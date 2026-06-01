Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

Вы узнаете:
- Какие вещи нельзя вытирать бумажными полотенцами
- Чем заменить бумажные полотенца
Бумажные полотенца кажутся универсальным решением для любой бытовой ситуации. Они всегда под рукой, быстро впитывают жидкость и помогают убрать пятна. Но их структура вовсе не так безопасна, как может показаться.
Какие поверхности нельзя вытирать бумажными полотенцами
Под микроскопом волокна бумаги выглядят короткими, жесткими и неровными, пишет Oboz.ua. При контакте с деликатными поверхностями они оставляют микроцарапины, ворсинки или даже повреждают покрытие.
Экраны телефонов, телевизоров и компьютеров
Современные экраны имеют специальные покрытия — антибликовое и олеофобное. Именно они защищают от бликов и помогают легко удалять следы пальцев. Бумажное полотенце постепенно стирает эти слои, оставляя невидимые царапины. Через несколько недель экран становится матовым, а повреждения проявляются при освещении. Для ухода за техникой рекомендуем использовать только мягкие салфетки из микрофибры.
Зеркала и закаленное стекло
Кажется, что бумажное полотенце быстро уберет следы на зеркале или стекле. На самом деле оно оставляет ворсинки и полосатые разводы, которые придется вытирать еще раз. Зеркало будет сиять только после протирания микрофиброй или специальной салфеткой для стекла.
Очки
Линзы очков имеют такое же чувствительное покрытие, как и экраны. Даже несколько движений бумажным полотенцем оставляют микроцарапины, которые со временем ухудшают четкость зрения. Для ухода за очками рекомендуем использовать специальную ткань, которая прилагается при покупке.
Деревянная мебель и паркет
Древесина реагирует на влагу, а бумажное полотенце быстро впитывает воду и может оставить излишки жидкости на поверхности. Это приводит к набуханию, изменению цвета и деформации. Для ухода за деревом лучше брать хорошо отжатую мягкую ткань и соблюдать правила ухода за деревянными поверхностями.
Тефлоновые и антипригарные сковородки
Антипригарное покрытие — одна из самых уязвимых частей кухонной посуды. Бумажное полотенце царапает его, постепенно разрушая защитный слой. В результате частицы покрытия могут попасть в еду.
