Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

Марина Иваненко
17 апреля 2026, 22:19
Эффективный способ избавиться от муравьёв и тли без дорогих средств. Сахарная приманка действует на всю колонию и помогает сохранить здоровье сада.
Как избавиться от муравьев в саду и на огороде
Как избавиться от муравьёв в саду и на огороде / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от муравьев в саду и на огороде без дорогих средств
  • Как работает "ядовитый сахар" против вредителей
  • Почему борьба с муравьями помогает уничтожить тлю

Муравьи на огороде и в саду — это не только разрушенные грядки, но и постоянное появление тли. Чтобы избавиться от вредителей, не обязательно покупать дорогие средства в магазинах. Существует простой способ сделать эффективный яд самостоятельно, используя обычный сахар.

Проблема готовых препаратов часто заключается в их высокой цене и небольшом объеме. Домашний метод позволяет приготовить большое количество средства, которого хватит на всю территорию сада или огорода за копейки — Главред расскажет более подробно.

Автор YouTube-канала "Дача Агронома" поделился опытом создания "ядовитого сахара". Этот метод считается одним из лучших, поскольку он действует на всю колонию сразу. Автор объясняет преимущества метода:

Муравьи его очень любят, они на него всегда клюют, а еще и тащат в муравейник и, соответственно, тем ядовитым сахаром кормят других муравьев.

Как работает "ядовитый сахар" против муравьев

Для приготовления приманки нужен препарат от садовых вредителей, содержащий вещество имидаклоприд. Это могут быть средства, которые используют для обработки деревьев от тли или борьбы с личинками майского жука.

Главная задача — сделать сахар привлекательным и одновременно смертельным для насекомых. Автор видео рассказывает:

Когда я развожу препарат для обработки растений, я просто сначала делаю более концентрированный раствор. Часть его использую для того, чтобы пропитать сахар, а остатки уже развожу до нужного количества воды.

Видео о том, как избавиться от муравьев в саду, можно посмотреть здесь:

Пошаговая инструкция: как приготовить приманку

  • Подготовьте концентрат — возьмите порцию препарата, которая обычно рассчитана на 10 литров воды, но растворите ее только в одном литре.
  • Смешайте с сахаром — рассыпьте сахар на бумаге и равномерно опрыскайте его приготовленным раствором.
  • Дайте сахару просохнуть, чтобы он снова стал рассыпчатым, и пересыпьте в бутылку для хранения.

Рассыпьте готовое средство там, где скопились насекомые или находятся входы в их гнезда.

Почему уничтожение муравьев — ключ к чистому саду

Борьба с муравьями — это первый шаг к здоровому саду. Как отмечает автор видео: "Мы не сможем эффективно избавиться от тли, не избавившись от муравьев, ведь они будут охранять ваше растение". Когда муравьи исчезают, естественные хищники, такие как божьи коровки, быстро уничтожают тлю без помощи химикатов.

Этот способ экономит семейный бюджет и помогает поддерживать порядок на участке в течение всего сезона.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

