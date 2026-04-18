Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

Как эффективно избавиться от портулака и не разнести его по всему участку — ошибки, метод соляризации и полезные свойства этого растения.

О чем вы узнаете:

Почему портулак сложно уничтожить на огороде

Как правильно избавиться от сорняка

Почему нельзя выбрасывать портулак в компост

Многие огородники каждое лето борются с агрессивным сорняком — портулаком огородным. Растение с мясистыми листьями способно за несколько дней покрыть свободные участки земли плотным ковром. Прополка не дает желаемого результата, поскольку сорняк обладает чрезвычайной способностью к выживанию — Главред расскажет более подробно.

Главная ошибка, которая только размножает портулак

Автор YouTube-канала "Секреты урожая" объясняет, что главная ошибка хозяев — оставлять вырванный портулак на грядке. Поскольку это суккулент, он накапливает много влаги в стеблях. Даже небольшой отрезанный кусочек, оставленный на земле, быстро пускает новые корешки и продолжает расти.

Если вы хотите уничтожить его механически, делать это нужно исключительно в очень жаркий сухой день. Ваша мотыга должна быть заточена, как бритва, чтобы одним четким движением срезать растение под землей, перерезая корневую шейку на глубине около 2 см, — отмечает автор видео.

Почему портулак нельзя добавлять в компост

Обычное компостирование для этого растения не подходит. Семена портулака очень стойкие и могут сохранять всхожесть в почве до 10 лет. В компостной куче они не погибают, поэтому в следующем году вы рискуете собственноручно разнести сорняк по всему огороду вместе с удобрением.

Чтобы безопасно утилизировать растение, на канале советуют метод соляризации: сложить сорняк в черные плотные мешки и оставить на солнце на 2–3 недели. Высокая температура внутри пакета "сварит" семена, после чего массу можно смело добавлять к удобрениям.

Не сорняк, а суперфуд: почему портулак стоит попробовать

Вместо борьбы автор канала предлагает другой подход — использовать портулак в пищу. Это растение является лидером среди зелени по содержанию жирных кислот омега-3, а также содержит много железа и витаминов. На вкус оно напоминает сочную капусту с легкой кислинкой.

Портулак — это полноценное, полностью съедобное и чрезвычайно мощное лекарственное растение, которое веками ценят в средиземноморской и азиатской кухнях, — подчеркивается в видео.

Простой трюк, который делает портулак безопасным для здоровья

В портулаке содержится щавелевая кислота, поэтому его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с проблемами почек. Однако есть простой кулинарный трюк, который нейтрализует этот риск.

Все, что вам нужно сделать, — это сочетать портулак с любыми молочными продуктами. Кальций, содержащийся в молочных продуктах, мгновенно свяжется со щавелевой кислотой прямо в вашем желудке, — советует автор.

Портулак можно мариновать, как огурцы, добавлять в свежие салаты с сыром фета или тушить с мясом. Такой подход позволяет не только очистить огород без химии, но и получить бесплатный источник витаминов.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

