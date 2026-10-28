Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

Зеленский рассказал о предложениях США по Донбассу, ЗАЭС и обмену территориями.

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Донбасс, ЗАЭС и обмен территориями - что предложили США Киеву / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Какие компромиссы по Донбассу и ЗАЭС рассматривались на переговорах

Почему Европа должна участвовать в обеспечении безопасности Украины

Что Зеленский сказал о ракетах Patriot, Трампе и подготовке Киева к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали американских предложений относительно территорий, Запорожской атомной электростанции и возможных компромиссов в рамках переговоров о завершении войны. США рассматривали создание демилитаризованной зоны на Донбассе, обмен территориями и особый статус части Кинбурнской косы. В то же время Украина настаивает, что территориальные вопросы должны обсуждаться непосредственно лидерами воюющих государств, а будущие договоренности о безопасности не могут игнорировать роль Европы.

Главред выяснил, какие предложения США рассматривали в отношении Донбасса и ЗАЭС, от чего зависит новый раунд переговоров Украины, России и Соединенных Штатов.

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От чего зависит встреча Украины, США и России в Абу-Даби

Проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических переговорных групп Украины, России и США зависит от американской стороны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 27 октября, передает Укринформ.

По его словам, украинская и российская стороны положительно отнеслись к такому формату, однако Соединенные Штаты сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке, что может повлиять на график дипломатических контактов.

Зеленский пояснил, что перспективы встречи в Абу-Даби зависят от того, сможет ли американская делегация принять участие в запланированных консультациях. Он также предположил дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое может повлиять на международную повестку дня.

"На мой взгляд, эта встреча в Абу-Даби зависит от американской стороны: примерно так же, как это было со встречей в Брюсселе. Россияне подтвердили, мы подтвердили. На мой взгляд, сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны. Потому что все сказали, что положительно рассматривают такой формат встречи. А для Соединенных Штатов Америки основной фокус внимания - Ближний Восток", - отметил президент.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

По словам главы государства, американские партнеры просили изменить дату предыдущей встречи, чтобы их представители могли оставаться в Вашингтоне. Украина ожидает новых предложений по согласованию формата и времени консультаций.

"Там может произойти эскалация, и многие об этом говорят. Я думаю, что так и будет", - сказал Зеленский.

Что Украина и Россия планируют обсудить на переговорах в Абу-Даби

Несмотря на неопределенность с датой, украинская сторона определила круг вопросов, которые хотела бы вынести на переговоры. Перед беседой с российским руководством премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб обсудили с Зеленским возможную повестку дня. После контакта с Владимиром Путиным они передали украинскому президенту его позицию и сообщили о том, что, по их впечатлениям, российская сторона настроена на встречу.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от технических переговорных групп не только обсуждения общих принципов завершения войны, но и конкретных шагов по снижению напряженности. Среди приоритетов - энергетическая безопасность, ситуация на море, возвращение пленных и определение возможного формата встречи на уровне лидеров государств.

"В ночь на вторник у меня состоялся разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии в продолжение нашей встречи в Осло и перед их сегодняшним контактом с российской стороной. Мы обсудили повестку дня предстоящей запланированной трехсторонней встречи переговорных групп в ноябре в Абу-Даби. И они хотели обсудить это со мной, а затем - с лидером России", - рассказал президент.

Глава государства уточнил, что Киев рассматривает предстоящие консультации как возможность продвинуться в вопросах, которые непосредственно касаются безопасности граждан и прекращения боевых действий. В то же время окончательный результат будет зависеть от готовности сторон перейти от обсуждения к практическим договоренностям.

"Шаги по деэскалации в сфере энергетики, а также на море, обмен пленными и их возвращение домой, а также обсуждение того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров. Это повестка дня с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами", - пояснил Зеленский.

Президент также сообщил, что Норвегия и Финляндия планируют связаться с советниками по национальной безопасности других европейских государств. Это необходимо, чтобы ознакомить партнеров с результатами беседы с российским руководством и согласовать дальнейшие действия.

Какие предложения США по Донбассу и ЗАЭС раскрыл Зеленский

Отдельным направлением переговоров остается территориальный вопрос, который Украина считает одним из самых сложных в процессе завершения войны. По словам президента Владимира Зеленского, в ходе предварительных консультаций рассматривались различные варианты урегулирования, в частности в рамках так называемого 28-пунктного плана. Американская сторона поднимала вопрос о Запорожской атомной электростанции, возможном обмене территориями и создании демилитаризованных зон.

Зеленский пояснил, что территориальные предложения обсуждались в различных документах, однако это не означает достижения договоренностей. Киев готов рассматривать возможные варианты, но настаивает на соответствующем уровне переговоров, поскольку такие решения касаются суверенитета и будущей безопасности Украины.

"Что будет с ЗАЭС? Что будет с некоторыми территориями, которые американцы предлагали решать в формате land swaps? Затем был вопрос о Донбассе, было предложение создать буферную зону или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения. В качестве компромисса мы были готовы это обсудить", - сказал президент.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Еще одним пунктом американских предложений была Кинбурнская коса. По словам Зеленского, партнеры предлагали демилитаризовать одну ее часть, оставив ее под украинским контролем. Однако президент не сообщил о достижении окончательной договоренности по этому варианту.

"Также Кинбурнская коса: они предлагали сделать одну часть демилитаризованной, которая могла бы находиться под контролем Украины. Все эти вопросы - это вопросы территорий. Их могут формулировать в разных форматах, и это происходило", - отметил глава государства.

Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что территориальные предложения нельзя считать согласованными только потому, что их включили в проекты документов или обсудили в ходе предварительных консультаций. Он также отметил, что Россия постоянно пытается сделать вопрос территорий частью повестки дня переговоров.

"Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что россияне постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне - это не тот вопрос, который якобы можно решить на уровне черновиков, каких-то предварительных бесед или чего-то подобного", - подчеркнул президент.

Почему территориальные вопросы должны решать лидеры Украины и России

Объясняя позицию Киева относительно возможных компромиссов, Владимир Зеленский подчеркнул, что окончательные решения по территориям не могут принимать представители переговорных групп или посредники. По его словам, партнеры понимают деликатность этой темы для Украины, поэтому во время предварительных контактов не могли подробно обсуждать её без участия глав государств.

Президент также пояснил, что территориальный вопрос связан с будущим завершением войны и системой гарантий безопасности. Поскольку такие гарантии должны учитывать фактический контроль над территориями, стороны должны рассматривать эти вопросы комплексно.

"Наши партнеры не могли глубоко вникать в вопросы территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия связывает территориальные требования с завершением войны и будущими договоренностями по безопасности. В то же время Украина не отказывается от переговоров по этой теме, но считает неприемлемым решать её без надлежащего представительства сторон.

"Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что Россия постоянно хочет его обсуждать и делает это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне", - пояснил президент.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какие гарантии безопасности Украина хочет получить от США и Европы

Вопрос территорий напрямую связан с будущей системой защиты Украины после завершения войны. Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассматривает несколько вариантов гарантий безопасности, среди которых двусторонние обязательства Соединенных Штатов, участие Коалиции желающих при американской поддержке и членство в НАТО. При этом роль Европы будет зависеть от конкретной модели, которую будут обсуждать партнеры.

По словам президента, двусторонний формат с США может предусматривать механизм, аналогичный статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. В то же время варианты с участием Коалиции желающих или НАТО невозможно предметно обсуждать без европейских государств.

"Существует несколько форматов гарантий безопасности, которые мы обсуждаем: в одном из них участвует Европа, а в другом - нет. Первый формат - это двусторонние гарантии безопасности со стороны США для Украины. Речь идет о системе гарантий, аналогичной статье 5. Второй формат - это Коалиция желающих с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может быть обсужден без Европы. Третий вариант - это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы - без той Европы, которая является частью Альянса", - заявил Зеленский.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Президент добавил, что европейские партнеры нужны не только для обсуждения оборонных обязательств, но и для планирования восстановления Украины. Европейские страны финансируют военную помощь и украинский бюджет, поэтому их участие важно и для послевоенной экономической поддержки.

"Потому что сейчас Европа финансирует оружие для Украины и наш бюджет. И точно так же мы рассчитываем и на бюджет, и на ЕС, и на лидеров, на их бизнес, который будет приезжать в Украину и помогать восстановлению Украины. Такой, условно говоря, "План Маршалла" без Европы мы не видим", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина может обсуждать с Россией общие принципы при посредничестве США. Однако когда речь пойдет о конкретных гарантиях, предполагающих участие европейских государств, их необходимо привлекать непосредственно к переговорам.

Почему Норвегия и Финляндия хотят более активно участвовать в переговорах

Участие европейских государств в дипломатическом процессе стало отдельной темой после контактов лидеров Норвегии и Финляндии с российским президентом. Владимир Зеленский сообщил, что инициатива исходила от Александра Стубба и Йонаса Гару Стере. Они стремятся не только получать информацию о переговорах через Соединенные Штаты, но и непосредственно участвовать в обсуждении вопросов, влияющих на европейскую безопасность.

Президент положительно оценил такую позицию и пояснил, что обе страны, как соседи России, имеют собственные интересы в сфере безопасности. По его мнению, их привлечение может помочь обеспечить более широкое информирование европейских партнеров и создать дополнительный канал дипломатической коммуникации.

"Это была инициатива лидеров Норвегии и Финляндии. В своём официальном заявлении они как раз и отметили, что Норвегия и Финляндия представляют Норвегию и Финляндию. И выступают не просто как европейские страны, а как страны-соседи России. И это справедливо, что они делятся этой информацией со всеми европейцами и обсуждают повестку дня с Украиной, Европой, Соединенными Штатами. Они хотят играть более значительную роль", - пояснил Зеленский.

Глава государства также прокомментировал последствия предыдущих контактов между Россией и западными странами. По его мнению, встреча Владимира Путина с президентом США на Аляске способствовала восстановлению дипломатических связей России, после чего происходили и другие контакты, в частности на уровне советников по национальной безопасности и разведывательных служб.

"На мой взгляд, встреча на Аляске в свое время сняла дипломатическую изоляцию с России. Это факт: россияне были дипломатически изолированы значительной частью мира, и Аляска сняла эту изоляцию. После Аляски уже были контакты со стороны европейцев. Просто не так открыто, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии", - отметил президент.

Аляска / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что формат открытых консультаций позволяет партнерам заранее согласовывать темы обсуждения и обмениваться информацией. Он считает, что Европа должна быть полноценным участником переговоров, если их результаты будут касаться её безопасности.

Какие гарантии безопасности для себя требует Россия

Помимо украинских потребностей в области безопасности, на переговорах поднимается вопрос о гарантиях для России после завершения войны. Владимир Зеленский заявил, что Москва рассматривает эту тему гораздо шире, чем возможные обязательства Украины не наносить удары по российской территории. По словам президента, Россия хочет обсуждать договоренности с США или НАТО, которые могли бы изменить общую систему безопасности в Европе.

Зеленский подчеркнул, что Украина не располагает полной информацией о конкретных требованиях Москвы к Альянсу. В то же время он считает, что обсуждение масштабных договоренностей по безопасности с Россией не должно опережать решение вопроса о войне против Украины и определение гарантий для украинского государства.

"Для них это гораздо более широкий и специфический вопрос. Они хотят свой договор с НАТО или с Соединёнными Штатами как с одним из фундаментальных участников НАТО. Я не знаю всех этих деталей полностью, но нельзя обсуждать с Россией какие-либо глобальные гарантии безопасности для них до тех пор, пока еще не ясно, как и на какой основе закончится их война против Украины, и пока мы не знаем, какие гарантии безопасности будут у нас", - сказал президент.

Глава государства также напомнил, что Москва поднимала вопрос об изменении системы безопасности в Европе ещё до полномасштабного вторжения. По его мнению, российские требования связаны со стремлением пересмотреть распределение влияния и правила присутствия военной инфраструктуры в регионе.

"Это не новый вопрос - обсуждение их желания перераспределить сферу влияния, а значит, и гарантии безопасности для Российской Федерации. Я не знаю, сколько раз Россия поднимала этот вопрос, но я думаю, что это именно тот вопрос, который они поднимали перед США до начала полномасштабной войны", - отметил Зеленский.

Президент также высказался против возможного отступления НАТО от существующих позиций в области безопасности. Он считает, что сокращение военного присутствия или инфраструктуры Альянса может быть воспринято как проявление слабости, хотя и признал, что вопрос об американском военном присутствии в Европе также обсуждается.

Почему Зеленский опасается новых экономических договоренностей между США и Россией

Особое внимание президент уделил так называемому "дизельному соглашению" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Владимир Зеленский считает, что договоренности в сфере энергетики могут создать основу для дальнейшего сближения Вашингтона и Москвы в экономических вопросах. По его словам, потенциальными темами следующих соглашений могут стать удобрения, газ, замороженные активы и возможное ослабление санкций в отношении отдельных российских лиц и структур.

Зеленский отметил, что Россия может использовать собственные природные ресурсы в качестве аргумента для заключения соглашений с Соединенными Штатами. В то же время он выразил сомнение, что такое сотрудничество обеспечит Америке долгосрочные преимущества, поскольку за экономическими предложениями Москвы могут стоять дополнительные политические условия.

"Я считаю, что „дизельное соглашение" открывает для россиян возможности для последующих подобных шагов. Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично произошло - снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру России", - заявил президент.

Он добавил, что российская сторона располагает значительными запасами природных ресурсов и централизованной системой управления ими, что позволяет Москве формировать предложения для американского рынка. Однако, по мнению Зеленского, краткосрочная экономическая выгода не обязательно будет соответствовать долгосрочным интересам США.

"Россия понимает, что у них, в отличие от других стран мира, есть такие природные ресурсы, возможности, запасы и такое вертикальное управление всем этим, что они действительно могут предложить Америке своеобразный "экономический брак" - как бы досадно это ни звучало. Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что в России в каждой сделке есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но где-то на коротком пути может казаться, что могут быть выгоды", - сказал Зеленский.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

О чем могут говорить США, Китай и Россия и почему Зеленский опасается "Ялты-2"

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что возможная встреча США, Китая и России может касаться войны на Ближнем Востоке и ситуации в Украине. В то же время глава государства предостерег от сценария, при котором три государства будут пытаться договориться о перераспределении международного влияния без учета интересов других стран.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент "Укринформа". Президент подчеркнул, что наибольшую дипломатическую выгоду от такого формата может получить Москва, тогда как заинтересованность Пекина он считает сомнительной.

"О чём могут говорить Китай, Россия, Америка - на сегодняшний день точно не определено. Безусловно, будут говорить о Ближнем Востоке. Безусловно, будут говорить об Украине. Очень не хочется, чтобы это была "Ялта-2, 3, 4", когда происходит перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений - что можно так перераспределить", - сказал он.

Зеленский также пояснил, что современный мир существенно отличается от международного порядка до и после Второй мировой войны. По его мнению, технологические изменения и фрагментация мира не позволяют трем государствам просто договориться о разделе сфер влияния.

"Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгоду этого формата для России. Посмотрим, что это будет за встреча", - сказал президент.

В то же время Украина заинтересована в том, чтобы трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России в Абу-Даби состоялась раньше возможных переговоров в Китае.

Почему Зеленский считает проведение выборов во время войны опасным для Украины

Отдельно Владимир Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Украине во время войны. Президент считает, что голосование в нынешних условиях может усилить внутренние противоречия и поставить под угрозу стабильность государства. По его словам, для подготовки безопасного избирательного процесса требуется как минимум шесть месяцев, однако конкретные сроки будут зависеть от обстоятельств завершения войны и гарантий безопасности.

"Люди, которые поднимают эту тему о выборах, наверное, преследуют какие-то свои цели, но точно не думают об Украине, безопасности, государстве. Как можно провести выборы во время войны? Это точно разделит и разрушит наше государство", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на правовые ограничения, связанные с выборами во время военного положения. Он отметил, что организация голосования требует не только времени, но и надлежащих условий для участия всех граждан, в частности военнослужащих, украинцев за рубежом и жителей временно оккупированных территорий.

"Я не могу сказать, сколько потребуется времени. Это зависит от того, в какой момент и как мы закончим войну, какие будут гарантии безопасности для Украины и так далее", - пояснил президент.

Среди ключевых препятствий для проведения выборов Зеленский назвал постоянные ракетные и дронные атаки России. По его словам, в нынешних условиях обеспечить безопасность избирателей и полноценное волеизъявление невозможно.

"На мой взгляд, закон, Конституция и логика согласуются. На сегодняшний день голосовать в условиях всех этих вызовов невозможно", - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский допустил, что прекращение огня на определенный период могло бы создать условия для подготовки избирательного процесса. Он связал возможность голосования с решением ключевых вопросов безопасности и призвал учитывать реальные условия, а не только политические требования.

"Если Америка и Россия будут продолжать эту тему, прячась за словосочетанием „демократические выборы", пытаясь просто заменить меня, то я ответил: дайте перемирие на определенное время - чтобы решить основные вопросы безопасности", - заявил Зеленский.

Сколько ракет Patriot Украина получает ежемесячно

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский также рассказал о проблемах с обеспечением украинской противовоздушной обороны ракетами-перехватчиками. По его словам, в 2026 году Украина будет получать в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц. Таких объемов недостаточно для покрытия всех потребностей, особенно с учетом российских баллистических атак.

Президент пояснил, что Украина закупает различные виды вооружения в США в рамках программы PURL, а европейские партнеры финансируют соответствующие поставки. Однако обеспечение систем Patriot остается особенно сложной задачей, поскольку количество доступных ракет ограничено, а потребности Украины постоянны.

"Программа PURL предусматривает много разных вещей: 20-миллиметровые снаряды для F-16, HIMARS, а также "Патриоты" и AIM. Мы многое покупаем в США. Европа заплатила, всё поступило, и всё было хорошо. Но в некоторых случаях, особенно с "Петриотами", это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем, - вот что мы получим в 2026 году", - сообщил Зеленский.

PURL / Инфографика: Главред

Глава государства подчеркнул, что поиск дополнительных ракет стал постоянной частью его работы с международными партнерами. По его словам, даже после принятия решений о поставках необходимо продолжать поиск новых ресурсов, поскольку потребности украинской ПВО превышают доступные объемы.

"И когда принимается положительное решение с той или иной страной, мне дают 5, 10, 20 или 2 ракеты - я очень благодарен. Я сегодня живу в таких условиях, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые партии, новые ракеты, новую защиту. Нам это нужно каждый день - спасать жизни наших людей от российских баллистических ракет", - отметил президент.

Зеленский также рассказал о беседе с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, в ходе которой просил утвердить дополнительный пакет ракет на зимний период. По его словам, Украине требуется конкретное количество перехватчиков, а американская сторона пояснила, что их запасы также ограничены.

"Я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях. Когда мы разговаривали с президентом Трампом в Нью-Йорке, я попросил его: „Дайте мне зимний пакет". Я сказал ему: „Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас". Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то мы не будем наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам. А он спросил меня, где их взять. И я сказал ему, в каких странах они есть. А он ответил, что они приложат все усилия, но им нужны ракеты, потому что у них их не так много", - рассказал Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

Возобновила ли Украина обмен разведывательными данными с США

На фоне обсуждения американской военной помощи президент сообщил о возобновлении обмена разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами.

Возобновление обмена разведданными важно для военного сотрудничества двух государств, однако президент в приведенном заявлении не раскрыл подробностей относительно объемов информации, механизмов ее передачи или конкретных направлений сотрудничества.

"Обмен разведданными возобновился. Мы благодарны американским партнерам - всем, кто это сделал: и президенту Дональду Трампу, и военным, и каждому, кто помогал", - заявил Зеленский.

Кто может стать послом Украины в США

Владимир Зеленский также рассказал о консультациях по поводу кандидатуры будущего посла Украины в Соединенных Штатах. По его словам, среди рассматриваемых кандидатур были премьер-министр Юлия Свириденко, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Президент пояснил, что для этой должности важны знание английского языка, понимание американской системы и способность работать над военными вопросами. Он положительно оценил потенциал Палисы, но отметил, что тот не хочет покидать Украину и стремится вернуться к службе в бригаде.

"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно над военными вопросами, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня в бригаду. Я никуда из Украины не уеду"", - рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что консультации по поводу назначения дипломатического представителя в США будут продолжаться. Окончательного решения по кандидатуре в приведенном заявлении он не объявил.

Почему Зеленский призвал Кличко усилить подготовку Киева к зиме

Отдельно президент прокомментировал подготовку столицы к зимнему периоду и возможное привлечение дополнительных управленцев к работе над её устойчивостью. Владимир Зеленский заявил, что попытки найти специалистов для укрепления Киева вызывают у мэра Виталия Кличко опасения относительно возможной замены. В то же время президент заверил, что его цель заключается в защите критически важной инфраструктуры, а не в политическом противостоянии с мэром.

По словам Зеленского, в условиях войны городские власти должны обеспечить готовность ключевых объектов к возможным российским атакам и зимним вызовам. Он привел пример Харькова, где городские власти и областная администрация, по его оценке, совместно работают над решением проблем города.

"Как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра создается впечатление, что кто-то хочет его заменить", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что не имеет личных претензий к Кличко, однако считает совместную работу органов власти необходимой для подготовки столицы к сложной зиме. Он подчеркнул, что вопрос защиты инфраструктуры не должен становиться поводом для политических споров.

"Очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и контролировать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе", - отметил Зеленский.

Президент призвал все ответственные институты сосредоточиться на совместной работе ради безопасности столицы и ее жителей.

"У нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать", - подытожил глава государства.

Переговоры о завершении войны могут затянуться до конца зимы 2027 года: что нужно для замораживания конфликта

Полноценные переговоры о завершении войны в Украине возможны при условии участия Европы, которая должна предоставить Киеву финансовые гарантии и добиться от России заверений о ненападении на европейские страны. Переговорный процесс может продлиться до конца зимы 2027 года. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

Аналитик связывает перспективу прекращения боевых действий с привлечением европейских партнеров к переговорам и выполнением конкретных условий. По его словам, президент Владимир Зеленский уже говорит о необходимости замораживания войны.

"Я сейчас очень осторожно высказываюсь по поводу временных прогнозов. Могу говорить только об условиях, которые могут помочь заморозить войну. Зеленский сам говорит, что Украине нужно замораживание. Это может произойти только в том случае, если к переговорному процессу полноценно присоединится Европа", - отметил Клочок.

Участие европейских стран, по мнению аналитика, не должно ограничиваться присутствием их представителей за столом переговоров. Он назвал два условия, которые должны сопровождать дипломатический процесс.

"Во-первых, Европа должна пообещать Украине финансирование после замораживания конфликта. Во-вторых, она должна получить заверения от России (хотя это и звучит странно), что та не будет нападать на европейские страны", - пояснил аналитик.

Среди возможных сценариев Клочок назвал отступление российских войск к административным границам Донецкой области или договоренность об отводе украинских и российских сил с передачей определенной территории под международный контроль.

"Возможно, тогда, когда Путин отступит к административным границам Донецкой области. Или если будут достигнуты договоренности об отводе украинских и российских войск, а определенную территорию передадут, условно, под контроль сил ООН. Но этому должны предшествовать договоренности между Украиной, Европой, Россией и США", - подчеркнул Клочок.

По оценке аналитика, формат международных переговоров уже меняется, однако окончательный состав участников процесса пока не определен. Он допускает, что поиск договоренностей продлится еще несколько месяцев.

"Мы уже видим, что формат переговоров меняется. По срокам это действительно может затянуться до конца зимы 2027 года", - подытожил он.

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