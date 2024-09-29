Впервые со Второй мировой: выборы в Австрии выиграла партия с фашистскими взглядами - СМИ

Партия свободы, основанная бывшими офицерами СС в 1950-х годах, получила 29,1% голосов, обогнав правоцентристскую Народную партию на выборах в Австрии.

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Партия свободы, основанная группой нацистских ветеранов в 1950-х годах / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

На парламентских выборах в Австрии 29 сентября лидером стала пророссийская Австрийская партия свободы, набрав 29,1% голосов и получив 57 мест, что на 26 больше по сравнению с 2019 годом. Это стало первой победой ультраправой партии с фашистскими взглядами на национальных выборах в Австрии со времен Второй мировой войны, сообщает Politico.

"Партия свободы, основанная группой нацистских ветеранов в 1950-х годах, набрала 29,1% голосов, опередив правоцентристскую Австрийскую народную партию, которая сейчас возглавляет коалиционное правительство", - говорится в материале.

Народная партия заняла второе место с 26,2% голосов, тогда как социал-демократы набрали 20,4%. Либеральные "Нео" получили 8,8%, а "Зеленые" - 8,6%.

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Отмечается, что эта победа может укрепить пророссийский блок в Центральной Европе.

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Выборы в странах ЕС - что известно о позиции Австрии по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Австрия готова стать платформой для переговоров между Украиной и Россией, которые должны пройти без предварительных условий и на равных условиях. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, отметив, что его страна приняла во внимание заявления Владимира Путина о готовности к мирным переговорам с Украиной.

Тем временем в Германии рейтинги правящей коалиции продолжают падать на фоне роста поддержки партий, дружественных России. Согласно опросу INSA для Bild, если бы выборы в Бундестаг состоялись в 2024 году, коалиционные партии ("Зеленые", СДПГ и СвДПГ) получили бы лишь 29% голосов - самый низкий показатель с осени 2021 года.

Фридрих Мерц, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии и возможный преемник Олафа Шольца, в интервью BILD отметил, что цель поддержки Украины со стороны ФРГ - не военная победа, подчеркнув другое понимание этой поддержки.

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