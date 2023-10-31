Цедра - особенно ценна: что можно сделать из кожуры лимона

Лимон – это невероятно полезный фрукт, который является не только источником витамина C, но и имеет множество полезных свойств. Но что делать с кожурой лимона, которую мы часто выбрасываем?
Мы расскажем вам о различных способах использования цедры лимона, которые не только сделают ваши блюда вкуснее, но и принесут пользу вашему здоровью.
Какая польза от корки лимона?
Корка лимона содержит витамины, антиоксиданты и фитохимические соединения, которые могут быть полезны для вашего здоровья. Так что, прежде чем выбрасывать кожуру, задумайтесь о том, как можно использовать ее в кулинарии и получить пользу для себя и своих блюд.
Что можно сделать с кожурой лимона?
Кожура лимона обладает сильным цитрусовым ароматом. Вы можете натереть цедру лимона на мелкой терке и добавить ее к различным блюдам, салатам, выпечке или напиткам.
Также добавление цедры лимона в чай или настойки придает им освежающий вкус. Просто положите немного цедры в ваш чайник или контейнер с настойкой и наслаждайтесь новым вкусом.
Куда можно добавить цедру лимона?
- Вы можете заморозить цедру лимона и использовать ее по мере необходимости. Замороженная цедра идеально подходит для приготовления десертов, соусов и коктейлей.
- Для приготовления домашнего лимонного масла можно замачивать цедру лимона в оливковом масле. Это масло придаст вашим салатам и блюдам неповторимый вкус и аромат.
- Просто смешайте цедру лимона с сахаром и используйте этот ароматизированный сахар в выпечке или для посыпки десертов.
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