Как избавиться от следов пальцев на глянцевых поверхностях и зеркалах - лайфхак

Вы узнаете:
- Как сделать средство против следов от пальцев на поверхностях
- Что сделать, чтобы отпечатки пальцев не оставались на поверхности
Следы от пальцев на глянцевых поверхностях, технике и зеркалах часто раздражают хозяек. Ведь другого выхода, кроме как постоянно протирать их они не знают.
Однако Главред выяснил, что можно избавиться от отпечатков пальцев на поверхностях с помощью одного чудо-средства. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
В обычном распылителе нужно смешать 2 столовые ложки ополаскивателя для посудомоечных машин, 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки моющего средства для посуды и полстакана воды.
"Хорошо это все перемешайте и ваш раствор готов. Наносим его на поверхности и хорошо вытираем тряпкой. После этого, когда вы будете касаться поверхностей, следы будут просто исчезать", - рассказала блогерша.
Смотрите видео, как приготовить средство от следов пальцев на поверхностях:
@dianagologovets Сохраняйте классное средство от следов пальцев на технике и зеркалах ? Смешать: 2 ложки ополаскивателя для посудомойки 1 ложку уксуса 2 ложки моющего средства для посуды Полстакана воды Раствором протереть поверхности и все готово ? #чемотмыть#чистотаипорядок#убираем вместе#мотивациянауборку#gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#уборка#полезныесоветы#лайфхакдлядома♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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