Рельефные узоры на кухонных полотенцах выполняют гораздо более важную функцию, чем кажется на первый взгляд.

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Небольшие пятнышки на бумажных полотенцах выполняют важную функцию / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем на бумажных полотенцах делают рельефные точки и узоры

Как тиснение помогает бумаге впитывать больше воды

Почему для контакта с пищей лучше выбирать белые полотенца без рисунков

На бумажных кухонных полотенцах часто можно увидеть мелкие точки, волны или другие рельефные узоры. Многие считают их обычным украшением, однако они имеют важное практическое назначение. Благодаря такому тиснению бумага лучше впитывает воду и становится более прочной.

Главред выяснил, зачем производители наносят рельефные узоры на бумажные полотенца, как они влияют на их впитывающую способность и почему не все цветные салфетки подходят для контакта с продуктами.

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Зачем на бумажных полотенцах делают пятнышки и узоры

О назначении рельефных узоров на бумажных полотенцах писало издание Centrum.cz.

Важно различать два вида рисунков. Цветной принт действительно является декоративным элементом. А вот рельефные точки и волны, которые можно почувствовать пальцами, появляются в ходе специального производственного процесса - тиснения.

На заводе бумагу разматывают с большого рулона и пропускают между стальным цилиндром и резиновым валиком. На стальной поверхности выгравирован определенный узор, который изменяет форму бумажных волокон.

После этого слои бумаги соединяют, перфорируют и разрезают на рулоны. Именно так образуется знакомый рельефный рисунок на кухонных полотенцах.

Как точечный рисунок помогает бумаге впитывать больше воды

В 2020 году исследователи из Университета Бейри Интерьер в Португалии опубликовали исследование в журнале BioResources. Они проверили, как тиснение влияет на свойства двухслойной бумаги.

Для эксперимента использовали четыре типа бумаги до и после прессования. Результаты показали, что рельефный узор увеличивает толщину и объём материала, а его способность впитывать воду возрастает на 18–72%.

В некоторых образцах объем увеличился более чем на 150%, а впитывание влаги улучшилось более чем на 60%.

Объяснение заключается в капиллярном эффекте. Рельефные выступы создают небольшие промежутки между слоями бумаги, через которые вода может проникать и задерживаться внутри материала.

Важно, что в эксперименте исследовали туалетную бумагу, а не кухонные полотенца. Однако принцип влияния тиснения на впитывание влаги остается тем же.

Почему бумажные полотенца не распадаются при использовании

Рельефные точечки выполняют ещё одну важную функцию - помогают удерживать слои бумаги вместе. Они работают подобно маленьким заклёпкам, которые не позволяют слоям скользить друг относительно друга во время протирания поверхностей.

Иногда производители дополнительно наносят на выступы небольшое количество клея. Однако его не должно быть слишком много, ведь излишек может сделать бумагу более жесткой и увеличить стоимость производства.

В то же время слишком глубокое тиснение имеет свои недостатки. Во время прессования нарушаются связи между волокнами, поэтому сложный рельеф может ослабить бумагу и сделать её менее устойчивой к разрывам. Именно поэтому производители стараются найти баланс между толщиной, впитывающей способностью и прочностью материала.

Почему не стоит использовать цветные салфетки для еды

В отличие от рельефных узоров, цветные рисунки на бумажных салфетках выполняют преимущественно декоративную функцию. Однако с ними нужно быть осторожными, если бумага контактирует с продуктами.

Немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR) предупреждает, что при длительном контакте пищи с напечатанными салфетками или бумажной упаковкой некоторые компоненты краски могут переходить на продукты. Среди них могут быть соединения, представляющие опасность для здоровья.

Поэтому для промакивания жареного мяса, шницеля или других горячих блюд лучше использовать обычные белые бумажные полотенца без цветной печати.

Декоративные салфетки с рисунками можно оставить для сервировки стола, но не стоит надолго заворачивать в них продукты или хранить выпечку.

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