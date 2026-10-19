Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

Среди 15 раненых семеро детей, а прокуратура уже назвала тип беспилотника, которым оккупанты атаковали поселок

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Удар по парку, где отдыхали семьи с детьми: в Харьковской области погибли женщины и младенец / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Харьковской области

Что произошло:

Россия нанесла удар дроном по центральному парку Новой Водолаги

Погибли две женщины и младенец в детской коляске

Ранения получили 15 человек, среди них семеро детей

19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там отдыхало много людей, в том числе семьи с детьми. Погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Telegram.

По его словам, на месте работают все экстренные службы: полицейские оказывают домедицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

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"Очередной российский удар по мирным жителям. Атака на детей, не имевшая никакого военного смысла", - подчеркнул Выговский.

Впоследствии число пострадавших возросло до 15 человек, семеро из них - дети, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram. Реанимационные бригады доставляют раненых в больницы Харькова.

В эфире телемарафона "Единые новости" Синегубов уточнил, что в результате удара было повреждено кафе. По данным "Суспильного Харькова", одной из погибших женщин было примерно 25 лет.

"Это очередной террористический акт РФ. Враг наносит удар посреди дня по парку отдыха, зная, что там нет никакой военной инфраструктуры", - заявил глава области.

По состоянию на 18:22: число жертв удара по Новой Водолаге возросло до 6 человек. По словам Синегубова, среди погибших - трое детей.

Каким дроном атаковали Новую Водолагу

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали поселок беспилотником типа "Герань-3". Попадание произошло на открытой территории около 16:30, пишет "Украинская правда". Прокуратура начала расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал "Суспильному", что осколочные ранения получили девять взрослых и шестеро детей.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" опасны для гражданских

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью "Главреду" отметил, что новейшие российские реактивные дроны наносят удары прежде всего по мирным городам.

"Если говорить о дронах "Герань-4" и "Герань-5", то они терроризируют преимущественно гражданские города. Поэтому создают проблемы больше мирным жителям, чем военным", - подчеркнул он.

Говоря о боевой части таких беспилотников, комбат обратил внимание на её разрушительную силу.

"У "Герань-5" боевая часть тоже весит 90 кг, но дальность уже до 1000 километров. При этом БПЛА оснащен в основном осколочно-фугасной боевой частью, способной разрушать здания и наносить ущерб гражданскому населению", - пояснил "Лука".

В то же время, по мнению военного, защитить людей от такого террора можно лишь сочетанием двух мер - усилением ПВО и ударами по территории агрессора.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - подытожил комбат.

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября Россия атаковала ударными дронами Киевский район Харькова. Один из вражеских беспилотников попал в жилой многоэтажный дом и разрушил его верхние этажи. По данным ГСЧС, в результате серии ударов пострадали 12 человек, среди них один ребенок.

Вечером того же дня оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Одна из ракет разрушила подъезд четырехэтажного дома, под завалами вели поиски людей. В целом в результате атаки погибли три человека, ещё как минимум 15 пострадали, в том числе спасатель.

Еще одна смертоносная атака на Харьков произошла 5 октября. Тогда после удара тремя управляемыми авиабомбами число погибших возросло до пяти, еще 53 человека пострадали. Тела двух погибших спасатели нашли под завалами швейного цеха.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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