Заявления главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина во время командировки в Берлин поднимают вопрос об использовании международной помощи Украине в качестве инструмента политического давления для защиты интересов руководства НАБУ, САП и антикоррупционных активистов.
Такое мнение высказал блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.
Шнайдер обратил внимание на то, что Шабунин, общаясь с европейскими политиками, фактически связывает международную поддержку Украины с ситуацией вокруг антикоррупционных органов. При этом сам активист должен ответить на вопросы об уплате налогов: по утверждению Даниила Гетманцева, только за 2025 год Шабунин недоплатил в государственный бюджет 352,8 тыс. грн.
"Неужели требование к Кривоносу и Клименко явиться на заседание парламентской временной следственной комиссии, а к антикоррупционным активистам – платить налоги и соблюдать законодательство – является достаточным основанием, чтобы ставить под сомнение международную поддержку Украины?" – отметил Шнайдер.
По его словам, независимость антикоррупционных органов не означает личной неприкосновенности их руководителей, а статус антикоррупционного активиста не дает права требовать для себя особых правил. В то же время срыв западного финансирования может иметь катастрофические последствия для обороноспособности государства.
"Украина воюет за свое существование, а не за политическое будущее Шабунина, Кривоноса или Клименко. И международная помощь Украине не должна становиться инструментом защиты интересов отдельных чиновников и общественных деятелей", – подчеркнул Шнайдер.
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