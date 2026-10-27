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Как защитить собаку от мороза: что нужно изменить в будке

Марина Иваненко
27 октября 2026, 16:05
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Подготовка будки к зиме не требует больших затрат. Основные правила утепления, защиты от влаги и безопасного обустройства жилища для собаки.
Как подготовить собачью будку к холодам
Как подготовить собачью будку к холодам / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Чем утеплить будку для собаки зимой
  • Как защитить жилище от ветра и влаги
  • Когда собаку нужно забрать в помещение

С наступлением холодов владельцам собак, живущих во дворе, стоит позаботиться о тёплом и сухом месте для отдыха питомцев. Правильно обустроенная будка поможет защитить животное от ветра, влаги и холода. Для этого не обязательно тратить много денег - важно выбрать подходящий наполнитель, позаботиться об утеплении конструкции и защитить её от промерзания снизу. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает Agroinform.hu, при подготовке собачьей будки к зиме нужно учитывать не только теплоизоляцию, но и вентиляцию, защиту от осадков и безопасность материалов.

видео дня

Солома вместо одеял

В качестве подстилки в будке часто используют чистую сухую солому. Она удерживает воздух между стеблями, благодаря чему помогает сохранять тепло. Солому нужно регулярно проверять и заменять, как только она становится влажной или загрязненной.

Старые одеяла, полотенца и другой текстиль не всегда подходят для уличной будки. Они могут накапливать влагу, долго оставаться сырыми и остывать, из-за чего собаке будет сложнее согреться. Если подстилка намокла, её необходимо заменить на сухую.

Как защитить вход от холодного ветра

Будку желательно расположить так, чтобы вход не был направлен в сторону преобладающего холодного ветра. Проем должен быть достаточно большим, чтобы собака могла свободно заходить внутрь и выходить, но не чрезмерно большим, чтобы уменьшить потери тепла.

Дополнительную защиту может обеспечить гибкая завеса из специального безопасного материала, например из мягких ПВХ-полосок. Она должна легко отодвигаться, не пугать животное и не мешать ему свободно проходить. Важно регулярно проверять крепления и состояние материала.

Видео о том, как сделать утепленную будку для собаки, можно посмотреть здесь:

Утепление стен, пола и крыши

Тонкие стены, крыша и пол будки быстро остывают, поэтому по возможности стоит утеплить все эти части. Особое внимание следует уделить крыше: она должна быть целой, не пропускать дождевую воду и талый снег.

Утеплитель нужно полностью закрыть прочным внутренним покрытием, которое собака не сможет разгрызть или оторвать. Открытый пенопласт, минеральная вата и другие доступные для животного материалы могут представлять опасность, если собака будет их грызть или проглатывать. После обустройства будки следует проверить, нет ли острых краев, выступающих гвоздей и щелей, в которых животное может травмироваться.

Почему будку нужно поднять над землей

Будку не стоит устанавливать непосредственно на землю. Из-за контакта с холодной землей пол охлаждается, а влага и талый снег могут проникать внутрь и вызывать гниение древесины.

Лучше разместить конструкцию на устойчивых подставках, деревянном поддоне или специальной платформе. При этом будка должна оставаться неподвижной и безопасной для собаки. Пол должен быть сухим, а пространство под конструкцией - не задерживать воду.

Особого внимания зимой требуют короткошерстные, худые, пожилые и больные собаки, а также животные, которые плохо переносят холод. Даже хорошо утепленная будка не обеспечивает достаточной защиты в любую погоду. Во время сильных морозов, ледяного дождя или урагана собаку нужно перевести в сухое, защищенное от непогоды помещение с надлежащей температурой.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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