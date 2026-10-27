Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

Простой отвар помогает избавиться от кухонных запахов, однако требует соблюдения правил безопасности.

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Зачем испанцы осенью варят лимонные шкурки с имбирем / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Зачем осенью варят лимонную корку с имбирем

Как приготовить натуральный ароматизатор для дома

Каких правил безопасности следует придерживаться

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Вместо искусственных освежителей воздуха многие испанцы осенью используют простое домашнее средство: отвар лимонной кожуры с несколькими ломтиками свежего имбиря. В холодное время года люди дольше находятся в помещении, окна долгое время остаются закрытыми, а отопление делает воздух более сухим и тяжелым. Такой отвар помогает наполнить дом приятным ароматом без всякой химии, сообщает Mediafax.

Эффект объясняется составом ингредиентов. Цедра лимона содержит ароматические масла, в частности лимонен, который в основном и отвечает за характерный цитрусовый запах. Имбирь добавляет тёплую, немного острую ноту, которая дополняет свежесть лимона.

На слабом огне оба компонента постепенно выделяют ароматические соединения. Образующийся запах помогает заглушить другие кухонные запахи, например, рыбы, лука или жареной пищи. Кроме того, этот метод позволяет использовать кожуру, оставшуюся после приготовления блюд или напитков.

Как приготовить отвар

Особых ингредиентов для рецепта не требуется. Понадобятся кожуры двух-трёх лимонов и несколько ломтиков свежего имбиря. Их кладут в небольшую кастрюлю, заливают водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты, и доводят до кипения. После этого огонь уменьшают и оставляют смесь медленно кипеть.

Аромат можно разнообразить. Для этого в отвар добавляют палочку корицы, несколько бутонов гвоздики или веточку розмарина.

Чего нельзя делать

Уровень воды в кастрюле следует регулярно проверять и доливать жидкость по мере необходимости, чтобы кастрюля не осталась пустой на огне. Оставлять отвар на плите без присмотра нельзя, так же как и тогда, когда вы уходите из дома или ложитесь спать.

Для распространения аромата следует выбирать подходящий и безопасный способ нагрева и соблюдать основные меры предосторожности.

Смотрите видео о том, как сделать натуральный освежитель воздуха:

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