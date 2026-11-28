Обломки российского ударного дрона упали в Шевченковском районе Киева, рассказал мэр Виталий Кличко.

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РФ атаковала Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Враг атаковал столицу ударными беспилотниками

Обломки упали среди жилых домов, начался пожар

Взрывы прогремели в Киеве в субботу днем, 28 ноября, после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал столицу ударными беспилотниками.

Об ударе армии страны-агрессора РФ сообщили в Telegram Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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Атаку на Киев российских дронов также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Об этом он написал в своем Telegram.

По его данным, обломки российского ударного дрона упали в Шевченковском районе Киева.

"В Шевченковском районе, в результате курения обломков, произошло возгорание автомобилей на парковке. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

По сообщениям местных ресурсов, в результате падения обломков дрона РФ начался пожар.

Подробности удара РФ по Киеву

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе в результате вражеской атаки повреждено административное здание.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Службы следуют на место", - говорится в сообщении.

Позднее появилась информация о том, что в результате удара РФ по Киеву один человек погиб.

"К сожалению, в результате вражеского удара в Соломенском районе погибла женщина. Выражаем соболезнования родным и близким", - добавили в КГВА.

По данным Кличко, в Соломенском районе обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное админздание.

"Произошло частичное разрушение здания. Тело погибшей женщины, о которой сообщалось, обнаружили под завалами", - написал он.

Позднее Кличко уточнил, что в Шевченковском районе обломки БПЛА упали на территорию детского сада.

"У дома детсада и 5-этажного жилого дома рядом выбито остекление окон. Предварительно один человек пострадал. В Шевченковском районе пострадал пятилетний мальчик. Медики его госпитализировали", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

Новые реактивные беспилотники РФ: какие риски для Украины

Авиационный эксперт Константин Криволап в беседе с изданием "Главред" рассказал об изменениях в российском арсенале средств воздушного поражения. По его оценке, с августа Россия существенно увеличила выпуск и использование новых видов вооружения, которые применяются для атак по территории Украины.

Эксперт отметил, что российская сторона наращивает производство сравнительно недорогих средств поражения, часть которых уже удалось вывести на массовый уровень выпуска, а другие пока находятся на этапе его освоения. Одновременно увеличивается не только количество боеприпасов с относительно небольшой боевой частью весом 50–100 кг, но и объем взрывчатого вещества в новых разработках.

Отдельное внимание Криволап обратил на расширение ассортимента реактивного вооружения. В частности, он упомянул беспилотник "Бандероль", который российские войска применили во время атаки на Слободской район.

По словам аналитика, ранее российские силы преимущественно использовали средства поражения, запускаемые с наземных установок. Однако теперь в их арсенале появляются и новые авиационные системы. Среди них - С-71К "Ковер", представляющая собой воздушную платформу, сочетающую характеристики недорогого беспилотника и крылатой ракеты, а также С-71М "Монохром".

Удары РФ по Украине

Как писал Главред, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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