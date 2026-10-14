Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

Как сообщили в полиции, водитель не справилась с управлением, выехала на правую обочину и допустила наезд на дерево.

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Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей / коллаж: Главред, фото: hk.npu.gov.ua

Кратко:

ДТП произошло 13 октября

Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу

Родственники погибшей намерены забрать девочку к себе

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале 2026 года потеряла мужа и троих детей после российского удара по Богодухову. Женщина выжила в той атаке и в марте родила дочь Екатерину. Младенец также пострадал в аварии и сейчас находится в больнице. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

Ольга Кривогуб / Фото: suspilne.media/kharkiv

Что известно об аварии

ДТП произошло 13 октября примерно в 17:00-18:00. По словам главы Нововодолажской громады Александра Есина, Ольга ехала из Новой Водолаги в сторону Харькова. Примерно через 300 метров после выезда из населенного пункта автомобиль съехал с дороги.

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Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Ее дочь сначала доставили в медицинское учреждение Новой Водолаги, после чего перевезли в Харьков.

У девочки диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины. Директор больницы скорой и неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгений Благовещенский сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, родственники погибшей намерены забрать девочку к себе. Сейчас громада выясняет, есть ли возможность передать ребенка под их опеку.

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель не справилась с управлением, выехала на правую обочину и допустила наезд на дерево. В машине также находился 34-летний пассажир.

"В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу. Также пострадала семимесячная девочка", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Ольга Кривогуб держит на руках свою дочь Екатерину, которую родила в марте 2026 года / Фото: suspilne.media/kharkiv

Как Ольга потеряла мужа и троих детей

В ночь на 10 февраля 2026 года российские войска атаковали ударным беспилотником "Шахед" дом семьи в Богодухове. В результате удара погибли муж Ольги Григорий Шикула и трое детей - дочь и сыновья-близнецы.

Семья переехала в этот дом всего за день до трагедии. Жилье выбрали поближе к больнице, поскольку Ольга ожидала рождения четвертого ребенка.

34-летний Григорий был ветераном войны. Он около года защищал Украину на фронте, воевал на Купянском и Запорожском направлениях и потерял ногу.

После гибели мужа и детей Ольга родила дочь 11 марта. Девочку назвали Екатериной.

После трагедии Ольга пыталась начать жизнь заново вместе с новорожденной дочерью. При поддержке благотворительного фонда, пожертвований неравнодушных людей и Харьковской областной военной администрации она смогла приобрести дом в Новой Водолаге. Однако 13 октября жизнь женщины оборвалась.

Григорий Шикула с сыновьями-близнецами / Фото: suspilne.media/kharkiv

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