Цедра - особенно ценна: что можно сделать из кожуры лимона

Кожуру лимона, которую обычно отправляют в мусорное ведро, можно применить с пользой.

https://glavred.info/lifehack/cedra-osobenno-cenna-chto-mozhno-sdelat-iz-kozhury-limona-10512901.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из кожуры лимона / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лимон – это невероятно полезный фрукт, который является не только источником витамина C, но и имеет множество полезных свойств. Но что делать с кожурой лимона, которую мы часто выбрасываем?

Мы расскажем вам о различных способах использования цедры лимона, которые не только сделают ваши блюда вкуснее, но и принесут пользу вашему здоровью.

Какая польза от корки лимона?

Корка лимона содержит витамины, антиоксиданты и фитохимические соединения, которые могут быть полезны для вашего здоровья. Так что, прежде чем выбрасывать кожуру, задумайтесь о том, как можно использовать ее в кулинарии и получить пользу для себя и своих блюд.

видео дня

Что можно сделать с кожурой лимона?

Кожура лимона обладает сильным цитрусовым ароматом. Вы можете натереть цедру лимона на мелкой терке и добавить ее к различным блюдам, салатам, выпечке или напиткам.

Также добавление цедры лимона в чай или настойки придает им освежающий вкус. Просто положите немного цедры в ваш чайник или контейнер с настойкой и наслаждайтесь новым вкусом.

Куда можно добавить цедру лимона?

Вы можете заморозить цедру лимона и использовать ее по мере необходимости. Замороженная цедра идеально подходит для приготовления десертов, соусов и коктейлей.

Для приготовления домашнего лимонного масла можно замачивать цедру лимона в оливковом масле. Это масло придаст вашим салатам и блюдам неповторимый вкус и аромат.

Просто смешайте цедру лимона с сахаром и используйте этот ароматизированный сахар в выпечке или для посыпки десертов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.