Кратко:
- РФ атаковала столицу беспилотниками
- Враг попал в объект критической инфраструктуры
- У некоторых киевлян после атаки исчезли свет и вода
Страна-агрессор Россия днём 28 ноября атаковала Киев дронами. Около 13:48 в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Впоследствии местные жители в соцсетях сообщили о перебоях с электро- и водоснабжением. Кличко подтвердил, что с подачей света и воды действительно могут возникать проблемы.
"В Киеве попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений", - добавил он.
Обновлено. По состоянию на 14:33 в Киеве повторно объявили воздушную тревогу из-за дроновой угрозы. Воздушные Силы сообщили о реактивном БпЛА курсом на Киев с северо-востока.
Большинство киевлян может остаться без воды
Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Станислава Игнатьева, инфраструктура Киева оказалась недостаточно подготовлена к холодному сезону, особенно в вопросах стабильного обеспечения населения теплом.
В столице резервных мощностей недостаточно, что создает дополнительные риски для работы коммунальных систем. В частности, при отключении электроэнергии жители столицы могут одновременно оставаться не только без электричества, но и без водоснабжения.
Украинские города готовят к возможным перебоям с водой
Главред писал, что в украинских городах с населением более 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях.
Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета Министров Украины.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия поздно вечером 25 ноября атаковала Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе столицы было зафиксировано по меньшей мере три попадания.
Накануне в Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом, произошел пожар.
Ранее, 23 ноября, роосийские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В ряде районов столицы зафиксировали последствия падения обломков, пострадали люди.
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