка не дает желаемого результата, поскольку сорняк обладает чрезвычайной способностью к выживанию — Главред расскажет более подробно.

Главная ошибка, которая только размножает портулак

Автор YouTube-канала "Секреты урожая" объясняет, что главная ошибка хозяев — оставлять вырванный портулак на грядке. Поскольку это суккулент, он накапливает много влаги в стеблях. Даже небольшой отрезанный кусочек, оставленный на земле, быстро пускает новые корешки и продолжает расти.

видео дня

Если вы хотите уничтожить его механически, делать это нужно исключительно в очень жаркий сухой день. Ваша мотыга должна быть заточена, как бритва, чтобы одним четким движением срезать растение под землей, перерезая корневую шейку на глубине около 2 см, — отмечает автор видео.

Почему портулак нельзя добавлять в компост

Обычное компостирование для этого растения не подходит. Семена портулака очень стойкие и могут сохранять всхожесть в почве до 10 лет. В компостной куче они не погибают, поэтому в следующем году вы рискуете собственноручно разнести сорняк по всему огороду вместе с удобрением.

Чтобы безопасно утилизировать растение, на канале советуют метод соляризации: сложить сорняк в черные плотные мешки и оставить на солнце на 2–3 недели. Высокая температура внутри пакета "сварит" семена, после чего массу можно смело добавлять к удобрениям.

Видео о том, как бороться с портулаком на огороде, можно посмотреть здесь:

Не сорняк, а суперфуд: почему портулак стоит попробовать

Вместо борьбы автор канала предлагает другой подход — использовать портулак в пищу. Это растение является лидером среди зелени по содержанию жирных кислот омега-3, а также содержит много железа и витаминов. На вкус оно напоминает сочную капусту с легкой кислинкой.

Портулак — это полноценное, полностью съедобное и чрезвычайно мощное лекарственное растение, которое веками ценят в средиземноморской и азиатской кухнях, — подчеркивается в видео.

Простой трюк, который делает портулак безопасным для здоровья

В портулаке содержится щавелевая кислота, поэтому его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с проблемами почек. Однако есть простой кулинарный трюк, который нейтрализует этот риск.

Все, что вам нужно сделать, — это сочетать портулак с любыми молочными продуктами. Кальций, содержащийся в молочных продуктах, мгновенно свяжется со щавелевой кислотой прямо в вашем желудке, — советует автор.

Портулак можно мариновать, как огурцы, добавлять в свежие салаты с сыром фета или тушить с мясом. Такой подход позволяет не только очистить огород без химии, но и получить бесплатный источник витаминов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

17:21Украина
Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:51Синоптик
В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

Последние новости

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть жертвы: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

Реклама
15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на завтра, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

Реклама
13:47

Гороскоп на завтра, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

13:36

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

13:34

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:03

Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

13:00

Гороскоп на сегодня, 18 апреля: Водолеям - озадаченность, Львам - успех

12:40

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждениеВидео

12:32

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаковВидео

12:29

На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

11:44

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

11:26

"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУВидео

10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

06:10

Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал рискимнение

Реклама
05:50

В жизни начнется "белая полоса" удачи: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

05:11

Почему в СССР не было домашних тапочек: привычная вещь стала массовой только после 50-х

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять