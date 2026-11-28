Герберт Кикль хочет, чтобы Киев принял сирийцев и афганцев, которых ЕС не может депортировать, как только на фронте умолкнут пушки.

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Лидер австрийских ультраправых призвал обязать Киев принимать беженцев из Сирии и Афганистана / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/herbertkickl, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Кикль хочет переселить в Украину сирийцев и афганцев

По его словам, это плата за помощь Европы

Правительство Австрии поддерживает Украину, хотя и остается нейтральным

Лидер оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль предложил потребовать от Украины принять сирийцев и афганцев, которых Евросоюз не может вернуть в страны происхождения. По его мнению, таким образом Киев должен был бы расплатиться за финансовую помощь ЕС, а мигранты могли бы помочь Украине с послевоенным восстановлением. Об этом говорится в заявлении лидера FPÖ Герберта Кикля на сайте партии.

По словам Кикля, Евросоюз и Австрия "вложили в Украину сотни миллиардов". Точную сумму или источник этой цифры политик не указал.

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Своё предложение он связал с завершением боевых действий и назвал его выгодным для всех сторон.

"Когда там замолчат пушки, настанет время требовать что-то взамен. Украина нам что-то должна! Это была бы абсолютно выигрышная для всех ситуация, если бы Киев принял тех сирийцев и афганцев, которых мы не можем вернуть в их страны происхождения. Они могли бы сразу же помочь там в восстановлении. Кто с этим не согласен, тот может в любой момент уехать - только не к нам", - заявил Кикль.

В то же время председатель фракции FPÖ раскритиковал действующую правительственную коалицию Австрии, заявив, что она игнорирует волю избирателей и тем самым лишь усугубляет нелегальную иммиграцию. Отдельно он упрекнул Австрийскую народную партию (ÖVP).

"Тот, кто не живёт в соответствии с нашими ценностями, нашей культурой и нашими традициями, не имеет права на австрийский паспорт. Лицемерно консервативная Народная партия годами не принимала мер, чтобы положить этому конец, и не поддерживала наши законодательные инициативы", - добавил лидер австрийских ультраправых.

Напомним, в марте 2025 года Кикль резко раскритиковал ЕС за его курс в отношении Украины. Лидер FPÖ заявлял, что Евросоюз ставит под угрозу население Австрии.

"В то время как администрация США во главе с президентом Трампом пытается усадить обе стороны за стол мирных переговоров, чтобы положить конец страданиям и смерти в Украине, ЕС продолжает полагаться на бряцание оружием и угрожающие жесты, тем самым еще больше обостряя ситуацию", - заявил Кикль.

Он сказал, что элита ЕС ставит под угрозу безопасность населения "в такой степени, которую невозможно превзойти по безрассудству, иррациональности и безответственности".

"Продолжать действовать в том же духе, только гораздо хуже: вот к чему это сводится", – добавил Кикль.

Какую позицию занимает Австрия в отношении войны в Украине?

Предложение Кикля не является официальной позицией Вены: FPÖ находится в оппозиции, а правительство страны сформировали Народная партия, социал-демократы и либеральная партия NEOS.

Австрия - военно-нейтральное государство, поэтому не поставляет Украине летальное оружие. В то же время она поддерживает общую политику ЕС в отношении Украины, не препятствует европейским программам военной помощи и выступила за использование доходов от замороженных российских активов для восстановления.

16 ноября 2026 года глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах мандатом по четырём направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому. Среди прочего Вена предлагает добиваться возвращения похищенных украинских детей и использовать санкции в качестве рычага давления на страну-агрессора Россию.

Накануне заседания Совета ЕС министр объяснила позицию Австрии в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Этой команде срочно нужен содержательный мандат. Мы должны быть способны действовать и принимать решения. И прежде всего мы должны сформулировать свои интересы", - подчеркнула Майнль-Райзингер.

Впрочем, Вена не всегда сразу соглашалась с общими решениями ЕС. Осенью 2025 года Австрия задерживала 19-й пакет санкций против России, требуя компенсировать за счет замороженных российских активов штрафы, наложенные РФ на Raiffeisen Bank International. Другие страны ЕС это требование не поддержали, и в итоге МИД Австрии заявил, что страна поддерживает дальнейшее давление на Россию.

Какую помощь Австрия оказала Украине?

С начала полномасштабного вторжения общий объем финансовой и гуманитарной помощи Австрии Украине достиг почти 2,9 млрд евро, подсчитало Днепропетровское агентство инвестиций по состоянию на июль 2026 года. Значительная часть средств поступает через международные организации - УВКБ ООН, Международный комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ.

Среди заметных пакетов помощи:

ноябрь 2024 года - дополнительные 8 млн евро перед третьей военной зимой, из них около 5 млн на гуманитарное разминирование, сообщал Укринформ;

март 2025 года - 5 млн евро на разминирование сельхозугодий и 2 млн евро на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока;

август 2025 года - около 2 млн евро гуманитарной помощи, объявленные во время визита Майнль-Райзингера в Одессу;

начало 2026 года - ещё 3 млн евро на зимние укрытия, ремонт систем отопления, генераторы и топливо после массированных ударов по энергетике.

Кроме того, Австрия присоединилась к Коалиции по разминированию, взяла на себя шефство над восстановлением Запорожской области, а поддержку восстановления Украины включила в правительственную программу на 2025–2029 годы. Также Киев и Вена обсуждали передачу Украине энергетического оборудования с двух австрийских ТЭЦ.

Австрия также приняла украинских беженцев. По состоянию на конец марта 2025 года временную защиту в стране имели 81 225 граждан Украины, сообщал ORF со ссылкой на Евростат.

Могут ли ультраправые в Европе остановить помощь Украине?

Политик Камиль Примаков предупредил, что усиление ультраправых партий в Германии и Франции может создать новые вызовы для военной поддержки Украины. В настоящее время, по его словам, именно европейцы в значительной степени компенсируют сокращение американской помощи.

"Сейчас нашими крупнейшими партнерами являются ЕС и Великобритания. Только в 2025 году европейские доноры предоставили совокупную военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму около 60,8 млрд евро, компенсируя значительное сокращение американской помощи", - отметил Примаков.

В то же время политик призвал взвешенно подходить к 2027 году и готовиться к различным сценариям.

"В Германии "Альтернатива для Германии" все больше берет под контроль местные парламенты. Во Франции фавориткой на президентских выборах является ультраправая Марин Ле Пен, которая уже заявила, что прекратит военную помощь Украине в случае победы. Мы должны готовиться к различным вариантам развития событий", - подчеркнул он.

Риски для Вены отдельно оценивает редактор "Европейской правды" Анатолий Марциновский в статье об ультраправой Европе. Следующие плановые парламентские выборы в Австрии, как и в Германии, состоятся в 2029 году.

"Это касается и Австрии, где к власти может прийти ультраправая и явно пророссийская Партия свободы (FPÖ)", - говорится в материале.

Австрия и Украина - новости

Как сообщал Главред, на парламентских выборах в Австрии 29 сентября 2024 года победила пророссийская Австрийская партия свободы. Она набрала 29,1% голосов и получила 57 мест. Народная партия заняла второе место с 26,2%, а социал-демократы набрали 20,4%.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Путину предлагали различные площадки для встречи. Среди них, по словам Зеленского, были и нейтральные страны, такие как Австрия или Швейцария. Глава Кремля отверг все варианты и настаивал на Москве.

Тем временем Евросоюз обсуждал будущее временной защиты для украинцев. В марте 2026 года ЕС приступил к пересмотру Директивы о временной защите от 2022 года. Она позволила миллионам украинцев легально жить и работать в Европе.

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