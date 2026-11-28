https://glavred.info/politics/shabunin-pytaetsya-prevratit-zapadnuyu-pomoshch-ukraine-v-rychag-politicheskogo-davleniya-shnayder-10816448.html Ссылка скопирована

Фото: УНИАН

Заявления главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина во время командировки в Берлин поднимают вопрос об использовании международной помощи Украине в качестве инструмента политического давления для защиты интересов руководства НАБУ, САП и антикоррупционных активистов.

Такое мнение высказал блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

Шнайдер обратил внимание на то, что Шабунин, общаясь с европейскими политиками, фактически связывает международную поддержку Украины с ситуацией вокруг антикоррупционных органов. При этом сам активист должен ответить на вопросы об уплате налогов: по утверждению Даниила Гетманцева, только за 2025 год Шабунин недоплатил в государственный бюджет 352,8 тыс. грн.

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"Неужели требование к Кривоносу и Клименко явиться на заседание парламентской временной следственной комиссии, а к антикоррупционным активистам – платить налоги и соблюдать законодательство – является достаточным основанием, чтобы ставить под сомнение международную поддержку Украины?" – отметил Шнайдер.

По его словам, независимость антикоррупционных органов не означает личной неприкосновенности их руководителей, а статус антикоррупционного активиста не дает права требовать для себя особых правил. В то же время срыв западного финансирования может иметь катастрофические последствия для обороноспособности государства.

"Украина воюет за свое существование, а не за политическое будущее Шабунина, Кривоноса или Клименко. И международная помощь Украине не должна становиться инструментом защиты интересов отдельных чиновников и общественных деятелей", – подчеркнул Шнайдер.

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