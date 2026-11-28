Проблемы с подачей электроэнергии и воды начались после громких взрывов.

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Враг средь бела дня нанес удар по столице дронами / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала столицу беспилотниками

Враг попал в объект критической инфраструктуры

У некоторых киевлян после атаки исчезли свет и вода

Страна-агрессор Россия днём 28 ноября атаковала Киев дронами. Около 13:48 в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Впоследствии местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с электро- и водоснабжением. Кличко подтвердил, что с подачей света и воды действительно могут возникать проблемы.

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"В Киеве попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений", - добавил он.

Обновлено. По состоянию на 14:33 в Киеве повторно объявили воздушную тревогу из-за дроновой угрозы. Воздушные Силы сообщили о реактивном БпЛА курсом на Киев с северо-востока.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Большинство киевлян может остаться без воды

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Станислава Игнатьева, инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовлена ​​к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом.

В столице резервных мощностей недостаточно, что создает дополнительные риски для работы коммунальных систем. В частности, при отключении электроэнергии жители столицы могут одновременно оставаться не только без электричества, но и без водоснабжения.

Украинские города готовят к возможным перебоям с водой

Главред писал, что в украинских городах с населением более 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях.

Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета Министров Украины.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия поздно вечером 25 ноября атаковала Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе столицы было зафиксировано по меньшей мере три попадания.

Накануне в Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом, произошел пожар.

Ранее, 23 ноября, роосийские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В ряде районов столицы зафиксировали последствия падения обломков, пострадали люди.

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