Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

Юрий Берендий
19 октября 2026, 18:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Среди 15 раненых семеро детей, а прокуратура уже назвала тип беспилотника, которым оккупанты атаковали поселок
Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине
Удар по парку, где отдыхали семьи с детьми: в Харьковской области погибли женщины и младенец / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Харьковской области

Что произошло:

  • Россия нанесла удар дроном по центральному парку Новой Водолаги
  • Погибли две женщины и младенец в детской коляске
  • Ранения получили 15 человек, среди них семеро детей

19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там отдыхало много людей, в том числе семьи с детьми. Погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Telegram.

По его словам, на месте работают все экстренные службы: полицейские оказывают домедицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

видео дня

"Очередной российский удар по мирным жителям. Атака на детей, не имевшая никакого военного смысла", - подчеркнул Выговский.

Впоследствии число пострадавших возросло до 15 человек, семеро из них - дети, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram. Реанимационные бригады доставляют раненых в больницы Харькова.

В эфире телемарафона "Единые новости" Синегубов уточнил, что в результате удара было повреждено кафе. По данным "Суспильного Харькова", одной из погибших женщин было примерно 25 лет.

"Это очередной террористический акт РФ. Враг наносит удар посреди дня по парку отдыха, зная, что там нет никакой военной инфраструктуры", - заявил глава области.

По состоянию на 18:22: число жертв удара по Новой Водолаге возросло до 6 человек. По словам Синегубова, среди погибших - трое детей.

Каким дроном атаковали Новую Водолагу

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали поселок беспилотником типа "Герань-3". Попадание произошло на открытой территории около 16:30, пишет "Украинская правда". Прокуратура начала расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал "Суспильному", что осколочные ранения получили девять взрослых и шестеро детей.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему реактивные "Шахеды" опасны для гражданских

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью "Главреду" отметил, что новейшие российские реактивные дроны наносят удары прежде всего по мирным городам.

"Если говорить о дронах "Герань-4" и "Герань-5", то они терроризируют преимущественно гражданские города. Поэтому создают проблемы больше мирным жителям, чем военным", - подчеркнул он.

Говоря о боевой части таких беспилотников, комбат обратил внимание на её разрушительную силу.

"У "Герань-5" боевая часть тоже весит 90 кг, но дальность уже до 1000 километров. При этом БПЛА оснащен в основном осколочно-фугасной боевой частью, способной разрушать здания и наносить ущерб гражданскому населению", - пояснил "Лука".

В то же время, по мнению военного, защитить людей от такого террора можно лишь сочетанием двух мер - усилением ПВО и ударами по территории агрессора.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - подытожил комбат.

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября Россия атаковала ударными дронами Киевский район Харькова. Один из вражеских беспилотников попал в жилой многоэтажный дом и разрушил его верхние этажи. По данным ГСЧС, в результате серии ударов пострадали 12 человек, среди них один ребенок.

Вечером того же дня оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Одна из ракет разрушила подъезд четырехэтажного дома, под завалами вели поиски людей. В целом в результате атаки погибли три человека, ещё как минимум 15 пострадали, в том числе спасатель.

Еще одна смертоносная атака на Харьков произошла 5 октября. Тогда после удара тремя управляемыми авиабомбами число погибших возросло до пяти, еще 53 человека пострадали. Тела двух погибших спасатели нашли под завалами швейного цеха.

Другие новости:

О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине обстрелы новости Харькова Харьковская область Олег Синегубов атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:21Война
Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

18:12Украина
Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

17:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Последние новости

19:21

Лавров цинично оправдал удары по Украине и вспомнил о "защите" русскоязычных

19:10

Путину доложили о "взятии" Доброполья: Коваленко раскрыл правдумнение

19:08

Появление клопов в жилых домах осенью: как защитить квартиру

18:51

Как обогреть дом и потратить меньше дров: хитрость, о которой мало кто знаетВидео

18:32

Зачем садоводы рассыпают соду в октябре: неожиданный результат

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
18:21

Погибли дети, много раненых: Россия ударила по парку на Харьковщине

18:12

Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

18:11

5 знаков зодиака, для которых конец октября станет временем больших перемен

18:07

Традиционные разделочные доски уходят в прошлое: что становится трендом

Реклама
17:53

Путин мог не дожить до 74-летия: бывшая депутат Госдумы РФ назвала причинуВидео

17:43

"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

17:31

Одна кнопка в авто усиливает запотевание окон: что не стоит делать в дождьВидео

17:28

Зачем раскладывать лавровый лист на грядках: особенности применения

17:26

Вишня отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать до морозов

17:19

Аномальное тепло в Украине задержится: какой будет погода до конца октября

17:02

Какую обувь носить с джинсами осенью 2026: стилистка назвала лучшие сочетания

17:02

Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней

16:57

Чтобы смородина обильно плодоносила: что нужно сделать во время осенней посадки

16:56

Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия

16:23

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина — в МИД предупредили об опасном сценарии

Реклама
16:18

Гороскоп на завтра, 20 октября: Ракам — волнение, Водолеям — любовь

16:03

Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за УкраинуВидео

15:58

Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

15:45

Туман и сильные дожди надвигаются на Украину: где ждать непогоды

15:29

Орехи чистятся сами без молотка за 5 минут – повар показал простой способВидео

15:17

Без Киева соглашения не будет: в Кремле удивили заявлением о мирных переговорах

14:44

"Скоро будут забронированы абсолютно все": в Кабмине анонсировали важные изменения

14:43

Секрет наваристого бульона не в специях: какие виды мяса рекомендуют сочетать повара

14:34

"Потеряла сознание": народная артистка упала и получила тяжелые травмы

14:34

Стиралка сильно трясется во время отжима: как устранить проблему самостоятельно

14:20

Кому требуется особое внимание: 4-месячные младенцы, страдающие молча

14:17

Когда в 2026 году менять летние шины на зимние: что говорит закон и будут ли штрафыВидео

13:59

Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

13:52

Подбор запчастей по VIN-коду: где ошибаются чаще всего новости компании

13:43

"Сейчас с бывшим": Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

13:43

Религиозные праздники ноября 2026 года: день Михаила, Андрея и начало поста

13:30

На Солнце произошла вспышка красного уровня: магнитная буря надвигается на Землю

13:26

Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном

13:23

Что сделать до Нового года, чтобы привлечь благосостояние и успех: 7 ритуалов

13:14

Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

Реклама
12:58

Как сварить свеклу за 15 минут: секрет быстрого приготовления

12:57

Посевной календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни для сада и огорода

12:57

Гладиолусы отблагодарят пышным цветением: когда выкапывать луковицы и где их хранить

12:45

Ангел Victoria's Secret вышла на подиум спустя месяц после родов и поразила фигуройВидео

12:34

"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

12:30

Гороскоп Таро на завтра 20 октября: Близнецам - свой день, Рыбам - выгорание

12:17

Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

12:08

Осталось пять лет: российскому шоумену подтвердили неутешительный диагноз

12:08

В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животнымиФото

11:50

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять