Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годами

Стилистка София показала вещи, которые остаются актуальными на протяжении многих лет.

https://glavred.info/fashion/stilistka-nazvala-10-bessmertnyh-veshchey-kotorye-ne-vyhodyat-iz-mody-godami-10807463.html Ссылка скопирована

Базовый гардероб 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие 10 вещей стоит иметь в базовом гардеробе

Как сочетать классическую одежду для повседневных образов

Базовый гардероб не обязательно должен состоять из вещей, соответствующих самым актуальным трендам сезона. Есть одежда и обувь, которые остаются уместными годами, легко сочетаются между собой и помогают создавать разнообразные образы. Главред расскажет о "бессмертных" вещах, которые останутся в гардеробе надолго.

1. Черный классический пиджак

Черный пиджак легко сочетается с различными элементами гардероба и может заменить легкую верхнюю одежду в теплую погоду, считает стилистка София. Фасон стоит выбирать в соответствии со своим стилем.

видео дня

"Первый лот - это черный пиджак. Двубортный, однобортный, с плечами, талией - как вам угодно. Черный классический пиджак, который просто служит базой и заменяет верхнюю одежду в теплые дни нашей жизни", - рассказала эксперт.

2. Классические черные брюки

Черные брюки станут альтернативой джинсам и спортивным штанам. Можно выбрать длинную или укороченную модель, со стрелками или без них.

"Классические черные брюки: в пол, укороченные, со стрелками или без. Отличная базовая вещь, особенно для моего гардероба, которая каждый раз спасает меня от необходимости надевать треники или джинсы, потому что они уже надоели", - отметила стилистка.

Пиджак и брюки / скриншот из видео

3. Белая рубашка

Белая рубашка подходит для многослойных образов и хорошо сочетается с брюками, джинсами, джемперами и платьями. Это универсальная вещь, которая помогает разнообразить повседневный гардероб.

"Белая рубашка - must-have, о которой я говорю каждый день и каждый раз. Очень классная вещь, которую можно надеть под джемпер, под брюки, поверх, под пиджак, на платье. Боже, как угодно. Это просто палочка-выручалка, и благодаря ей можно стилизовать очень много разных образов для девушек", - пояснила София.

4. Черное платье на запах

Черное платье с V-образным вырезом и заниженной линией плеча остается любимой вещью стилистки уже около восьми лет. Среди его преимуществ - удобный крой и ткань, которая не мнётся.

"Черное платье на запах. Знаете, сколько ему лет? Я купила его ещё в университете, я думаю, что это был, скорее всего, второй курс. Уже 8 лет оно неизменно присутствует в моём гардеробе, я всё ещё его ношу, и мне нравится этот крой", - поделилась стилистка.

Рубашка и платье / скриншот из видео

5. Классический тренч

Тренч дополняет повседневные образы и остается практичным вариантом верхней одежды. София приобрела свою классическую модель ещё до пандемии коронавируса.

"Далее, конечно, этот тренч, он был куплен ещё до ковида. Мне кажется, это был 18-й год", - рассказала стилистка.

6. Джинсы

Джинсы - универсальная основа повседневного гардероба. Укороченные, прямые или модели "мом" - выбирать стоит тот фасон, который лучше всего соответствует собственным предпочтениям.

"Конечно, моя основа - не поверю ни одному человеку, который говорит, что у него нет джинсов, - это джинсы. Укороченные, мом или прямые, в пол. Ну, здесь уже кому что нравится, но они присутствуют всегда, сколько себя помню", - отметила София.

Тренч и джинсы / скриншот из видео

7. Лонгсливы

Лонгсливы - лёгкие кофты с длинными рукавами, которые можно носить вместо футболок. Они подходят для повседневных комплектов и легко сочетаются с различными элементами гардероба.

"Конечно, лонгсливы, они могут быть разные, это не все, вы понимаете, что в шкафу у меня, скорее всего, ещё есть минимум 3–4 штуки, но это база вместо футболок, которые можно надеть под что угодно, суперудобно", - рассказала стилистка София.

8. Худи и свитшоты

Спортивные и более классические худи и свитшоты подходят для комфортных повседневных комплектов. София отмечает, что такие вещи остаются с ней на протяжении многих лет.

"Худи, свитшоты, спортивные, этот более классический, но он тоже со мной, я думаю, почти всю мою жизнь", - поделилась стилистка.

Лонгсливы и худи / скриншот из видео

9. Косуха

Кожаная косуха мужского кроя стала для Софии особенной покупкой. Важно выбирать классический фасон, который прошел проверку временем.

"Она суперкрутого фасона, да, мужского, она супертяжелая, ношу её не очень часто, но я более чем уверена, что она будет служить мне до конца моих дней", - рассказала София.

10. Классические кожаные лоферы

Лоферы, которые стилистка приобрела на первом курсе университета, остаются в её гардеробе уже десять лет. Классический дизайн и кожа делают эту пару примером долговечной покупки.

"Вот эти малышки, они были куплены на первом курсе моего университета, им уже 10 лет, девочки. Да, это кожа, я их ношу, ношу уже 10 лет, и они неубиваемые, классные, кожаные, классические лоферы", - поделилась стилистка.

Косуха и лоферы / скриншот из видео

Базовый гардероб 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

Читайте также:

Об авторе: sonyaprel София (@sonyaprel) - персональная стилистка и имидж-консультант из Праги, которая работает с клиентами как очно, так и в онлайн-формате по всему миру. Эксперт помогает формировать функциональный гардероб, специализируясь на создании капсульных коллекций, профессиональном анализе вещей и составлении практических style-гидов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред