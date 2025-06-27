Как избавиться от следов пальцев на глянцевых поверхностях и зеркалах - лайфхак

Чудо-средство спасет хозяек от постоянного протирания поверхностей.

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Простое домашнее средство, которое поможет избавиться от отпечатков пальцев на поверхностях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как сделать средство против следов от пальцев на поверхностях

Что сделать, чтобы отпечатки пальцев не оставались на поверхности

Следы от пальцев на глянцевых поверхностях, технике и зеркалах часто раздражают хозяек. Ведь другого выхода, кроме как постоянно протирать их они не знают.

Однако Главред выяснил, что можно избавиться от отпечатков пальцев на поверхностях с помощью одного чудо-средства. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

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В обычном распылителе нужно смешать 2 столовые ложки ополаскивателя для посудомоечных машин, 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки моющего средства для посуды и полстакана воды.

"Хорошо это все перемешайте и ваш раствор готов. Наносим его на поверхности и хорошо вытираем тряпкой. После этого, когда вы будете касаться поверхностей, следы будут просто исчезать", - рассказала блогерша.

Смотрите видео, как приготовить средство от следов пальцев на поверхностях:

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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