Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

17 апреля 2026, 19:03
Сад под угрозой: ландыш, хмель, сумах и другие сорняки. Как с ними бороться без химикатов — простые и эффективные методы для вашего участка.
Растения-захватчики сада / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие растения способны уничтожить сад
  • Как бороться с растениями-агрессорами

Многие садоводы покупают цветы, ориентируясь на красивую картинку, но не учитывают их биологические особенности. Растения-агрессоры могут захватить территорию за несколько сезонов, уничтожить сортовые цветы и даже повредить фундамент зданий. Главред расскажет подробнее.

Главная опасность в том, что, пока вы любуетесь цветами, под землей разрастается мощная корневая система, которая вытесняет соседей. На канале "Кузя Квитковый" рассказывают о самых коварных видах и методах борьбы с ними.

видео дня

ТОП-5 самых коварных растений-агрессоров

Ландыш майский

Имеет мощное корневище, действующее по принципу "подземного блицкрига". Выделяет токсины, которые отравляют почву для других растений.

Физалис Франше (фонарики)

Его подземные побеги движутся со скоростью до 3 метров за сезон. Может внезапно "вынырнуть" посреди грядки с клубникой или в центре другой клумбы.

Сумах оленьерогий

Дерево-гидра. Если просто срезать один побег, стресс активирует спящие почки на корнях, и уже на следующей неделе вместо одного ростка появится пять.

Топ-5 растений- убийц сада / Инфографика: Главред

Девичья виноград

Тяжелая лиана, которая после дождя весит сотни килограммов. Своими усиками-присосками способна разрушать кирпичную кладку и забивать водостоки.

Хмель

Быстро становится неуправляемым из-за семенного размножения и способности каждого узла, коснувшегося земли, мгновенно пускать корни.

Эффективные методы контроля и борьбы

Чтобы обуздать эти растения без использования агрессивной химии, рекомендуются три стратегии:

Стратегия "Подземная тюрьма"

Для растений с ползучими корнями (физалис, ландыш, мискантус) необходимо создавать физические барьеры.

  • Куски шифера, металлические листы или ведра без дна.
  • Барьер должен погружаться в почву минимум на 50 см, поскольку основная масса агрессивных корней залегает на глубине 20–40 см.

Метод "светового голодания"

Если захватчик уже захватил большой участок (например, фалярис или золотарник):

  • Накройте участок толстым упаковочным картоном в 2–3 слоя.
  • Сверху насыпьте 10–15 см мульчи (солома, щепа).
  • Через год без фотосинтеза корни перегниют, а почва обогатится целлюлозой.

Термический шок для дорожек

Если агрессор пробился сквозь плитку или садовую дорожку, вместо соли (которая убивает микрофлору земли) используйте кипяток. Горячая вода разрушает клеточные мембраны растения, обеспечивая экологичное и быстрое уничтожение ростка.

Об источнике: канал "Кузя Квитковый"

Канал "Кузя Квитковый" — это украинский YouTube-канал о саде, огороде и уходе за растениями. Автор в формате коротких видео делится практическими советами для дачников: выращивание овощей и цветов, уход за почвой, защита растений от вредителей и сезонные работы в саду. Контент подается простым языком, ориентирован на бытовое садоводство и личный опыт, без признаков крупного медийного проекта или официальной аграрной организации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы огород комнатные растения интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять