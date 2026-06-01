Какие вещи категорически нельзя вытирать бумажными полотенцами: список удивит

Рассказываем, какие поверхности не стоит протирать бумажными полотенцами и чем их лучше заменить при уборке.

Какие поверхности нельзя вытирать бумажными полотенцами

Вы узнаете:

Какие вещи нельзя вытирать бумажными полотенцами

Чем заменить бумажные полотенца

Бумажные полотенца кажутся универсальным решением для любой бытовой ситуации. Они всегда под рукой, быстро впитывают жидкость и помогают убрать пятна. Но их структура вовсе не так безопасна, как может показаться.

Главред расскажет, какие вещи ни в коем случае нельзя вытирать бумажными полотенцами.

Какие поверхности нельзя вытирать бумажными полотенцами

Под микроскопом волокна бумаги выглядят короткими, жесткими и неровными, пишет Oboz.ua. При контакте с деликатными поверхностями они оставляют микроцарапины, ворсинки или даже повреждают покрытие.

Экраны телефонов, телевизоров и компьютеров

Современные экраны имеют специальные покрытия — антибликовое и олеофобное. Именно они защищают от бликов и помогают легко удалять следы пальцев. Бумажное полотенце постепенно стирает эти слои, оставляя невидимые царапины. Через несколько недель экран становится матовым, а повреждения проявляются при освещении. Для ухода за техникой рекомендуем использовать только мягкие салфетки из микрофибры.

Чем нельзя протирать экран телевизора / Инфографика: Главред

Зеркала и закаленное стекло

Кажется, что бумажное полотенце быстро уберет следы на зеркале или стекле. На самом деле оно оставляет ворсинки и полосатые разводы, которые придется вытирать еще раз. Зеркало будет сиять только после протирания микрофиброй или специальной салфеткой для стекла.

Очки

Линзы очков имеют такое же чувствительное покрытие, как и экраны. Даже несколько движений бумажным полотенцем оставляют микроцарапины, которые со временем ухудшают четкость зрения. Для ухода за очками рекомендуем использовать специальную ткань, которая прилагается при покупке.

Деревянная мебель и паркет

Древесина реагирует на влагу, а бумажное полотенце быстро впитывает воду и может оставить излишки жидкости на поверхности. Это приводит к набуханию, изменению цвета и деформации. Для ухода за деревом лучше брать хорошо отжатую мягкую ткань и соблюдать правила ухода за деревянными поверхностями.

Тефлоновые и антипригарные сковородки

Антипригарное покрытие — одна из самых уязвимых частей кухонной посуды. Бумажное полотенце царапает его, постепенно разрушая защитный слой. В результате частицы покрытия могут попасть в еду.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

