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Зачем обрабатывать обувь уксусом: что происходит после распыления

Марина Иваненко
27 октября 2026, 20:13
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Зачем распылять уксус внутри обуви? Как приготовить раствор против неприятного запаха, правильно обработать обувь и не повредить материал.
Зачем распылять уксус в обуви
Зачем распылять уксус в обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем распылять уксус внутри обуви
  • Как приготовить домашний раствор
  • Какие материалы нельзя обрабатывать уксусом

Запах в обуви - распространенная проблема, с которой не всегда справляются даже специальные дезодоранты. Они могут лишь временно маскировать неприятный запах, тогда как простое домашнее средство помогает бороться с его причинами. Один из популярных способов - обработка внутренней части обуви раствором белого уксуса и воды. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает El Cronista, этот домашний метод используют в качестве доступной альтернативы специальным средствам для ухода за обувью. Однако эффективность уксуса зависит от материала, степени загрязнения и причины появления запаха. Важно также правильно применять раствор, чтобы не повредить обувь.

видео дня

Зачем распылять уксус внутри обуви

Сам по себе пот почти не имеет запаха. Неприятный запах возникает в основном из-за бактерий, которые размножаются во влажной среде и разлагают компоненты пота. Именно поэтому обувь, которая долго остается влажной и плохо проветривается, может начать неприятно пахнуть.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая способна воздействовать на некоторые микроорганизмы и помогать устранять определенные запахи. В то же время не стоит считать его универсальным дезинфицирующим средством: эффективность зависит от концентрации раствора и конкретных условий.

Уксус также имеет характерный запах, который обычно ослабевает после высыхания. Однако перед использованием важно убедиться, что материал обуви выдерживает контакт с кислотой.

Видео о том, как правильно ухаживать за обувью, можно посмотреть здесь:

Как правильно наносить уксусный раствор

Процедура не требует сложных инструментов, но требует осторожности.

Приготовление раствора

Смешайте белый уксус и воду в равных пропорциях и перелейте смесь в бутылку с распылителем. Сначала проверьте её действие на небольшом незаметном участке материала.

Обработка обуви

Слегка распылите раствор внутри, не допуская сильного намокания. Не используйте этот способ без предварительной проверки для замши, натуральной кожи и других чувствительных материалов.

Тщательная сушка

Оставьте обувь в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не надевайте её, пока внутренняя поверхность полностью не высохнет. Не стоит сушить обувь под прямыми солнечными лучами, возле обогревателей или на батарее, поскольку это может повредить материал.

Повторение при необходимости

Если запах возвращается, сначала проверьте, достаточно ли хорошо просушивается обувь после носки. Постоянная влажность может способствовать повторному появлению неприятного запаха.

Если запах остаётся даже после чистки и сушки, можно попробовать пищевую соду. Насыпьте небольшое количество в сухую обувь, оставьте на несколько часов, а затем тщательно вытряхните. Не смешивайте уксус и соду напрямую: они вступают в реакцию друг с другом, нейтрализуя значительную часть действия друг друга.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Почему важно не только устранять запах

Главное условие свежести обуви - регулярная просушка и надлежащий уход. После длительного ношения стоит вынимать стельки, если это возможно, проветривать пару и не надевать одни и те же ботинки каждый день, не дав им высохнуть.

Уксусный раствор может служить вспомогательным средством, но он не заменяет полноценной очистки. Если неприятный запах сопровождается зудом, шелушением или покраснением кожи стоп, стоит обратить внимание на возможную грибковую инфекцию и проконсультироваться с врачом.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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