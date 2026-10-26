Родители потеряли обоих детей из-за удара РФ: в больнице умер 12-летний Артем

Мальчик более недели боролся за жизнь после удара дрона РФ по парку в Харьковской области.

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В больнице скончался 12-летний Артем Коваль / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vodolaga.sel.rada, ГСЧС Харьковской области

Что известно:

В Киеве скончался 12-летний Артем Коваль

Медики более недели боролись за жизнь мальчика

8-летняя сестра Артема Арина погибла на месте атаки

В киевской больнице скончался 12-летний Артем Коваль, получивший тяжелые ранения в результате российского удара беспилотника по парку "Юбилейный" в Новой Водолаге Харьковской области. Медики более недели боролись за его жизнь. Об этом сообщил Нововодолагский поселковый совет в Facebook.

"Более недели столичные медики творили невозможное, борясь за каждую минуту жизни мальчика, получившего крайне тяжелые ранения во время вражеского удара беспилотника по парку "Юбилейный". К сожалению, чуда не произошло - травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении. видео дня

Восьмилетняя сестра Артема, Арина, погибла на месте российской атаки. Их мама Лилия также получила ранения. В результате удара семья потеряла обоих детей.

"В один страшный момент родители потеряли всё самое дорогое - и сына, и дочь, а близкие - любимых, дорогих сердцу детей. Это абсолютное, безграничное горе, для которого нет слов утешения", - отметили в поселковом совете.

Почему украинской ПВО стало сложнее сбивать российские дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и снижают эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак.

По его словам, часть средств ПВО требует хорошей видимости, поэтому неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности для украинских военных.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время российские беспилотники продолжают представлять угрозу для Украины. Даже если до целей долетает небольшое количество дронов, они могут нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Удар по парку в Новой Водолаге - что известно

Напомним, российские войска атаковали центральный парк в Новой Водолаге 19 октября. В момент удара там находилось много людей, в том числе семьи с детьми.

Среди погибших также были учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина, 34-летняя Юлия Спичак и 36-летняя Марианна Цимбал.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость ПВО и призвал партнеров не смягчать ограничения в отношении РФ после удара со стороны России. По данным Харьковской областной прокуратуры, атака на парк в Новой Водолаге была совершена БПЛА типа "Герань-3".

Нововодолагский лицей №1 сообщил о гибели учительницы Инны Марюхной и её годовалой дочери Ангелины. Согласно сообщению, удар унёс жизни ещё 11-летней девочки и трёх взрослых.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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